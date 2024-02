L’IA mixe Dragon Ball et le Seigneur des Anneaux : prenez mes sous et créez ce film !

Un utilisateur de MidJourney a utilisé l’IA pour recréer les personnages du Seigneur des Anneaux dans le style de Dragon Ball, et le résultat est incroyable ! Découvrez les images, en attendant le nouveau film d’animation prévu pour la fin 2024…

Il existe des millions de livres, de films, de séries et de dessins animés, mais certaines œuvres se distinguent de la masse et marquent la culture populaire à tout jamais.

Si l’on vous demande de citer les sagas les plus marquantes de tous les temps, il est fort probable que vous pensiez directement à Dragon Ball et au Seigneur des Anneaux.

D’un côté, Dragon Ball, un manga débuté en 1984 par Akira Toriyama et achevé en 1995, qui demeure encore aujourd’hui une référence indétrônable de la bande dessinée et du dessin animé japonais.

Le style de dessin si spécial de Toriyama, les personnages emblématiques, le savant mélange entre humour et quête de puissance expliquent pourquoi DB demeure si populaire et continue de connaître le succès avec sa suite Dragon Ball Super encore en cours de publication depuis 2015.

De l’autre côté, Le Seigneur des Anneaux, publié par J.R.R. Tolkien en 1954 et considéré comme la source originelle de la fantasy.

L’écrivain anglais ne s’est pas contenté d’écrire une saga de 3 livres : il a créé tout un univers, avec un véritable langage, et a inventé des créatures telles que les elfes, les nains et les orcs qui sont toujours omniprésents dans la culture populaire.

Son inspiration provient non seulement des mythologies du monde entier et de la poésie anglaise, mais aussi de la peur qu’il avait pour ses fils qui combattaient sur le front pendant qu’il écrivait.

C’est ce qui donne toute sa profondeur à cette œuvre, massivement popularisée par la trilogie de films réalisés par Peter Jackson au début des années 2000.

Toutefois, que se passerait-il si on mélangeait ces deux univers ? Quel aurait été le fruit d’une rencontre accidentelle entre Tolkien et Toriyama ?

MidJourney imagine le Seigneur des Anneaux dans le style DBZ

Si ce choc culturel entre littérature anglaise et bande dessinée japonaise ne s’est jamais produit dans notre dimension, une nouvelle technologie permet désormais de l’imaginer : l’IA.

Un utilisateur de Reddit, dénommé Macilento, a utilisé le générateur d’images MidJourney V6 pour représenter les personnages du Seigneur des Anneaux dans le style de Dragon Ball. Et le résultat est majestueux.

On peut découvrir les personnages Aragorn, Frodo, Gandalf, Gollum, Sam, Legolas, Gimli, Pippin, Merry, Boromir, Saruman, Sauron, Galadriel et Elrond dans un style qui rappelle directement celui de Toriyama.

L’OP ne dévoile pas les prompts qu’il a donnés à l’IA, mais confirme avoir uniquement utilisé MidJourney sans autre outil tiers comme c’est le cas pour cette adaptation live de l’Attaque des Titans. Il n’a pas non plus utilisé Niji, l’outil de MidJourney spécialement dédié au style manga.

Quoi qu’il en soit, le cocktail fonctionne à merveille et donne directement envie de voir un tel dessin animé. Alors, peut-on un jour espérer que ce projet devienne réalité ?

C’est malheureusement peu probable, à moins que Warner Bros et Toei qui détiennent les droits pour ces deux œuvres colossales concluent un jour un marché.

Aragorn Frodo Gandalf Gollum Sam Legolas Gimli Pippin Merry Boromir Saroumane Sauron Galadriel Elrond

Un avant-goût de La Guerre des Rohirrim ?

À défaut, vous pouvez vous rabattre sur le dessin animé américain du Seigneur des Anneaux daté de 1978. Rappelons aussi qu’un dessin animé américano-japonais The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim réalisé par Kenji Kamiyama sortira le 13 décembre 2024 au cinéma !

Pour l’heure, les premières images n’ont pas encore été dévoilées, mais on ne peut qu’espérer un style graphique similaire. L’histoire se déroule toutefois 261 ans avant l’aventure de Frodo le hobbit.

Par ailleurs, outre Dragon Ball, Toriyama a travaillé sur plusieurs œuvres prenant place dans un univers de fantasy médiévale. Les plus connues sont le jeu vidéo Chrono Trigger paru en 1995 sur Super Nintendo, et la célèbre saga de jeux vidéo Dragon Quest.

Les utilisateurs de Reddit n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner la ressemblance entre ce crossover Seigneur des Anneaux / Dragon Ball et Dragon Quest.

Si vous en voulez davantage, vous pouvez regarder l’anime Dragon Quest : la Quête de Daï rebooté en 2020 et disponible sur Crunchyroll !

Et vous, que pensez-vous de ce crossover ? Quel est votre personnage préféré ? Exprimez-vous en commentaire !

