Google ajoute une nouvelle fonctionnalité de sécurité à Gmail

Face à une hausse phénoménale de la violation de données, Google a développé une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour ses utilisateurs. Il s’agit en l’occurrence d’un service de monitoring du Dark Web mis en place pour les clients Google One. Cette fonctionnalité sera aussi disponible pour les utilisateurs de Gmail.

Cette nouvelle fonctionnalité peut être décrite comme un service de monitoring conçu pour surveiller le Dark Web afin de protéger les utilisateurs contre les violations et les fuites de données. Baptisée Dark Web Report, l’outil permet aux utilisateurs de scanner le Dark Web pour vérifier si leurs informations personnelles y sont répertoriées.

Google One plans now have free VPN and dark web report https://t.co/EIHYnnPkmv pic.twitter.com/GbrUQgMBn5