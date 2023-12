GTA III, Vice City, San Andreas sur Netflix : Comment jouer dans les meilleures conditions ?

Ces trois titres emblématiques de GTA sont désormais disponibles sur Netflix. Mais vous allez avoir besoin d’un bon smartphone pour jouer.

Comme cela avait été annoncé au début du mois, Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas sont disponibles sur la plateforme de streaming depuis le 14 décembre. Pour découvrir ces trois jeux incontournables de la licence GTA, Netflix vous demande seulement de vous abonner. Vous devez ensuite avoir un smartphone compatible.

GTA au cœur de la fin d’année de la planète jeux vidéo

Si vous ne connaissez pas encore la licence Grand Theft Auto, ne ratez pas cette sortie Netflix pour la découvrir. La plateforme de streaming propose pour cela les trois titres qui ont fait de la franchise un phénomène mondial.

En plus des films et des séries, l’application de streaming propose depuis deux ans une section pour les jeux mobiles. L’intégration de ces trois titres emblématiques dans son catalogue est une très bonne opération.

Grand Theft Auto III (2001), GTA: Vice City (2002) et GTA: San Andreas (2004) ont fait la gloire de la PlayStation 2. Ils reviennent aujourd’hui dans une version rééditée pour les plateformes mobiles.

GTA aura beaucoup marqué l’actualité des jeux vidéo dans cette dernière ligne de 2023. L’annonce du lancement de la trilogie culte sur Netflix n’était qu’une mise en bouche. Ce que les fans attendaient surtout, c’était la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI. Rappelons que celle-ci est arrivée quelques jours après l’annonce de Netflix.

Ce que racontent ces jeux Grand Theft Auto

De GTA III à San Andreas, les jeux proposent la même formule : Vous commencez au plus bas dans le monde du crime et vous devez grimper les échelons. Tout cela se déroule dans un gigantesque monde ouvert. Si la formule ne change pas, les jeux ne se ressemblent pas. Chaque titre possède ses propres codes et son identité visuelle.

Dans GTA III, vous incarnez Claude Speed qui est un homme de main muet de la mafia italienne. La ville change avec le personnage principal dans Vice City. Vous travaillez toujours pour la mafia italienne, mais dans la peau de Tommy Vercetti.

San Andreas est un dépaysement total par rapport à ses deux prédécesseurs. Son intrigue se déroule dans une métropole fictive inspirée de Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Le jeu vous plonge dans un gang afro-américain dans la peau de Carl “CJ” Johnson.

Les trois GTA disponibles pour tous les abonnés de Netflix, mais…

Pour découvrir ou redécouvrir ces trois jeux, vous devez avoir l’application Netflix installée sur votre smartphone. Par ailleurs, pour jouer dans les meilleures conditions, il vous faut un appareil qui tourne sur Android 8 et iOS 16 au moins.

Actuellement, les jeux se trouvent en haut de la page d’accueil de l’application. Il faut ensuite les télécharger un par un. À noter que vous n’êtes pas obligé de tout télécharger d’un coup.

D’autre part, l’accès aux jeux est ouvert à tous les abonnés de la plateforme de streaming. Cela peu importe le niveau d’abonnement. Rappelons que Netflix a récemment retiré son offre Essentiel. Cette dernière était l’abonnement le moins cher et sans publicité.