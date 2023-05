Google va supprimer les comptes inactifs ! Comment sauver le vôtre ?

En début de semaine, Google annonce qu’il supprimera les comptes qui sont restés inactifs pendant deux ans. Les comptes créés et qui n’ont jamais été utilisés subiront le même sort. Néanmoins, si besoin, il y a moyen de sauver le vôtre.

En 2020, la politique d’inactivité de Google stipulait que les contenus stockés dans les comptes restés trop longtemps inactifs sont supprimés pour préserver la capacité de stockage de la plateforme. Mais le compte en lui-même est préservé.

