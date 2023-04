MidJourney : top 10 des générateurs de prompt pour créer les images parfaites 

Vous n’arrivez pas à créer les images souhaitées avec l’IA MidJourney ? Pas de panique ! Découvrez les meilleurs générateurs de prompts pour obtenir des résultats parfaits en toute simplicité.

Grâce aux dernières avancées dans le domaine du Deep Learning, les outils d’intelligence artificielle générative connaissent un véritable essor.

Parmi les différents services existants, l’un des plus populaires est MidJourney. À partir d’un simple prompt, d’une courte description textuelle, cette IA est capable de produire des images d’une qualité impressionnante dans n’importe quel style.

Ce programme est utilisé par de nombreux designers, graphistes, artistes et autres professionnels pour répondre aux besoins de leurs projets.

Toutefois, afin d’obtenir les résultats souhaités, il est indispensable de savoir rédiger des prompts précis et pertinents.

C’est tout un art, et les experts peuvent d’ores et déjà se reconvertir dans le nouveau métier de « Prompt Engineer » ou ingénieur de prompt. Pour tout savoir sur cette profession émergente, vous pouvez consulter notre dossier complet.

En revanche, si vous avez du mal à écrire vos propres prompts, il existe heureusement des solutions alternatives.

Sur le web, il existe de nombreuses banques de prompts permettant d’acheter ou de copier gratuitemetn des prompts. En guise d’alternative, vous pouvez aussi utiliser un « générateur de prompts » permettant de créer ou d’améliorer vos textes pour exploiter pleinement le potentiel de MidJourney. Voici les meilleurs.

Le générateur de prompt de Hugging Face a été créé à l’aide du modèle de langage GPT-2, entraîné à partir du dataset MidJourney comprenant plus de 250 000 prompts textuels.

Il suffit de visiter la page web, de fournir une brève description de l’image que vous souhaitez créer, et de cliquer sur le bouton « Soumettre ».

Après quelques instants, le prompt sera complété automatiquement accompagné de plusieurs exemples. Il est possible d’utiliser ce générateur de prompt pour n’importe quel modèle text-to-image, y compris DALL-E.

L’outil Phraser utilise l’IA pour aider les utilisateurs à créer de meilleurs prompts pour les générateurs d’art comme MidJourney, DALL-E, Stable Diffusion, Disco Diffusion ou encore CrAIyon.

Les utilisateurs peuvent personnaliser neuf éléments, dont le réseau de neurones, la couleur, la qualité, les réglages de caméra, le type de contenu, la description, le style ou encore l’époque pour obtenir des prompts précisé et customisés.

Simple et intuitif, PromptoMANIA est un outil très accessible et ne nécessitant pas de compétences techniques particulières.

Il permet de générer des prompts pour différents générateurs d’art IA dont MidJourney, Stable Diffusion, et DreamStudio. De nombreuses fonctionnalités sont proposées pour personnaliser les prompts et créer rapidement des images originales avec l’IA.

Autre générateur de prompt très utile : MidJourney Prompt Helper. Cet outil sophistiqué permet de créer des prompts à partir d’une brève description de l’image à produire.

Une large variété d’options sont ensuite proposées pour ajuster et modifier le prompt selon ses besoins. L’utilisateur peut notamment choisir parmi différents styles, profondeurs de champ, éclairage, type de caméra, artistes, couleurs, matériaux, qualité et bien plus encore.

Ce constructeur très simple aide les utilisateurs à créer le prompt parfait pour MidJourney. Là encore, différentes options sont proposées.

Vous pouvez notamment utiliser des modificateurs pour des éléments comme les animaux, le style artistique, l’angle de caméra, les formes, les matériaux, les textures, les lieux ou l’éclairage.

Comme son nom le suggère, cet outil permet de construire des prompts pour MidJourney ou d’autres générateurs d’art.

Il comporte une fonction bien pratique permettant à un utilisateur de fournir des images de références pour guider la création du prompt.

Ces images de références servent d’inspiration à l’outil. On retrouve aussi une large variété de modificateurs et de propriétés que l’utilisateur peut ajuster pour obtenir les résultats souhaités.

Cette application web crée un prompt MidJourney en utilisant un input textuel initial et une variété de modificateurs et de caractéristiques. Pour générer le prompt, il suffit d’entrer un texte et de configurer les options.

Pour l’anecdote, cet outil a été créé à l’aide de ChatGPT. Par conséquent, l’absence de composant serveur oblige à générer les prompts localement sur le navigateur. Ils ne sont pas stockés.

Ce site web permet aux ingénieurs de prompts de créer et distribuer des prompts IA gratuitement. Il suffit de créer un compte et de se connecter pour utiliser l’outil.

L’interface utilisateur est intuitive, et on retrouve différents réglages ajustables. Vous pouvez choisir entre différents styles artistiques, angles de caméra, éclairages et bien d’autres options. Il est même possible d’entrer un lien URL pour une image de référence.

Les créatifs professionnels souhaitant produire du contenu original et esthétique peuvent utiliser cet outil pour générer des prompts pour MidJourney.

Il suffit d’entrer du texte ou des mots-clés et d’ajuster quelques paramètres pour générer un prompt d’excellente qualité en quelques instants.

Cet outil a été créé par des fans de MidJourney juste pour s’amuser. Les utilisateurs peuvent choisir différents paramètres dans un menu déroulant pour configurer l’éclairage, l’angle de vue, les paramètres ou la taille.

Par la suite, le générateur se charge de créer un prompt totalement aléatoire. De quoi laisser l’IA laisser libre cours à son imagination !