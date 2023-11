Longtemps à la traîne, Google Bard surpasse ChatGPT : voici pourquoi

Google Bard pourrait désormais devancé ChatGPT dans le bras de fer des IA. En effet, le géant de la high-tech vient de perfectionner son outil. L’objectif est simple : devenir une référence dans le domaine de l’intelligence artificielle.

ChatGPT a toujours été en tête dans la course à l’IA. Cet outil dispose de plusieurs fonctionnalités utiles dans la vie quotidienne. Toutefois, Google Bard pourrait la dépasser d’ici peu. En effet, l’entreprise a corrigé les défauts de son outil. Bard est alors devenue une IA puissante, avec des options destinées à tous les utilisateurs. Comme quoi, Google veut aussi prendre sa part du marché.

Des réponses fiables et contemporaines

La fiabilité des réponses est un obstacle majeur de toutes les IA. Mais Google Bard a corrigé cet inconvénient. Depuis les dernières mises à jour, l’outil est capable de donner ses sources. De plus, l’IA peut aussi communiquer des URL redirigeant vers les articles correspondants à ses réponses. Cette fonctionnalité est une aubaine pour tous les utilisateurs.

Par ailleurs, Google Bard a la possibilité de naviguer sur internet. Vous bénéficierez alors d’une réponse en temps réel, avec des informations contemporaines. Cette fonction permet d’examiner des discussions sur différentes plateformes comme Reddit. Ici, vous pourrez récupérer rapidement des données sans passer par le moteur de recherche de Google. Cette option place directement Bard devant ChatGPT. À noter que les versions gratuites de cette dernière n’ont pas accès à internet.

Une aubaine pour les développeurs

Google Bard rend la programmation plus facile. Avec des prompts précis, l’IA peut programmer avec la langue Python. D’ici peu, elle pourrait se baser sur d’autres langages informatiques. Elle est capable d’analyser des données, et faire une représentation graphique.

De plus, Bard a une capacité extraordinaire à comprendre les bugs. Logiquement, l’IA peut les corriger avec plus de précision. Cette fonctionnalité est alors un allié de taille pour vous assister dans vos tâches de programmation.

Par ailleurs, Bard est aussi une IA destinée aux développeurs juniors. Elle est apte à expliquer des lignes de code, même les plus complexes. En tout, l’IA prend en charge plus de 19 langages informatiques.

Bard peut accéder à Docs et à Gmail

Et enfin une fonctionnalité pratique pour les professionnels. L’IA de Google, Bard, s’intègre à Gmail. Elle est capable d’analyser vos mails afin d’extraire des données précises. Le tout, bien sûr, se fait à partir d’une requête textuelle. Par ailleurs, Bard peut vous assister dans la rédaction de vos courriels. Vous pourrez alors l’utiliser pour corriger vos mails. L’IA est apte à les reformuler en cas de besoin.

L’IA peut aussi se focaliser sur vos fichiers Docs. Ici, elle peut chercher des informations précises, checker les commentaires, et faire quelques corrections.

Certes, ChatGPT possède ces fonctionnalités. Toutefois, vous devez installer des modules supplémentaires, ainsi que d’autres plug-ins pour en bénéficier. Et ce sont des tâches destinées aux professionnels. Google Bard a su rectifier ces inconvénients. L’IA s’intègre facilement à Gmail et à Docs. Et ces fonctionnalités sont toutes gratuites.