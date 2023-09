Google Bard : une mise à jour massive pour rattraper ChatGPT, qu’en disent les testeurs ?

ChatGPT Plus est en avance dans la chronologie des versions technologiques, mais Bard de Google semble avoir une meilleure convivialité.

Google a récemment lancé une mise à jour de Bard, le chatbot génératif, qui intègre des extensions avec des données de voyage en temps réel pour les vols et les hôtels. Depuis mardi, les utilisateurs de Bard ont la possibilité d’activer cinq extensions liées aux produits Google. Notamment Google Maps, Flights, Hotels, YouTube et Workspace (comprenant Gmail, Docs et Drive). En conséquence, Bard peut fournir des informations sur ces produits dans les réponses qu’il génère. Cela implique que les utilisateurs de Bard peuvent dorénavant interroger le chatbot sur la disponibilité de vols ou d’hôtels spécifiques. En réponse, Bard propose des options et des liens de réservation, améliorant ainsi la fonction de planification de base pour la rendre plus pratique.

Google Bard arrivera-t-il à détrôner ChatGPT ?

La dernière version de Google Bard entre désormais en concurrence directe avec ChatGPT Plus, qui dispose d’un marché de plus de 200 plugins tiers que les utilisateurs peuvent activer pour accéder à des informations en temps réel lors de leurs interactions avec le chatbot.

OpenAI a lancé la première version de ChatGPT en novembre 2022 et a introduit les premiers plugins en mars de l’année suivante. D’un autre côté, Google a déployé la première version de Bard en mars.

Google's Bard Extensions extract relevant info from various Google tools and services like Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Flights, and Hotels.



This update improves Bard's intuition, imagination, and accuracy using reinforced learning.



La principale différence entre ces versions réside dans le fait que ChatGPT Plus propose des plugins tiers variés, tandis que Google Bard se limite aux produits Google. La diversité des plugins sur ChatGPT Plus permet essentiellement de planifier un voyage complet. Notamment les vols, les hôtels, les locations à court terme, les événements payants, les réservations de restaurant, etc.

Par contre, Google Bard offre une gamme d’informations en temps réel mais plus limitée. Une autre distinction majeure réside dans le modèle économique. L’utilisation des extensions de Google Bard est gratuite, tandis que ChatGPT Plus est facturé à 20 $ par mois.

Bard : moins d’erreurs mais pas tout à fait précis

Lors des tests effectués le mois dernier, on a constaté que ChatGPT Plus présente fréquemment des erreurs. Celles-ci pouvaient forcer les utilisateurs à abandonner une conversation avec le chatbot.

Bien que le contenu généré par Google Bard ne soit pas toujours totalement précis, ce qui est courant avec les technologies d’IA générative actuelles telles que ChatGPT, nous n’avons pas rencontré d’erreurs majeures susceptibles de perturber l’expérience utilisateur. Par ailleurs, l’enregistrement des conversations sur Google Bard semblent se dérouler comme sur des roulettes, contrairement à ChatGPT Plus.

Pour activer une extension à partir de la page d’accueil de Bard, il suffit d’appuyer sur l’icône en forme de puzzle qui se trouve en haut à droite de l’écran. Cela permet d’activer n’importe quelle extension avant de revenir à la page de discussion.

Petit bémol : il n’existe pas de plugin spécifique pour les restaurants ou d’autres entreprises sur Google Bard. Mais l’extension Maps peut fournir des informations sur les entreprises en réponse à une requête spécifique.

Par exemple, si vous posez une question sur les restaurants abordables à Lyon, l’extension Maps générera une liste avec des liens et une carte affichant des épingles pour chaque emplacement. Le chatbot précisera que tous les restaurants répertoriés dans la liste acceptent les réservations.