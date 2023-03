Hyperviseur : tout savoir sur ce logiciel de virtualisation

L’hyperviseur est une technologie de virtualisation qui a révolutionné le monde de l’informatique. En effet, elle permet de créer et de gérer des machines virtuelles sur une même machine physique. Cette fonctionnalité a ouvert de nouvelles possibilités en termes de flexibilité et de gestion des ressources informatiques.

L’hyperviseur permet de virtualiser les ressources de l’ordinateur physique, telles que le processeur, la mémoire, le stockage et les périphériques. Cela permet de faire fonctionner plusieurs systèmes simultanément sur une même machine physique, sans interférer les uns avec les autres. Cette technologie est devenue incontournable dans les Datas Centers et les environnements informatiques d’entreprise grâce à une utilisation plus efficace des ressources matérielles.

Qu’est-ce qu’un hyperviseur ?

Un hyperviseur est un logiciel qui permet de créer et de gérer plusieurs machines virtuelles sur un même ordinateur physique. Il se situe entre le matériel de l’ordinateur et les systèmes d’exploitation invités qui fonctionnent sur les machines virtuelles. Cette technologie permet de maximiser l’utilisation des ressources matérielles en partageant les ressources physiques entre plusieurs postes virtuels. Chacune des machines numériques possède son propre système d’exploitation et ses propres applications.

Lorsqu’un hyperviseur est exécuté sur un matériel physique, ce dernier est désigné comme étant l’hôte, tandis que toutes les machines virtuelles qui tirent parti de ses ressources sont considérées comme des invités.

Dans les années 1960, les premiers hyperviseurs ont été développés pour exécuter plusieurs systèmes d’exploitation sur un ordinateur central. Cependant, leur utilisation généralisée dans les environnements informatiques modernes s’attribue en grande partie aux systèmes Linux et Unix. À partir des années 2000, ces systèmes ont commencé à utiliser la technologie de virtualisation pour améliorer les performances matérielles.

Quels sont les différents types d’hyperviseur ?

Il existe deux types d’hyperviseurs : de type 1 et de type 2. Les hyperviseurs de type 1 sont également appelés “bare-metal”. Ce dernier s’exécute directement sur le matériel physique et contrôle l’accès aux ressources. Ils sont considérés comme plus performants que les hyperviseurs de type 2, car ils éliminent la nécessité d’un système d’exploitation intermédiaire.

Les hyperviseurs de type 2, en revanche, sont des hyperviseurs hébergés qui s’exécutent sur un système d’exploitation et partagent les ressources de la machine hôte avec les machines virtuelles. Les logiciels de virtualisation hébergés servent plus couramment à la virtualisation de postes de travail. Ils sont également très pratiques sur les environnements de test et de développement.

Enfin, il convient également de mentionner les hyperviseurs de conteneurs, qui sont un type différent de programme de virtualisation. Les hyperviseurs de conteneurs, également appelés hyperviseurs légers, permettent l’exécution de plusieurs conteneurs sur un seul système d’exploitation invité. Ils partagent le même noyau de système d’exploitation et offrent une isolation entre les conteneurs. Les hyperviseurs de conteneurs sont de plus en plus populaires pour la virtualisation d’applications. En effet, ils offrent des avantages en termes de performance et de gestion des ressources par rapport aux hyperviseurs traditionnels.

La technologie de virtualisation permet de créer plusieurs postes de travail virtuel. Chaque machine numérique est une réplique d’un système d’exploitation et de son environnement matériel. Cette technologie est rendue possible grâce au logiciel hyperviseur chargé de gérer les différents systèmes et de leur allouer des ressources matérielles.

L’hyperviseur peut fonctionner soit directement sur le matériel physique de l’ordinateur (hyperviseur de type 1 ou « bare metal »), soit sur un système d’exploitation existant (hyperviseur de type 2). Dans le premier cas, l’hyperviseur est responsable de la gestion complète des ressources matérielles de l’ordinateur, tandis que dans le second cas, il partage ces ressources avec le système hôte.

Lorsqu’une machine virtuelle est créée, l’hyperviseur alloue des ressources matérielles spécifiques à cette machine virtuelle, telle que de la mémoire vive, des processeurs et des disques durs virtuels. Chaque machine virtuelle est alors en mesure d’exécuter son propre système d’exploitation et ses propres applications. Elle se lance comme un ordinateur physique indépendant.

Hyperviseur : quels sont les avantages de son utilisation ?

L’utilisation d’un hyperviseur présente de nombreux avantages pour les entreprises et les organisations de toutes tailles. Il permet notamment de maximiser l’utilisation des ressources informatiques en consolidant plusieurs machines physiques en une seule machine virtuelle. Cela aide les entreprises à réduire les coûts d’infrastructure, tels que l’espace de rack et la consommation d’énergie.

De plus, la virtualisation offre une flexibilité accrue pour la gestion des ressources informatiques, permettant aux administrateurs de serveurs de déployer rapidement de nouveaux serveurs virtuels en fonction des besoins de l’entreprise.

Un autre avantage de l’hyperviseur est la facilité de gestion des machines virtuelles. Les administrateurs peuvent facilement créer, supprimer, déplacer et répliquer des machines virtuelles à l’aide de l’hyperviseur.

Par ailleurs, un logiciel de virtualisation offre une grande disponibilité pour les applications critiques. En cas de panne matérielle, l’hyperviseur peut rediriger automatiquement les machines virtuelles vers un autre serveur physique, minimisant ainsi les temps d’arrêt. Les entreprises peuvent également bénéficier d’une reprise après sinistre plus rapide et plus efficace en utilisant l’hyperviseur. En effet, les programmes de virtualisation permettent de répliquer immédiatement les machines virtuelles sur des serveurs distants.

Quels sont les cas pratiques d’utilisation de ce logiciel de virtualisation ?

L’hyperviseur est un outil puissant qui offre de nombreux avantages aux entreprises. Voici quelques exemples de cas d’utilisation de ce logiciel :

Consolidation de serveurs

Création d’environnements de test et de développement

Mise en place d’un environnement de production isolé

Sauvegarde et restauration de données

Les entreprises peuvent utiliser la virtualisation pour consolider plusieurs serveurs physiques en une seule machine virtuelle. Cela permet de réduire les coûts d’infrastructure et de maximiser l’utilisation des ressources informatiques. Les machines virtuelles peuvent également être utilisées pour des environnements de test et de développement. Ces espaces de travail virtuel aident les développeurs à tester de nouveaux logiciels et de nouveaux systèmes sans affecter l’infrastructure de production.

Les environnements de production isolés sont très pratiques pour des applications spécifiques. En effet, ils permettent de mieux gérer les conflits de compatibilité et d’assurer que les applications fonctionnent correctement sans affecter d’autres parties de l’infrastructure.

En outre, les machines virtuelles peuvent être répliquées sur des serveurs distants pour assurer une reprise après sinistre rapide et efficace en cas de panne matérielle ou de catastrophe naturelle. De plus, les machines virtuelles peuvent être sauvegardées plus facilement que les machines physiques, car elles peuvent être sauvegardées en tant qu’image de disque, ce qui facilite la restauration rapide des données en cas de besoin.

Quels sont les logiciels hyperviseur les plus connus ?

Les logiciels hyperviseur sont des outils de virtualisation de plus en plus populaires. Ils permettent aux entreprises et aux utilisateurs de créer des environnements informatiques isolés et sécurisés. Il existe plusieurs logiciels hyperviseur sur le marché, chacun offrant des fonctionnalités et des avantages différents.

VMware vSphere est l’un des hyperviseurs les plus populaires. Il propose une gamme complète de produits, dont vSphere qui est une solution complète de virtualisation de serveurs. Avec une grande communauté d’utilisateurs et de nombreux outils de gestion, vSphere est un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles.

Microsoft Hyper-V est également un hyperviseur largement utilisé dans les environnements Windows. Il s’intègre dans les systèmes d’exploitation Windows Server et s’utilise souvent dans les entreprises qui ont déjà investi dans l’écosystème Microsoft. Hyper-V offre une prise en charge complète des machines virtuelles et une gestion efficace des ressources.

Enfin, KVM est un hyperviseur open source intégré dans le noyau Linux, populaire dans les environnements open source et est souvent utilisé pour la virtualisation de serveurs. KVM est également connu pour sa grande flexibilité et sa capacité à exécuter des systèmes d’exploitation multiples simultanément.