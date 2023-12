Midjourney évolue : l’IA à la conquête de l’art humain

Midjourney, l’IA générative spécialisée en création d’images ne cesse d’évoluer. Avec ces dernières mises à jour, l’outil est désormais capable de fournir des résultats époustouflants, digne des œuvres artistiques.

L’intelligence artificielle est devenue un incontournable, même dans le monde artistique. Midjourney, avec ses images originales, est la preuve concrète de cette tendance. Cette IA basée sur le Machine Learning, est capable de fournir des contenus détaillés, précis, et uniques. L’utilisateur pourra modifier les résultats pour les adapter à ses attentes. Et même avec ces performances, l’IA veut toujours se perfectionner. En effet, les développeurs viennent de lancer une mise à jour qui innovera à jamais cet outil.

La dernière mise à jour de Midjourney

Midjourney vise toujours à améliorer ses rendus. Des images plus précises, plus réalistes, et modifiables selon les attentes de l’utilisateur. La version 5.2 de cette intelligence artificielle a déjà conquis le public. Sortie en juin dernier, elle permet aux usagers de personnaliser au maximum les rendus. La commande « -stylize » est une des fonctionnalités phares. Il était alors possible d’avoir une image artistique, réaliste, etc. De plus, l’utilisateur pouvait raccourcir les prompts ou agrandir le cadre des images.

La version V6 de Midjourney repousse les limites de l’IA à son summum. En effet, cette mise à jour propose plusieurs fonctionnalités pour avoir le meilleur rendu imaginable. Pour rester à la hauteur de la concurrence, Midjourney V6 suggère aussi des images en 3D. Ici, vous pourrez avoir une vision à 360° à partir d’un simple texte. Il est possible de générer des images haute définition, avec un format 2048 x 2048 pixels.

Par ailleurs, la version V6 est aussi capable de fournir plusieurs suggestions. En outre, l’IA peut choisir une seule image si l’utilisateur le souhaite.

Cette mise à jour est apte à mieux comprendre les requêtes, en analysant efficacement les prompts. Elle est alors assez flexible sur les fautes d’orthographe et les homonymes.

Enfin, Midjourney V6 veut lancer une version bêta performante afin de générer des vidéos. Cependant, la date de sortie officielle est encore inconnue du grand public. Mais on attend cette innovation dans les mois à venir, ou avec la version 6.1.

L’évolution de Midjourney

Logiquement, Midjourney V6 est la version la plus performante de cette intelligence artificielle. Cependant, les modèles précédents poussaient déjà les limites de la haute technologie. Voici l’évolution de cet outil depuis son lancement en février 2022.

Avril 2023, Niji Journey propose plusieurs styles alternatifs

Niji journey V4, la version anime de Midjourney était capable de concevoir des images « anime ». Mais elle avait un petit défaut. Les utilisateurs ne pouvaient pas créer plusieurs styles.

À partir du 3 avril 2023, les développeurs ont lancé Niji Journey V5. Les personnages formés peuvent avoir des styles différents. Expressifs, mignons, scéniques, etc. Comme quoi, l’IA vient encore de pousser les limites de l’imagination.

Mars 2023, Midjourney V5 est disponible pour le grand public

Fidèle à ses principes, l’IA voulait toujours fournir des contenus de qualité, qui sauront répondre aux attentes des utilisateurs. Avec Midjourney V5, les usagers peuvent augmenter la résolution. De plus, les détails sont en harmonie avec les résultats.

Par ailleurs, l’interface est devenue plus fluide pour améliorer l’expérience des usagers. L’invite commande est très réactive et le temps de traitement est diminué.

Décembre 2022, lancement de Niji Journey

Les versions classiques de Midjourney permettent de générer des images artistiques, réalistes et détaillées. Toutefois, les développeurs veulent conquérir un autre secteur du marché de l’IA générative.

Niji Journey V4 est annoncé à la fin de l’année 2022. Midjourney a collaboré avec Spellbrush pour concevoir cette nouvelle version. Elle permet de générer des images « anime ». Il suffit d’utiliser la commande « -niji » pour avoir ces rendus.

Novembre 2022, Midjourney V4 dépasse Stable diffusion

Midjourney et Stable diffusion sont les IA génératives de références en termes de création d’images. Toutefois, la version V4 de Midjourney vient de conquérir la place de leader. L’IA a gagné une notoriété extraordinaire sur les réseaux sociaux. De plus, les images sont d’une qualité optimale. Et cette version a aussi conquis d’autres profils d’utilisateurs. En effet, elle était capable de créer des logos, ou des images destinées aux sites web.

Juillet 2022, l’IA a atteint la barre du million d’utilisateurs

Le 25 juillet 2022 est une date importante pour le monde de l’IA générative. Midjourney vient de prouver sa performance. L’IA a atteint un million d’utilisateurs.

Et pour fidéliser ces usages, les développeurs ont lancé Midjourney V3. Conforme à ses principes, l’IA a été livrée avec des fonctionnalités supplémentaires.

Le paramètre « stylize » permet d’avoir de modifier les créations à sa guise. Par exemple, la commande « —stylize 0 » donne des images artistiques, avec des rendus minimalistes, et des couleurs vives. D’un autre point de vue, la commande « —stylize 100 » fournit les images les plus réalistes.

Les utilisateurs peuvent aussi exploiter le paramètre « quality ». Il est alors possible de demander à Midjourney de consacrer plus de temps à la création de l’image. Cette fonctionnalité permet d’avoir des résultats très détaillés. Cependant, les temps de traitement sont un peu plus longs avec cette option.

Avril 2022, Midjourney V2 était à disposition des utilisateurs

Certes, les utilisateurs pouvaient créer des images à partir des prompts. Toutefois, Midjourney présentait quelques inconvénients. Pour améliorer leur outil, les développeurs ont conçu deux fonctionnalités à Midjourney.

Le bouton « Upscaling » était ajouté à la Midjourney V2. Il permet d’agrandir une image en particulier. L’utilisateur a donc 4 choix : U1, U2, U3, U4. Il suffit de cliquer sur une de ces propositions pour lancer cette option.

Par ailleurs, le bouton « Variation » faisait aussi partie de cette nouvelle mise à jour. Ici, l’utilisateur peut générer d’autres possibilités si les rendus ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Cette fonctionnalité montre la performance de Midjourney V2. En effet, l’IA pouvait fournir plusieurs images, avec un seul prompt.

Et les résultats sont de plus en plus réalistes avec la version V2. De plus, l’IA était aussi capable d’améliorer les détails, et la qualité des images générées. Comme quoi, Midjourney était sur la bonne voie pour devenir un leader du marché.

Et la communauté de Midjourney a contribué à l’évolution de cette IA. Les utilisateurs ont demandé un abonnement payant pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l’outil.

Février 2022, lancement de Midjourney V1

David Holz, fondateur de Midjourney vient d’annoncer sa nouvelle IA. Cet outil est capable de fournir des images précises à partir d’une requête textuelle. Midjourney V1 était déjà une révolution à l’époque.

Toutefois, l’outil n’était accessible que pour 500 utilisateurs sélectionnés. Ces derniers avaient la possibilité d’inviter 500 usagers. Et tout, plus de 1000 personnes ont testé la version V1 de Midjourney.

Pour promouvoir sa nouvelle IA, David Holz a demandé aux premiers utilisateurs de partager leurs créations sur les réseaux sociaux. Et c’était le début de la réussite.À noter que Midjourney V1 était déjà capable de créer des images nettes, claires et précises. Toutefois, le fondateur de l’outil voulait perfectionner son outil. Il a alors amélioré Midjourney pour avoir le meilleur rendu imaginable.

FAQ

Midjourney : qu’est-ce que c’est ?

Étant une intelligence artificielle générative, Midjourney est un outil capable de créer des images à partir d’une requête textuelle (prompts). Cette IA se focalise sur le machine learning pour affiner ses rendus. Toutefois, les développeurs n’ont pas encore annoncé la technologie de leur IA.

Que peut faire Midjourney ?

Cette IA est apte à générer des images à partir d’un texte. C’est sa fonctionnalité de base. Cependant, les possibilités sont infinies avec la performance de Midjourney. En effet, vous pourrez créer des images artistiques, réalistes, et même des images « anime » ou manga. Cette dernière fonctionnalité est disponible avec la version Niji Journey. Par ailleurs, les versions les plus récentes de Midjourney peuvent aussi imiter le style des plus grands artistes de l’histoire.

Qui utilise Midjourney ?

Tout le monde peut exploiter les performances de cette IA. Les particuliers l’emploient à des fins divertissantes. En effet, Midjourney permet de mettre en œuvre son imagination. Et l’IA n’a pas de limite. Seuls les prompts définissent la qualité et la précision des résultats.

Les professionnels utilisent aussi cet outil. Les graphistes, par exemple, se basent sur Midjourney pour avoir des images uniques. Les community managers, quant à eux, l’utilisent pour avoir des contenus captivants. Selon les dernières statistiques, 30 % des utilisateurs sont des professionnels dans le secteur de l’audiovisuel.

Vous devez d’abord créer un compte Discord, et vous connecter sur le serveur de Midjourney. De là, vous allez rejoindre un channel (ou un fil de discussion). À noter qu’il en existe plusieurs sur la plateforme.

Pour concevoir une image, vous devez échanger avec le bot de Midjourney dans votre channel. Commencez par taper « /imagine » avant de rédiger votre « prompts ».

Chaque usager peut utiliser différentes commandes pour affiner le résultat de ces prompts :

/imagine : pour créer des images. D’ici, l’utilisateur peut choisir la résolution, les dimensions, et la rapidité des traitements.

/stylize: utile pour avoir des images artistiques, abstraites, ou réalistes.

/qualité : pour déterminer le temps de traitement des images

L’utilisateur peut utiliser d’autres commandes pour faciliter sa familiarisation avec l’outil :

/help: demandes d’informations sur le bot de Midjourney

/info : renseignement sur le profil de l’utilisateur

/fast : traitement plus rapide.

/relax : Midjourney prendra plus de temps à traiter votre requête.

Une fois le résultat obtenu, l’utilisateur peut choisir parmi les 4 propositions (U1, U2, U3, U4) de Midjourney. Il est aussi possible de modifier la mise en échelle initiale. C’est l’option Upscale 2X ou 4 X.

Un prompt : c’est quoi ?

Le prompt est la base des créations d’images sur Midjourney. C’est une description textuelle que l’utilisateur transmet au bot. L’IA la traite ensuite afin de proposer 4 images. En plus des textes, il est possible d’inclure certaines informations dans le prompt. Style, couleur, forme, etc. Comme quoi, les éventualités sont infinies avec Midjourney.

Et les débutants peuvent s’inspirer des prompts des autres usagers. Il suffit de les lire dans le fil de discussion et le tour est joué. Aussi, la maîtrise des prompts est une compétence nécessaire pour mieux gérer Midjourney.

Existe-t-il une version gratuite de Midjourney ?

Malheureusement, l’outil est payant. Toutefois, les nouveaux utilisateurs bénéficieront de 25 images gratuites.

Combien coûte un abonnement sur Midjourney ?

Vous aurez 3 propositions d’abonnements. Bien sûr, chaque suggestion dispose des multiples avantages particuliers.

Le Basic Plan est le plus abordable, avec 7,31 euros mensuels. Cependant, l’offre est facturée à l’année. Et les créations d’images sont assez limitées. Vous aurez droit à 200 images par mois. Au-delà de ce seuil, vous devez payer 3,65 euros par 60 images.

Pour passer outre cette réglementation, vous pourrez choisir le Standard Plan. Le coût s’élèvera à 21,92 euros par mois.

Enfin, il existe un abonnement pour les entreprises. Le Pro Plan permet de créer rapidement les images. Cette offre vaudra 43,84 euros mensuels. Plusieurs options peuvent être modifiées pour accélérer la productivité des employés.

Quelles sont les limites de Midjourney ?

Certes, Midjourney est capable de générer des images uniques. Mais cette IA a des limites. En effet, les usagers doivent passer par Discord pour utiliser l’outil. Il faut alors maîtriser cette plateforme pour se familiariser avec Midjourney. Mais le site de cette IA met toujours des tutoriels pour les débutants.

Quelles sont les alternatives à Midjourney ?

Le secteur de l’IA est très compétitif. Logiquement, il existe toujours des alternatives à un outil précis. Midjourney n’échappe pas à cette règle.

Dall-E dispose des mêmes principes que Midjourney, à une exception près. Seule la résolution des rendus différences ces deux outils. Et avec sa nouvelle version, Dall-E 3, cette IA est devenue l’alternative directe de Midjourney.

Stable Diffusion peut assurer les mêmes fonctionnalités que Midjourney. Cet outil est très facile à utiliser. De plus, il est capable de générer une nouvelle image à partir d’un ancien rendu.

Vous pourrez aussi compter sur Bing Image Creator pour pallier Midjourney. Cette IA de Microsoft s’intègre directement à son navigateur. Cependant, les résultats sont peu détaillés.