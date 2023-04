Google Nearby Share : tout savoir sur la version Android d’Apple AirDrop

De nos jours, le partage de fichiers sans fil est un besoin quotidien pour les utilisateurs de smartphones. Google Nearby Share est la réponse d’Android à Apple AirDrop. Dans cet article, découvrez les similitudes et les différences entre ces deux fonctionnalités de partage de fichiers.

Les utilisateurs peuvent partager des photos, des vidéos, des documents et d’autres types de fichiers en sélectionnant simplement l’option « Nearby Share ». La fonctionnalité utilise la technologie Bluetooth et le Wi-Fi pour faciliter le partage de fichiers.

L’option pour les transferts de données sans fil fait partie des avantages pour l’utilisation de ces technologies. Bien que la fonctionnalité soit nouvelle, elle est déjà disponible sur de nombreux appareils Android et est facile à utiliser.

La société Google a récemment lancé la version bêta de Windows Nearby Share, une application qui rivalise avec AirDrop d’Apple. Cette application a été présentée lors du CES 2022. Il permet à ce qui utilise Android de transférer facilement des fichiers avec des appareils Windows. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il suffit d‘installer et de configurer Windows Nearby Share sur votre ordinateur. De cette manière, vous pourrez aisément échanger des fichiers entre vos appareils Windows et Android.

Google Nearby Share works not just Android to PC but PC to PC as well, this is extremely useful if you have Desktop and Laptop. This is a game changer due to Quick Share only works between Samsung devices, but they don't make Desktops. #NearbyShare @madebygoogle pic.twitter.com/wPJ6mmgIpV