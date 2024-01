Midjourney lance une nouvelle IA de création de mangas ! Tout savoir

Niji V6 entre enfin dans l’arène des IA. Cette fonctionnalité de Midjourney permet de générer des images mangas. Comme quoi, même les fans peuvent devenir des artistes avec une bonne maîtrise de prompts. Mais il est encore difficile de défier les mangakas japonais, les maîtres suprêmes dans cette discipline.

Midjourney est l’IA de référence pour concevoir des images réalistes. Et ce n’est pas la seule fonctionnalité de cet outil. Oui, votre imagination sera votre limite. Par contre, Midjourney vient de lancer une nouvelle IA spécifique. Cette dernière, dénommée Niji V6, est un incontournable pour créer des images mangas. C’est une avancée considérable par rapport aux autres outils similaires.

Quelles sont les fonctionnalités de Niji V6 ?

« Un style plus prononcé que les autres modèles » telle est la déclaration de David Holz, fondateur de Midjourney. En effet, cette nouvelle fonctionnalité dispose d’un mode « raw » afin d’affiner les rendus. Les options de base sont toujours au rendez-vous. Vous pourrez manipuler les prompts pour démarrer les étapes de création. Toutefois, il n’est plus nécessaire d’utiliser des guillemets.

En outre, Midjourney a révisé les systèmes de prompts. Désormais, vous aurez la possibilité de rédiger des requêtes plus longues et plus complexes. Une opportunité pour avoir des résultats détaillés. Vous pourrez aussi ajouter des citations, ou des mots spécifiques dans vos prompts.

Concernant la modification des images, Niji V6 garde toujours la fonctionnalité in-painting (vary region). Et ces ajustements n’impactent pas la qualité du rendu, même si vous réalisez des zooms sur les images.

Des spécialistes ont testé un prompt simple. Et Niji V6 a sorti un résultat assez exceptionnel. Effectivement, la requête « a cat » a abouti à l’image mangée d’une jeune fille avec des oreilles de chat.

Bien sûr, Midjourney réserve d’autres fonctions assez atypiques. Toutefois, ils attendent l’avis des utilisateurs pour lancer des mises à jour supplémentaires.

Et comme toujours, cet IA est à l’écoute des utilisateurs. Des spécialistes analysent les commentaires pour améliorer Niji V6. L’objectif est d’avoir un outil précis, capable de répondre à toutes formes de demande.

Voici quelques exemples d’images créés par Niji V6, avec des prompts assez atypiques :

Konosuba aqua holding a sing that says “cixelyn” while jumping in the air

Man with short pink hair, yellow eyes, wearing a veil, praying, black suit

A happy, girl, white-haired harpy with a half shaven mohawk and pointed ears