L’IA remplace John Lennon : les Beatles viennent de sortir une chanson

John Lennon, le leader et chanteur des Beatles va performer à nouveau grâce à l’IA. Comme quoi, la technologie a encore poussé la limite du possible.

« Now and Then », la nouvelle chanson des Beatles est disponible sur les plateformes de streaming depuis le 2 novembre dernier. Oui, un single de l’emblématique groupe anglais en 2023. Et on peut encore entendre la voix du regretté John Lennon dans cette chanson. Ringo Starr et Paul McCartney ont réussi à ressusciter le leader des Beatles grâce à l’IA.

Tout a commencé dans les années 90

Ringo Starr et Paul McCartney ne sont pas à leur première tentative. Dans les années 90, ils ont essayé d’arranger une chanson avec la voix de John Lennon. Ils ont réussi avec « Free as a Bird » et « Real Love ». Une technique d’arrangement unique était de mise pour arriver à ce succès.

Mais « Now and Then » n’a pas connu le même résultat. En effet, il était compliqué de distinguer la voix de John Lennon des instruments.

« Dans la démo de John, le piano était un peu difficile à entendre. Et à cette époque, bien sûr, nous n’avions pas la technologie pour faire la séparation. (…) Chaque fois que nous voulions entendre un peu plus la voix de John, ce piano apparaissait et obscurcissant le tableau » déclarait McCartney

Mais avec l’avancée technologique, il est désormais possible de dissocier les bandes-son dans les démos des Beatles. Le Machine Learning est la clé de ce succès.

L’IA, pour remettre les Beatles sur les devants de la scène une dernière fois

L’intelligence artificielle derrière cette prouesse est capable de séparer les pistes d’une bande son. Et le résultat est exceptionnel, car chaque partie garde sa qualité sonore. Ringo Starr et Paul McCartney ont saisi cette opportunité pour donner un dernier hommage à « Now and Then ».

« Maintenant, nous pourrions le mixer et en faire un enregistrement approprié » McCartney.

Tout le monde a contribué au succès de ce projet. Paul McCartney a repris sa guitare et a ajouté un morceau de basse à la chanson. Fidèle à lui-même, Ringo Starr a fait parler son talent avec la batterie. Le tout a été produit par Giles Martin. Malheureusement, les fans ne pourront pas profiter des solos de guitares d’Harrison. McCartney a essayé de l’imiter dans les enregistrements.

« Now and Then, c’est probablement comme la dernière chanson des Beatles. Et nous avons tous joué dessus, c’est donc un véritable enregistrement des Beatles » McCartney.

Il y a même un documentaire qui relate la prouesse de l’IA dans ce single des Beatles.

Un hommage pour un des plus grands artistes de l’histoire

« Mon père aurait adoré ça, car il n’hésite jamais à expérimenter la technologie d’enregistrement. Je pense que c’est vraiment magnifique » Sean Ono Lennon, un des premiers à apprécier les résultats du projet.

Les fans ont aussi saisi cette opportunité pour immortaliser John Lennon à travers une nouvelle chanson. Comme quoi, l’intelligence artificielle pourra donner un moment d’émotion. La prouesse de l’IA avec cette chanson des Beatles en est la preuve concrète.