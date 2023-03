Le premier gâteau créé par imprimante 3D va révolutionner la cuisine

La cuisine est en train de connaître une véritable révolution avec l’imprimante 3D capable de créer des gâteaux. Pour la première fois, il est possible de concevoir des desserts aussi beaux que délicieux, en quelques minutes seulement. Découvrez comment cette technologie va changer la façon dont nous cuisinons et mangeons.

L’imprimante 3D est devenue une technologie révolutionnaire dans divers domaines, mais personne n’aurait pu imaginer que cela toucherait aussi le monde de la cuisine. Il est désormais possible de créer des gâteaux avec précision, en utilisant différents ingrédients et motifs en un temps record. Le premier gâteau créé par imprimante 3D a attiré l’attention de nombreux experts de l’industrie alimentaire. Cette technologie pourrait révolutionner la façon dont nous préparons et présentons les aliments et changer la façon dont nous les consommons.

L’imprimante 3D produit un cheesecake

Le premier essai avait réussi, mais tout s’est gâté alors que l’imprimante 3D produisait le dessert jusqu’à ce qu’il devienne un tas collant. L’étude de recherche publiée mardi confirme ce premier échec. Les experts de l’université de Columbia ont poursuivi leurs travaux sur le développement de l’imprimante. Ils ont rapidement réussi à faire des puddings, bien que pas nécessairement succulents.

L’objectif de ce programme était de prouver que l’impression 3D peut révolutionner le monde culinaire. Cette technologie permet de transformer des pâtes et des poudres alimentaires en plats comestibles, peut-être même appétissants dans l’avenir. Selon Jonathan Blutinger, expert technique au Creative Machines Lab « le cheesecake est notre meilleur résultat, mais l’imprimante peut faire bien plus ».

« Nous sommes capables d’imprimer tous les éléments changeables en pâte, liquide ou poudre. » Toutefois, un poulet imprimé n’est peut-être pas apprécié de tous les gourmets et les passionnés de cuisine numérique. Blutinger estime que les aliments imprimés sont l’avenir, résultat naturel de la fusion entre les logiciels et l’art culinaire traditionnel.

Une révolution pour l’alimentation future ?

L’imprimante 3D permet de confectionner des aliments consommables grâce à sept additifs différents. Il y a la pâte pour biscuit, le beurre de cacahuète, la confiture de fraise, le Nutella et le glaçage. Ces derniers seront imprimés en couches avec l’aide d’un laser bleu qui cuit les aliments au fur et à mesure. Les imprimantes 3D pourraient être une révolution pour l’automatisation des fabricants de nourritures, que ce soit auprès des restaurants ou des particuliers.

Elles pourraient éliminer plusieurs personnels du processus d’élaboration, ce qui pourrait potentiellement augmenter l’efficacité des opérations et réduire les coûts de production. Cependant, l’adoption de cette technologie pourrait avoir des répercussions sur l’emploi et la qualité des aliments.

De plus, cela pourrait également affecter la capacité des travailleurs à s’adapter aux nouvelles compétences requises. Cela leur permettra de faire preuve de créativité en concevant des aliments uniques partagés en ligne sous forme de supports numériques.

Beaucoup d’experts s’interrogent sur l’avenir de cette technologie. Toutefois, le Dr Duane Mellor, diététicien à l’Aston Medical School, pense qu’elle pourrait être utile pour les aventures dans l’espace que la Nasa envisage. Un exemple serait l’utilisation de cette technologie dans des distributeurs automatiques spécialement conçus pour les missions spatiales.