TotalEnergies : la plus grande centrale solaire d’Île-de-France à Grandpuits

TotalEnergies a inauguré la plus grande centrale solaire d’Île-de-France à Grandpuits. Le projet s’inscrit dans le cadre de son programme Plateforme Zéro Pétrole.

TotalEnergies a ainsi transformé le site de Grandpuits pour en faire une gigantesque centrale solaire. Il s’agit de la plus grande infrastructure de ce genre dans la région Île-de-France. De plus, le site comprend un parc de stockage d’énergie par batteries. À noter que l’inauguration a eu lieu le 7 juillet dernier en présence de la Présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse.

La transformation de la raffinerie de Grandpuits fait partie du programme Plateforme Zéro Pétrole. Celui-ci consiste à faire de la plateforme un site multi-énergies et sans pétrole.

TotalEnergies a vu les choses en grand à Grandpuits

Le site de la centrale solaire de Grandpuits possède une superficie de 12 hectares. Sa capacité de production électrique verte s’élève à 31 gigawattheures (GWh) par an. À noter que ce niveau de production arrive à répondre aux besoins en électricité de 19 000 personnes.

La production est rendue possible par l’installation de 46 000 panneaux photovoltaïques sur des structures modulables appelées trackers, conçues pour maximiser le captage solaire tout au long de la journée.

En plus de la centrale solaire, TotalEnergies a mis en service un système de stockage d’énergie par batterie d’une capacité de 43 mégawattheures (MWh). Constitué de 22 conteneurs lithium-ion (Li-ion), il a été conçu et installé par sa filiale Saft, spécialisée dans la conception de batteries de haute technologie à usage industriel.

La centrale solaire de Grandpuits fonctionne sans pétrole.

Une centrale essentielle à l’équilibre production-consommation

Le parc de stockage énergétique complète le projet de lancement en 2020, avec des capacités de stockage sur trois sites exploités par TotalEnergies totalisant 129 MW dans le cadre de l’appel d’offre de RTE.

En contribuant à la régulation de la fréquence du réseau et à la gestion des pointes de consommation électrique, notamment en hiver, les batteries Saft jouent un rôle important dans la sécurité d’approvisionnement électrique et l’équilibre entre production et consommation en France.

« La centrale solaire de Grandpuits et son système de stockage d’énergie sont un bel exemple de notre engagement en matière d’énergies renouvelables en France et de notre capacité à développer des solutions de stockage d’électricité associées », a expliqué le Directeur TotalEnergies Renouvelables France, Thierry Muller.

« Ces réalisations sont le fruit d’une collaboration étroite avec les parties prenantes locales, les gestionnaires de réseaux et les pouvoirs publics en France qui contribue à la réalisation des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle énergétique et que je remercie ».