Cet épisode de South Park est entièrement créé par une IA

Une société technologique américaine a récemment lancé sa technologie d’IA conçue pour faciliter la production d’œuvres créatives de haute qualité, notamment des émissions et des séries télévisées. Cette IA leur a par exemple permis de créer un épisode entier de South Park.

Fable est une société technologique américaine qui développe des projets de réalité virtuelle conçus pour offrir une expérience immersive. La startup a lancé le projet The Simulation. Ce projet inclut le développement de Showrunner, une technologie de pointe grâce à laquelle l’équipe a pu créer un outil d’IA générative baptisé SHOW-1.

Fable affirme que son système Showrunner peut générer des scripts et des dialogues, mais pas seulement. Cette technologie d’IA peut également animer, ajouter des performances vocales et éditer des épisodes complets. Ceci à partir d’un prompt d’une ou de deux phrases seulement.

Announcing our paper on Generative TV & Showrunner Agents!



Create episodes of TV shows with a prompt – SHOW-1 will write, animate, direct, voice, edit for you.



We used South Park FOR RESEARCH ONLY – we won't be releasing ability to make your own South Park episodes -not our IP! pic.twitter.com/6P2WQd8SvY