La France dans le Top 3 des pays les plus cybersécurisés

Pour cette huitième édition de l’European Cybersecurity Challenge (ECSC), la France fait partie des tops 3 des meilleurs pays les plus cybersécurisés. Cette année 2022, ce défi lancé par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) s’est tenu à Vienne.

Cybersécurité : autonomiser la jeune génération

Une fois par an, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (créée en mars 2004) coordonne avec un pays organisateur l’European Cybersecurity Challenge (ECSC). Pour cette année, la huitième édition de ce défi européen de la cybersécurité a été organisée par CyberSecurityAustria (CSA).

ECSC a été particulièrement satisfait de l’événement de cette année avec l’ouverture au-delà des pays européens. Le concours a en effet rassemblé les pays membres de l’UE et ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE). À ceux-là s’ajoutent cinq autres pays non membres de l’UE (Canada, Israël, Serbie, Émirats arabes unis, États-Unis).

Juhan Lepassaar, directeur exécutif de l’Agence de l’UE pour la cybersécurité, a déclaré : « C’est là que je vois le véritable succès de cet événement alors que nous nous rassemblons tous avec le même objectif d’autonomiser les jeunes générations du monde entier, car elles seront la main-d’œuvre de demain et agiront comme nos boucliers numériques ».

Résoudre des défis liés à la cybersécurité dans plusieurs domaines

Cette année, l’événement a rassemblé 33 équipes et plus de 600 participants. Chaque équipe était amenée à résoudre des défis liés à la cybersécurité dans plusieurs domaines. Les participants ont notamment été testés sur leur expertise en sécurité Web et mobile. Ils ont également eu à démontrer leur capacité à résoudre des énigmes cryptographiques.

Les défis permettent également de mesurer le niveau de maîtrise de chaque équipe dans les domaines suivants : l’ingénierie inverse et la criminalistique. Au-delà de l’expertise et des capacités techniques, les jurys notent aussi les aptitudes des participants à travailler en équipe. Et ce, dans un environnement complexe.

Face à un scénario de cyberattaque, les équipes devaient par ailleurs sécuriser leurs réseaux. Elles avaient également à infiltrer d’autres réseaux. Les meilleures équipes étaient celles qui pouvaient réagir le plus rapidement aux scénarios en évolution. Ce sont également celles qui peuvent changer de stratégie en conséquence.

La France, un des pays européens les plus cybersécurisés

Dans ce challenge, la France arrive à la troisième place. Les membres de l’équipe ont su démontrer leur capacité à cybersécuriser les réseaux en mettant à profit leurs compétences et expertises dans une large palette de domaines.

Cela suppose que la France fait partie des pays les plus cybersécurisés en Europe. Tout du moins, le pays possède les compétences nécessaires pour être cybersécurisé. Pour cette édition 2022, le Danemark rafle la première place de l’European Cybersecurity Challenge (ECSC). Il est suivi par l’Allemagne en deuxième position.

La prochaine édition se tiendra du 23 au 28 octobre en Norvège. À travers ce genre d’initiative, L’ECSC veut encourager les jeunes à poursuivre une carrière dans la cybersécurité. Avec ce type d’événement, l’UE veut stimuler et développer les compétences des participants en les mettant en contact avec l’industrie.