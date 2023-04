Cyberguerre : les hackers russes se préparent à détruire nos infrastructures

Les cyberguerres sont devenues une menace réelle, et les hackers russes semblent prêts à passer à l’action en s’attaquant aux infrastructures critiques. La sécurité en ligne est donc plus importante que jamais.

Les conséquences de telles attaques pourraient être désastreuses, allant de la perturbation des services de base à l’effondrement complet de systèmes vitaux. De ce fait, il est crucial de renforcer la sécurité en ligne et de prendre des mesures pour protéger les infrastructures critiques. Les gouvernements et les entreprises doivent travailler ensemble pour élaborer des stratégies efficaces. Tout ça afin de prévenir les attaques et de garantir la résilience de ces infrastructures en cas d’attaques.

Les hackers russes menacent les infrastructures critiques de l’Occident

Le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC) a prévenu que les hackers russes, qui appuient la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, présentent une menace croissante pour les infrastructures nationales critiques de l’Occident. Bien que certains de ces « hacktivistes » aient mené des campagnes en ligne qui n’ont pas causé de danger apparent, d’autres cherchent activement des moyens de causer des dommages physiques. Les autorités britanniques anticipent que ces groupes chercheront à perturber et à détruire les infrastructures nationales critiques de l’Occident, y compris celles du Royaume-Uni.

Lors d’une conférence de deux jours tenue à Belfast, la mise en garde a été transmise aux médias par le NCSC et le GCHQ. D’un côté, les groupes en question sont animés par des motifs idéologiques et sont alignés avec les intérêts de l’État russe. D’un autre côté, leur conduite est imprévisible, car ils opèrent sans être soumis à une réglementation gouvernementale.

Vulnérabilité des infrastructures : comment les hackers menacent la sécurité nationale ?

Les infrastructures vitales du pays, comme l’énergie et l’eau, sont de plus en plus exposées aux cyberattaques, d’après le NCSC. De plus, ces attaques peuvent avoir des répercussions graves dans le monde réel. Il se pourrait que les groupes d’hacktivistes ne possèdent pas les compétences techniques ni les ressources adéquates. Par contre, ils pourraient s’améliorer avec le temps. Cependant, il est possible qu’ils bénéficient déjà de l’aide d’agents extérieurs. Il y a peu de temps, des fichiers confidentiels des agences de renseignement américaines ont été publiés sur Internet.

Bredec Group Russian Hackers Suspected in Ongoing Exploitation of Unpatched PaperCut Servers – The Hacker News https://t.co/GaKQvchm6l inquiry@bredec.com — Bredec GmbH (@BredecGmbH) April 24, 2023

En outre, les données mettent en évidence l’efficacité du collectif de hackers russophiles appelé « Zarya ». Ce groupe a réussi à pénétrer les réseaux de l’infrastructure gazière canadienne. De plus, les membres du groupe ont réussi à augmenter la pression des vannes et désactiver les alarmes. Ils ont provoqué un arrêt d’urgence dans une station de distribution de gaz, sans qu’il soit précisé laquelle. Toute cette tragédie a été spécifiée dans un document classé top secret. Les agents du FSB russe ont été témoins de cette opération réussie grâce à des captures d’écran.

Les conséquences désastreuses de la cyberguerre sur la sécurité globale

La cyberguerre peut causer de graves dommages aux individus, aux entreprises et aux gouvernements. Les conséquences néfastes des attaques sont multiples et variées, touchant des infrastructures critiques. Par exemple, les réseaux électriques ou les services de santé, entraînant des perturbations importantes. Les pertes financières massives sont également fréquentes, provoquées par le vol de données sensibles, de propriété intellectuelle ou par des extorsions de fonds.

Par ailleurs, les entreprises peuvent subir des attaques de ransomware qui les immobilisent complètement. Cela pourrait causer des pertes de revenus et de réputation considérables. La cyberguerre peut aussi menacer la sécurité nationale en perturbant les opérations de défense et de renseignement menées par les gouvernements.

Enfin, la cyberguerre peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie privée des individus. Les attaques peuvent compromettre des informations personnelles telles que des données de santé ou des informations financières. Ainsi, cela met en danger la vie privée et la sécurité des personnes. Les attaques peuvent aussi être utilisées pour perturber les élections et l’influence politique.