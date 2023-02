HCM : comprendre la gestion du capital humain

Pour booster leurs performances, les entreprises sont aujourd’hui amenées à solliciter le HCM ou la gestion du capital humain.

Le HCM est un outil qui aide les entreprises à améliorer leur efficacité, leur intérêt et leurs revenus. Au lieu de considérer les employés comme un coût, elle cherche à maximiser leur valeur grâce à une bonne gestion et des investissements importants. La gestion du capital humain comprend également des logiciels pour automatiser le recrutement, la gestion et le développement du personnel. De fait, les entreprises peuvent mieux gérer leur personnel pour améliorer leur performance et leur rentabilité.

Les éléments du HCM

Le HCM (Human Capital Management) ou la gestion du capital humain implique plusieurs activités importantes. Tout d’abord, il est essentiel de prévoir les besoins en personnel et compétences pour l’avenir. Ensuite, il faut veiller à payer les employés suffisamment pour qu’ils puissent vivre confortablement. Cela permet de retenir les meilleurs talents et de maintenir une équipe motivée. De plus, il est crucial d’embaucher les meilleurs candidats et de les intégrer correctement à l’entreprise.

Pour améliorer les compétences des employés, il est également important de les former régulièrement. Ensuite, il faut suivre le temps de travail pour la paie et les avantages sociaux. La paie doit être gérée avec précision et rigueur, ce qui implique également de faire la comptabilité. Finalement, évaluer régulièrement la performance des employés et les aider à atteindre leurs objectifs sont essentiels pour maximiser leur contribution à l’entreprise. En résumé, ces activités clés peuvent grandement améliorer la gestion de votre personnel.

Raisons d’utiliser le Human Capital Management

Les outils du HCM permettent de répondre aux besoins en main-d’œuvre et de maximiser le potentiel des employés. Cela se fait grâce à des activités de recrutement, d’intégration, de développement et de rétention. Des systèmes adéquats créent un environnement productif qui favorise la rétention à long terme des employés. Les avantages du Human Capital Management sont nombreux et significatifs.

Créer un meilleur système de gestion des ressources humaines

L’exploitation du HCM améliore la gestion des effectifs en alignant la structure, la stratégie commerciale et les objectifs de l’organisation. Cela aide également les départements de talents à identifier les besoins de formation. Il en est de même pour les développement et rémunération, réduisant ainsi le roulement.

Améliorer le processus de recrutement

Les outils HCM facilitent la recherche et la sélection des meilleurs talents. Tout cela, grâce à des logiciels et des médias sociaux qui tirent aujourd’hui profit du Social Big Data. Le suivi des candidats et la bonne intégration des nouveaux employés sont facilités. Cela offre une meilleure gestion du recrutement et de la formation. Pour faciliter le processus de recrutement, les organisations peuvent utiliser des logiciels de recrutement et de suivi des candidats.

Identifiez les lacunes en matière de talents

La gestion du capital humain aide à trouver les talents correspondant aux besoins de l’entreprise et à planifier les coûts. Si des compétences spécifiques sont nécessaires, le HCM vous aide à trouver des talents et à calculer les coûts à l’avance. Vous pouvez également proposer des programmes de formation. L’objectif est de développer les compétences de vos employés actuels et combler les lacunes en expertise.

Augmenter la rétention des employés

Grâce au HCM, les employeurs peuvent découvrir ce que leurs employés veulent. Les évaluations de performances, les formulaires d’enquête et les commentaires fournissent des informations sur les opportunités. Il en est de même pour les avantages que les employés souhaitent. En connaissant les besoins de votre main-d’œuvre, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats. On peut aussi identifier les domaines clés à améliorer pour favoriser la croissance de votre entreprise.

Augmenter le retour sur investissement (ROI)

Comme toute décision commerciale, il est important de prendre en compte le retour sur investissement lors de l’embauche. Cela est aussi valable pour la rémunération des employés. Ainsi, pour améliorer les résultats des employés au-delà de leurs tâches de base, il est recommandé de les motiver. Cela requiert un investissement dans des opportunités de croissance, des primes et des incitations financières complémentaires. Autrement, une culture de collaboration valorisant et appréciant les employés peut également favoriser leur motivation et leur engagement. En effet, des recherches ont montré que le manque d’appréciation est une raison majeure de départ pour 79 % des employés qui quittent leur emploi.

Logiciel HCM

Les logiciels HCM gèrent les fonctions RH telles que le recrutement et la gestion des performances. Ils sont vendus par des fournisseurs uniques ou intégrés à des systèmes ERP. Ces suites logicielles qui prennent en charge toutes les fonctions de HCM sont devenues la norme. Les fournisseurs incluent ADP, BambooHR, Ceridian, Cornerstone OnDemand, Infor, Oracle, SAP SuccessFactors, UKG (anciennement Ultimate Software et Kronos) et Workday.

La plupart des organisations ont plusieurs applications HCM, mais essaient de les intégrer pour fonctionner ensemble. Généralement, il y a un ancien système HRMS sur site qui est connecté à une nouvelle suite de HCM dans le cloud fourni par un fournisseur. De nos jours, le HRMS sur site est remplacé par le SaaS HCM, qui est moins cher et plus standardisé que les logiciels sur site ou d’autres types de cloud. Selon Gartner, 60 % des grandes entreprises investiront dans une suite HCM d’ici 2025 et 30 % de leurs besoins proviennent d’autres applications.

HCM vs HRMS

HCM et HRMS (Human Resources Management System) ou SIRH sont deux termes souvent confondus dans le domaine des ressources humaines. La gestion du capital humain englobe à la fois les processus RH et la catégorie de logiciels, tandis que le SIRH est un ensemble de logiciels intégrés pour la gestion des processus RH, tels que la paie et les dossiers des employés. Bien que ce sigle soit parfois utilisé pour désigner uniquement les processus administratifs de base, HCM est le terme générique le plus couramment utilisé par les fournisseurs de logiciels RH.

Les enjeux du HCM

Motiver les employés est difficile, et certains domaines sont plus difficiles à gérer. Les entreprises cherchent à améliorer l’engagement des employés en utilisant des outils de collaboration, des sondages et en rendant les processus clés transparents. Un développement du leadership nécessite de reconnaître le potentiel des employés et de leur offrir une formation efficace. Les organisations cherchent à rester compétitives en obtenant des données précises sur les tarifs de l’industrie.

La planification de la relève est nécessaire pour faire face au départ massif à la retraite des baby-boomers. La gestion de l’apprentissage est un problème, car les anciens systèmes sont souvent incompatibles avec les nouvelles sources de formation basées sur le Web. La fidélisation des employés est essentielle pour éviter les coûts de roulement du personnel, mais certaines entreprises ont du mal à comprendre pourquoi les employés partent. Une stratégie HCM complète est nécessaire pour augmenter la fidélisation.

Retour sur l’histoire

Au XVIIe et XVIIIe siècles, les économistes cherchaient déjà à quantifier la productivité du travail et des revenus. De plus, le concept d’employés en tant qu’investissements dont la valeur dépend de leur compétence, productivité et créativité découle des théories économiques qui influencent toujours la gestion du capital humain aujourd’hui.

Cependant, la formalisation de la gestion des travailleurs en tant que discipline a débuté avec les précurseurs des ressources humaines (HR) au tournant du XXe siècle. En outre, les études de Frederick Taylor sur l’efficacité des travailleurs et la psychologie industrielle ont contribué à comprendre les facteurs qui influencent la productivité des travailleurs. De même, la montée des syndicats a incité les entreprises à se pencher sur la rémunération, la sécurité et la santé des travailleurs.

Puis, les programmes sociaux tels que le New Deal de Franklin Roosevelt ont ensuite conduit à la formalisation des relations industrielles et de travail en tant que discipline dans les entreprises et les gouvernements dans les années 1920 et 1930. Ainsi, le terme de « ressource humaine » est apparu pour la première fois. En outre, les universités ont commencé à s’intéresser à la recherche sur le personnel, menant à la création de départements du personnel dans les entreprises.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’administration du personnel a connu un essor rapide et des associations ont vu le jour pour en promouvoir la discipline. Finalement, au cours de la seconde moitié du siècle, les organisations ont commencé à considérer les employés comme des atouts à maximiser, menant à l’utilisation du terme « ressources humaines ». En conséquence, la gestion des ressources humaines est devenue la nouvelle appellation de cette discipline en remplacement de la gestion du personnel.

L’avenir du HCM

Les tendances actuelles en matière de HCM devraient se renforcer, grâce aux avancées technologiques récentes qui atteindront leur plein potentiel. Les technologies modernes simplifient les processus de gestion du capital humain, les rendant plus automatisés et plus intelligents pour les employés et les professionnels des RH. L’IA, qui inclut l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, a pénétré dans presque tous les aspects du HCM. Par exemple, les chatbots de recrutement engagent des conversations textuelles et vocales réalistes avec des candidats grâce à la PNL. L’apprentissage automatique analyse les CV et les entretiens vidéo pour évaluer les performances des employés et recommander des formations en ligne de manière personnalisée.

De plus, les outils HCM actuelles sont renforcées par l’utilisation de chatbots et d’automatisation des processus robotisés pour faciliter les flux de travail RH. Cette automatisation des tâches répétitives permettrait aux professionnels des RH de se concentrer sur des tâches stratégiques telles que l’acquisition de talents et la planification de la relève. La pandémie de COVID-19 a intensifié les tendances de la main-d’œuvre, en particulier avec l’augmentation des employés travaillant à distance, obligeant les services des RH à embaucher à distance et à utiliser des outils de formation et de collaboration d’équipe pour engager les travailleurs à distance, ce qui se poursuivra probablement à l’avenir.

Enfin, la main-d’œuvre occasionnelle deviendra de plus en plus gérée par les outils HCM intégrés, tout comme les travailleurs à temps plein et à temps partiel. Cela permettra de considérer tous les travailleurs comme une source de talents unique.