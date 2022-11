Hackers mercenaires : le chef de l’espionnage anglais sonne l’alarme

Les hackers mercenaires ont depuis longtemps loué leurs services à des tiers, mais le business de cette main-d’œuvre malveillante a explosé ces dernières années. Parallèlement, les malwares sophistiqués commercialisés sur Internet prolifèrent également.

Une menace croissante pour les entreprises et les gouvernements

La recrudescence des hackers mercenaires constitue une menace croissante pour les entreprises, les organisations et les gouvernements. Le danger se trouve principalement dans la facilité à accéder aux services d’un hacker et à des logiciels malveillants disponibles à la vente (ou à l’abonnement) en ligne

Sir Jeremy Fleming qui dirige l’agence de renseignement électromagnétique GCHQ (Government Communications Headquarters) tire la sonnette d’alarme sur la situation. N’importe qui, dit-il, peut désormais mener des attaques sophistiquées, même ceux qui ne possèdent aucune cybercapacité.

La disponibilité commerciale des cybercapacités augmente la menace future pour la cybersécurité. Sir Jeremy Fleming parle pour le Royaume-Uni, mais tous les pays partagent ces mêmes préoccupations. Non seulement la situation augmente les risques d’attaque, mais rend les agressions particulièrement imprévisibles.

Hackers mercenaires : les attaques les plus récurrentes

Le ransomware reste la menace la plus pesante. La plupart des attaques sont menées depuis la Russie. Difficile néanmoins de dire dans quelle mesure le Kremlin est impliqué. Quoi qu’il en soit, la guerre en Ukraine a clairement fait accroître les risques. La Chine serait également une cyberpuissance croissante qui risque d’affecter la cybersécurité dans les années à venir selon Sir Jeremy Fleming.

Les attaques de la chaîne d’approvisionnement sont aussi préoccupantes. Les attaquants profitent généralement d’une faille de sécurité pour violer le système d’une organisation. Raison pour laquelle les entreprises et les organisations doivent considérer la cybersécurité comme vitale.

Face à la prolifération des hackers mercenaires et des cyberattaques en général, les entreprises et les gouvernements doivent mettre en place une stratégie de sécurité holistique. Cette dernière doit être résiliente, adaptable et facile à gérer.

