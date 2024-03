IA : voici la somme folle que la France doit débourser pour rattraper son retard

Alors que l'IA règne en maître aujourd'hui, la France se trouve à un carrefour décisif. Les recommandations d'un comité d'experts orientent le pays vers un investissement conséquent pour ne pas rester à la traîne.

Septembre dernier, le gouvernement français a pris l'initiative de nommer un comité d'experts dédié à l'IA générative. Ce comité avait pour mission d'éclairer la stratégie nationale sur ce sujet critique. Après six mois de travaux intensifs, les conclusions et recommandations ont été formulées. Ces dernières esquissaient les contours d'un futur où la France entend jouer un rôle de premier plan.

IA générative en France : focus sur la composition et la mission du comité

Présidé par Philippe Aghion, économiste de renom, et Anne Bouverot, figure de l'enseignement supérieur, le comité a rassemblé 15 personnalités issues de milieux variés. Cette diversité de compétences a permis une analyse exhaustive de l'IA générative. Elle inclue des chercheurs de stature internationale et des dirigeants d'entreprises innovantes. Des noms comme Yann Le Cun, Luc Julia, et Joëlle Barral, parmi d'autres, ont même contribué à cette réflexion collective.

Notons que le processus d'élaboration des recommandations a été marqué par plus de 600 auditions. A celles-ci viendront s'ajouter une consultation publique impliquant 7 000 citoyens. Cette démarche participative a, de ce pas, enrichi le débat. Elle souligne, par ailleurs, l'importance de l'IA dans différents secteurs de la société.

Quelques recommandations clés pour l'avenir de l'IA générative

Le rapport met en exergue un impératif pour la France : celui de tripler ses investissements en IA générative. Cette initiative suggérerait, entre autres, un objectif annuel de cinq milliards d'euros. Une telle augmentation substantielle des ressources financières a pour but de soutenir l'innovation. Autre avantage, elle renforcera la position du pays sur la scène internationale de l'intelligence artificielle.

Quant aux recommandations, elles couvrent six domaines cruciaux. On citera, en ce sens, la formation et la recherche publique, la gouvernance mondiale et le financement de l'innovation. Chaque domaine est identifié comme un pilier essentiel pour le développement harmonieux de l'IA en France. On mettra également un accent particulier sur la puissance de calcul et l'accès aux données.

France : des ressources mobilisées en matière d'IA générative

Enfin, le comité insiste sur la nécessité de mobiliser l'épargne nationale. Il faudra, par la même occasion, augmenter l'attractivité des grands fonds d'investissement français. L'objectif est de créer un écosystème favorable au financement des startups innovantes dans le domaine de l'IA générative. Cela assurera, sans aucun doute, un terreau fertile pour la croissance et l'innovation.

