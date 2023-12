Spider-Man 2: le développeur Insomniac hacké, de lourds secrets dévoilés

Données personnelles des employés, informations sur les prochains jeux, etc. Le studio Insomniac Games vient d’être victime d’un piratage informatique. Et les datas sont déjà en vente sur le Web. C’est une situation délicate, surtout sur la suite des projets du studio.

Même les studios de jeux vidéo n’échappent pas aux hackers. Récemment, un groupe nommé Rhysida vient d’affirmer que leurs pirates informatiques ont réussi à extraire les données d’Insomniac Games. Des informations précieuses sont maintenant entre les mains des hackers. Et comme d’habitude, les hackers vont vendre ces données sur internet.

Un groupe spécialisé dans des attaques Ransomware

Les pirates informatiques de Rhysida ont adopté une stratégie vicieuse pour arriver à leur objectif. Ils ont d’abord extrait les données d’Insomniac Games, et les revendent ensuite sur leur site. Les développeurs du studio ne peuvent plus accéder à leurs fichiers. Ici, on voit une attaque Ransomware dans toute sa splendeur.

Actuellement, ses données sont déjà mises aux enchères. Le groupe Rhysida vient de fixer un prix de base. Il faut débourser 50 bitcoins (2 millions de dollars) pour les avoir. Insomniac Games n’a que 7 jours pour réagir. Dans le cas contraire, les hackers vont passer à une nouvelle approche.

De son côté, Sony a fait une déclaration pour rassurer le public : « Nous sommes au courant d’information selon lesquelles Insomniac Games aurait été victime d’une attaque de cybersécurité. Nous enquêtons actuellement sur cette situation ». On attend alors les résultats de cette investigation. Le studio a aussi ajouté « Nous n’avons aucune raison de croire que d’autres divisions de SIE ou de Sony aient été touchées.

Des informations délicates, volées en un client d’œil

Insomniac Games a lancé Spider-Man 2 il y a quelques semaines. Et ce titre a des adeptes à travers le monde, même s’il n’a reçu aucun prix lors des Game Awards 2023. Le studio voulait alors se concentrer en secret sur d’autres projets pour surprendre davantage les fans. Mais les hackers de Rhysida ont mis la main sur leurs affaires.

Des informations concernant Marvel’s Wolverine ont été saisies par les pirates informatiques. Or, le jeu est annoncé pour 2025 au plus tôt. Ils ont publié volontairement des captures d’écran de ce projet d’Insomniac Games sur leur site. Et ce n’est pas la seule victime des hackers. En effet, il y a des renseignements sur les autres personnages de l’univers Marvel.

Mais les hackers ont aussi piraté les données personnelles des employés. Documents, e-mails internes, coordonnées, etc. Yuri Lowenthal, le doubleur de Peter Parker est une des victimes. Des scans de son passeport font partie des informations piratées.

Sony, un habitué des cyberattaques ?

L’attaque de Rhysida sur Insomniac Games n’est pas une première pour Sony. Le géant du jeu vidéo a connu bien pire, rien que cette année. En septembre dernier, le groupe Ransomed.vc avait revendiqué un piratage informatique. Ces hackers ont affirmé qu’ils se sont introduits dans tous les systèmes de Sony. Et il y avait déjà un cas similaire en mai dernier.