Missiles biodégradables et chars durables : la vidéo devenue virale démystifiée

Le monde du web a été secoué par une vidéo assez particulière. On y voyait une activiste pour le climat exposer des nouvelles armes de guerre écoresponsables. Mais ce n’était qu’un deepfake.

Greta Thunberg, faisant la promotion d’armes de guerre durables, de grenades véganes et même des missiles biodégradables. Ces images ont bouleversé le monde de l’écologie. Des experts ont analysé la vidéo, et leur conclusion était unanime. C’est un contenu deepfake. Comme quoi, l’intelligence artificielle pourrait être dévastatrice entre de mauvaises mains.

Une vidéo deepfake qui se rapproche de plus en plus de la réalité

Les usurpateurs ont exploité une intelligence artificielle performante pour arriver à ce rendu. En effet, la vidéo deepfake imitait la mimique de Greta Thunberg. Ils ont pris les messages qu’elle a l’habitude d’exprimer sur internet. Les internautes lambda tombent dans le panneau en voyant les premières secondes de la vidéo.

Les grandes lignes du contenu mentionnent que l’humanité devrait passer à des chars et à des armes durables. Sur la vidéo deepfake, Greta Thunberg fait aussi la promotion de missiles biodégradables, des grenades végans. Des propos absurdes, selon certains internautes.

À la fin de la vidéo, l’intéressée a même affirmé qu’elle veut sortir un nouveau livre intitulé « Vegan Wars ».

Ce contenu venait d’un compte YouTube Snicklink. Ce dernier a toujours l’habitude de publier des vidéos parodiques et amusantes. Toutefois, ils sont allés trop loin avec leur contenu deepfake sur Greta Thunberg.

Les spécialistes ont découvert quelques erreurs de montage

Le choc régnait après la publication de cette vidéo en octobre dernier. En effet, le monde a été déjà bouleversé par le conflit récent en Israël. Ce contenu deepfake remue le couteau dans la plaie. Les internautes les moins attentifs y croyaient.

Pourtant, les spécialistes ont gardé leur rationalité, et ont analysé la vidéo. De véritables images de l’activiste ont été truquées pour faire la vidéo. Les usurpateurs ont exploité l’interview de Thunberg en 2022. Cette dernière faisait la promotion de son livre « The Climate Book ».

Toutefois, les lèvres de la militante ne suivaient pas ses paroles. Et cette intrigue a alerté les experts.

Vers une nouvelle forme de conflit sur internet ?

La récente guerre a été tellement médiatisée, que les internautes obtiennent des actualités en temps réel. Et cette tendance concerne les informations erronées. La vidéo deepfake de Greta Thunberg est une des preuves d’une nouvelle stratégie. À noter que la désinformation est la clé de cette approche.

Cependant, le conflit « digitale » pourrait avoir des conséquences dévastatrices. L’échange de tweet entre Greta Thunberg et un partisan israélien est l’illustration de cette situation.

Le 20 octobre dernier, Thunberg s’est exprimé sur X (anciennement Twitter). Elle montrait particulièrement sa solidarité avec la Palestine et Gaza. Et a même tenu une pancarte « STAND WITH GAZA ».

Mais un compte israélien a répondu à ce tweet : « Quiconque s’identifie à Greta de quelques manières que ce soit à l’avenir, à mon avis, est un partisan du terrorisme ». Et les interprétations de ce tweet sont très différentes, voire dangereuses.