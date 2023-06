Intelligence artificielle : Macron veut créer un ChatGPT français et investit 500 millions €

Emmanuel Macron a dévoilé son plan pour permettre à la France de s’ériger parmi les leaders de l’IA. Lors du salon VivaTech, le Président a notamment annoncé un investissement de 500 millions d’euros dans le but de créer un ChatGPT français.

Comme chaque année, le plus grand salon de la technologie et de l’innovation européen VivaTech se déroule à Paris du 14 au 17 juin 2023.

Présent pour l’occasion, le président Emmanuel Macron a été interrogé par une journaliste de CNBC sur le sujet de l’intelligence artificielle : l’une des thématiques phares de cette édition, à l’heure où les IA génératives comme ChatGPT bouleversent le monde entier.

Après avoir reconnu un important retard de la France par rapport aux États-Unis, le chef de l’État a néanmoins souligné que nous sommes « les premiers en Europe continentale ».

Comme il le rappelle, nous avons de « très bons data scientists » et « beaucoup de talents adaptés à cet environnement ».

Afin de rivaliser autant que possible avec les superpuissances comme la Chine et les États-Unis, Macron promet à présent que « nous allons investir comme des fous dans la formation et la recherche ».

Selon lui, « le pire des scénarios » serait que l’Europe investisse moins que ses rivaux tout en allant « beaucoup plus loin » dans la régulation.

Dans le but d’aller « beaucoup plus vite et fort », le gouvernement compte « accélérer les formations » en s’appuyant sur notre vaste vivier d’organismes de recherche et d’universités afin de constituer une véritable armée de talents.

500 millions d’euros pour concurrencer la Chine et les USA

Pour y parvenir, Macron a l’intention de doubler le nombre de formations et veut faire émerger « cinq à dix clusters IA à hauteur de 500 millions d’euros ».

L’objectif est d’ériger « deux à trois pôles d’excellence » en France. En outre, face à l’importance des capacités de calcul dans le domaine de l’IA, la construction d’un gigacalculateur est envisagée.

Il a également confirmé que les larges modèles de langage comme GPT, sur lequel reposent les applications comme ChatGPT, sont « l’une des priorités que nous voulons développer ».

On peut donc s’attendre à l’émergence d’un chatbot IA made in France, ce qui semble être une bonne nouvelle, car ChatGPT est beaucoup moins performant en français qu’en anglais.

L’IA pour résoudre les problèmes d’immigration ?

Toujours d’après les dires d’Emmanuel Macron, l’intelligence artificielle pourrait être très bénéfique pour l’État et la collectivité. Il a notamment cité l’exemple des Estoniens utilisant cette innovation pour « traiter les petits contentieux civils ».

En France, le Président estime que nous pourrions améliorer « un tas de choses » et notamment l’immigration. Dans ce domaine, nous avons selon lui un « problème de capacité de traitement de données » que l’IA pourrait résoudre en permettant de « traiter beaucoup plus vite » tout en limitant les fraudes et sans avoir à multiplier les embauches.

Nous le ressentons bien à VivaTech :



La France fait rêver !



Dans la recherche et l'innovation, dans l'intelligence artificielle, nous sommes compétitifs. Et ce n'est que le début. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2023

Vers une régulation sévère de l’IA ?

Toutefois, l’intelligence artificielle suscite aussi de vifs débats. Des milliers d’experts appellent à une régulation stricte, y compris Elon Musk qui réclame une pause de 6 mois et le CEO d’OpenAI lui-même qui craint que l’IA devienne incontrôlable.

Alors même que le Président sillonnait les travées de VivaTech, le Parlement européen a d’ailleurs adopté un premier projet de régulation.

De son côté, Emmanuel Macron confirme que « nous avons besoin d’une régulation globale » et exige que les IA soient « sûres et non biaisées ».

Ainsi, il appelle les régulateurs à « travailler en étroite collaboration avec les grands acteurs » de l’industrie comme OpenAI.

Le dirigeant souhaite aussi que les images ou textes générés par IA soient signalés comme tels, estimant que « quand on est exposé à un texte ou une photo créés par IA, il faut qu’on le sache ».

Ce « watermarking » des contenus IA est en effet essentiel pour pouvoir distinguer les DeepFakes de plus en plus crédibles de la réalité. En Chine, il s’agit d’une obligation depuis le mois de janvier 2023.

La souveraineté française, nouvelle priorité d’Emmanuel Macron

Cette intervention d’Emmanuel Macron s’inscrit dans une démarche de « bataille pour notre souveraineté qui se joue également dans les algorithmes », comme il le soulignait dans un communiqué diffusé en amont.

La visite à VivaTech visait notamment à aborder les enjeux de la technologie et de l’innovation en France, et à apporter des éclairages sur les leviers de financement des entreprises et startups de ce domaine.

En Ardèche, j’ai rencontré les salariés de Chamatex. Ils produisent des chaussures techniques pour de grandes marques. Certaines seront portées par les plus grands athlètes aux Jeux de Paris 2024.



Vive le Fabriqué en France ! pic.twitter.com/D4EsiJefDk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 13, 2023

Auparavant, le chef de l’État s’était déplacé mardi en Ardèche pour aborder le sujet de la souveraineté sur les médicaments puis dans une usine Chamatex fabriquant des baskets. Ce vendredi 16 juin 2023, il devrait prononcer un discours sur l’aviation et la production de carburants durables.