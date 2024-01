L’IA imagine les politiciens dans GTA VI : vous préférez Trump ou Poutine ?

Bienvenue dans l’univers décalé de GTA VI, où l’IA a pris les rênes pour réinventer les politiciens célèbres. Imaginez un monde où les décideurs mondiaux troquent leurs costumes pour les rues tumultueuses de Liberty et Vice City. Eh bien, préparez-vous à découvrir les politiciens comme vous ne les avez jamais vus !

Vladimir Poutine – le nouveau maire impitoyable dans GTA VI

Ancien officier du KGB et président russe, Vladimir Poutine, réputé pour sa poigne de fer, devient maire de Liberty City. Dans GTA VI, il insuffle un froid sibérien à la ville. Imaginez Poutine, échangeant discours contre courses-poursuites endiablées, préservant son célèbre flegme.

Poutine au paradis ? Plutôt en enfer, diraient certains ! Son style de gouvernance ? Plus dur qu’un hiver sibérien, mais avec une passion secrète pour les karaokés illégaux.

Kim Jong Un – le nouveau visage de la puissance douce

Leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong Un est reconnu pour sa politique isolationniste. Il affiche également un amour prononcé pour les missiles. Cependant, dans GTA VI, un changement surprenant survient. Là, il abandonne les armes nucléaires au profit d’une flotte de RC Banditos. Ainsi, il démontre qu’un dictateur peut révéler un aspect ludique inattendu.

Qui a besoin d’armes nucléaires quand on a une flotte de RC Banditos ? De fait, Kim Jong Un devient le nouveau maître du contrôle à distance. De plus, il sème la terreur dans les rues, non plus avec des missiles, mais avec des jouets explosifs. En effet, cette transformation insolite ajoute une touche d’ironie à son personnage dans le jeu.

Boris Johnson – le Premier ministre aux cheveux fous dans GTA VI

Boris Johnson, Premier Ministre britannique, est célèbre pour sa personnalité excentrique et ses cheveux indisciplinés. Dans GTA VI, il navigue dans un labyrinthe politique encore plus complexe que sa chevelure.

Ses cheveux ne sont pas les seuls à être emmêlés dans ce désordre politique. Boris tente de naviguer dans les eaux troubles de Liberty City, où chaque décision semble plus compliquée que sa coiffure.

Donald Trump – l’As de l’immobilier à Liberty City

Magnat de l’immobilier et ancien président des États-Unis, Donald Trump est connu pour son style flamboyant. Dans GTA VI, il prend en main la crise immobilière de Liberty City, avec autant de tact que dans la vraie vie.

Le golden boy de Liberty City peut-il gérer une crise immobilière ? Entre les gratte-ciels et les deals douteux, Trump trouve toujours un moyen de rester sous les projecteurs.

Hillary Clinton – la nouvelle courtière en pouvoir dans GTA VI

Ancienne Secrétaire d’État et candidate présidentielle, Hillary Clinton est une figure emblématique de la politique américaine. Dans GTA VI, elle se fraye un chemin à travers les ruelles sombres de la ville, courtisant pouvoir et influence.

Hillary se dépêche, tout le monde ! Elle troque les débats pour des deals dans les ruelles. Qui aurait cru ?

Barack Obama – le Président polyvalent

Barack Obama, le 44ème président des États-Unis, est célèbre pour son charisme et ses politiques progressistes.

Le deuxième mandat de Barack Obama à Liberty City : frappes de drones, courses de rue et soins de santé. Obama a vraiment tout pour plaire !

Nelson Mandela – L’espoir de Vice City

Nelson Mandela, l’ancien président sud-africain, est mondialement reconnu pour son combat contre l’apartheid. À Vice City, il apporte un vent d’espoir et de changement, gérant les affaires avec sagesse et intégrité.

Cependant, même dans le chaos de Vice City, « un peu d’espoir peut parcourir une longue distance ». Mandela demeure une icône, même dans un jeu vidéo.

Joe Biden – la petite affaire de Joe la Dormeuse

Joe Biden, actuel président des États-Unis, est réputé pour son expérience et son approche mesurée. Néanmoins, dans GTA VI, il découvre que la présidence est un excellent moyen d’échapper aux prêts étudiants. La petite affaire de Joe la Dormeuse – un clin d’œil amusant à son âge et à son style parfois nonchalant – ajoute une touche d’humour à cette situation.

Theresa May – la Dame de Fer de Vice City

Theresa May, ancienne Première Ministre britannique, est connue pour sa détermination et sa rigueur. Toutefois, à Vice City, elle prend le rôle de la « Dame de fer », tentant de maintenir l’ordre dans un monde de chaos.

Peut-elle maintenir la paix pendant une guerre des gangs ? En fin de compte, son Brexit virtuel semble être un jeu d’enfant à côté !

Abraham Lincoln – le libérateur des places de parking dans GTA VI

Abraham Lincoln, le président qui a aboli l’esclavage, est une figure historique. Pourtant, dans GTA VI, il s’attaque à un problème moderne : la libération des places de parking !

De la libération des esclaves à celle des places de parking, ce président est à vos côtés. Ainsi, Lincoln devient un héros pour toutes les époques.