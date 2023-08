Un godemichet sur le maillot bleu ? Ce site pour adultes veut sponsoriser Chelsea

Quelques jours avant le début de la saison, Chelsea reste encore sans sponsor sur le devant de son maillot.

Pour tirer parti de cette mésaventure, une plate-forme pour adultes a tenté le coup et souhaite proposer un contrat d’une somme de 40 millions de livres sterling à Chelsea. Est-ce que le club va accepter le deal ? Il lui reste encore plus de six jours avant le début de la nouvelle saison pour prendre une décision.

Mobile Three a mis fin à son accord avec Chelsea au mois de mai et le contrat avec Paramout+ se vouait à l’échec. Jusqu’à l’heure, le club n’a pas encore trouvé de partenaire pour le sponsoriser. Lors de la période de préparation avant la saison, l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino a arboré son tout nouveau maillot domicile Nike pour la saison 2023-2024. Mais celui-ci ne comportait pas de sponsor sur le devant. Pourtant, les supporters demeurent dans l’attente de pouvoir acheter ce maillot, et ce, avant le début de la nouvelle campagne de la Premier League qui débutera ce dimanche, avec un match à domicile contre Liverpool.

Un contrat de 40 millions de livres sterling ? La réponse de Chelsea

My.Club, qui avait précédemment fait une offre lucrative aux géants italiens de l’Inter Milan avant la finale de la Ligue des champions, se tourne désormais vers l’une des plus grandes équipes de la Premier League et propose environ 40 millions de livres sterling pour tenter de convaincre les dirigeants de Chelsea d’accepter et de mettre fin à cette incertitude.

Selon le président du site web pour adultes, Mike Ford, My.Club veut sponsoriser Chelsea face à sa déception de la saison dernière. « Nous voulons que le logo My.Club soit affiché sur le devant des maillots de Chelsea avant le coup d’envoi de la saison 2023 contre Liverpool. Cette collaboration serait bénéfique pour My.Club comme pour Chelsea qui est encore sans sponsor. Pour les Blues, cela pourrait aider à attirer des signatures de premier plan comme Kylian Mbappé. Pour nous, cela assurerait que les fans des Blues n’aient que deux clubs à considérer comme « leur club ». Ce serait fantastique si Mbappé, Mudryk et d’autres joueurs de Chelsea partageaient des exclusivités d’entraînement et animaient des sessions de questions-réponses sur My.Club, une plateforme pour tous les créateurs », a-t-il ajouté.

Nouveau kit disponible dès le 16 août

Un des porte-parole de My.Club a ajouté que le site a déjà soumis une offre à Inter Milan. Mais le club a refusé le contrat, ne souhaitant pas que My.Club soit son sponsor pour la finale de la Ligue des champions. Selon ses dires, la société est enthousiaste à l’idée de faire sensation en Premier League et de toucher un nouveau public de fans et de créateurs fidèles.

De leur côté, les Blues ont confirmé la disponibilité d’un nouveau kit domicile sur leur site à partir du mercredi 16 août. Il va en effet attendre trois jours après le début de la campagne de Premier League de Pochettino et de son équipe à domicile contre Liverpool avant de pouvoir acheter le kit.

Par contre, l’option précommande n’est pas disponible. Ce qui souligne l’absence de clarté concernant le sponsor principal du maillot. Chelsea, sans sponsor jusqu’ici, aurait apparemment signé l’accord de 40 millions de livres sterling avec le service de streaming américain Paramount +.