Frites de piscine, planche de surf : les galaxies ancestrales dévoilées par le JWST

Le télescope James-Webb (JWST) révolutionne notre compréhension de l’Univers. Oubliez les formes habituelles des galaxies : voici l’ère des frites de piscine et des planches de surf cosmiques du JWST.

Contrairement aux formes familières de ballons de volley ou de frisbees, les galaxies anciennes arborent des silhouettes étonnantes. La CEERS Survey, basée sur les données du JWST, éclaire ce mystère en montrant que la plupart des galaxies de l’Univers primitif, datant de 600 millions à 6 milliards d’années après le Big Bang, adoptent des silhouettes plates et allongées.

En fait, entre 50 et 80 % de ces galaxies présentent une ressemblance frappante avec des planches de surf ou des frites de piscine.

Transition des formes galactiques à travers le temps

Au fur et à mesure que nous explorons des périodes plus proches de notre époque, les formes des galaxies évoluent. Les structures en forme de frisbee deviennent plus courantes, et finalement, les galaxies sphériques – similaires à des ballons de volley – apparaissent.

Ces dernières, bien que les plus compactes, sont aussi les moins répandues. Cette transition graduelle de formes simples à des structures plus complexes témoigne d’une évolution galactique riche et diversifiée.

Le télescope James-Webb révèle la forme des premières galaxies https://t.co/oTe6BO7VA9 — Futura explore l'espace (@futura_etoiles) January 19, 2024

Notre galaxie : une planche de surf céleste ?

Viraj Pandya, astronome à l’université de Columbia, observe que les galaxies en forme de frites de piscine ou de planches de surf étaient fréquentes dans l’Univers ancien, mais rares aujourd’hui. Elles étaient moins massives que les galaxies elliptiques ou spirales modernes. Ainsi, elles pourraient être les précurseurs de structures plus massives telles que notre Voie lactée.

Haowen Zhang de l’université de l’Arizona suggère que la forme initiale de la Voie lactée était similaire à une planche de surf, établissant ainsi un lien entre sa masse initiale et sa forme.

Découverte des formes des galaxies grâce au JWST

Le JWST a permis de modéliser les galaxies anciennes en 3D. Autrefois, le télescope Hubble avait déjà repéré de nombreuses galaxies allongées. Grâce à ces avancées, les scientifiques obtiennent des informations plus précises sur les galaxies. Marc Huertas-Company, de l’Institut d’astrophysique des îles Canaries, souligne l’importance du JWST pour comprendre la forme des galaxies.

Ensuite, la découverte de ces formes galactiques initie de nouvelles études. Des astronomes, tels que Kartheik Iyer de l’université de Columbia, sont motivés pour explorer ces découvertes. Dès lors, ils souhaitent analyser le lien entre la forme des galaxies et leur processus de formation. Avec plus de données variées, ils espèrent mieux comprendre comment les galaxies évoluent. Ils pourraient même trouver des formes de galaxies jamais vues auparavant.