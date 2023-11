Comment l’IA peut rendre le Web moins dangereux pour vos enfants

L’IA progresse rapidement et sa prolifération dans notre quotidien s’accentue, exacerbant de la même manière les risques en ligne. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit des enfants qui sont plus que jamais exposés aux dangers inhérents à la technologie. En même temps, cette même technologie peut vous aider à rendre le Web moins dangereux pour vos enfants.

L’IA, à la fois inspirante et dangereuse pour les enfants

Les outils basés sur l’IA peuvent améliorer les expériences d’apprentissage des enfants et les encourager à sortir des sentiers battus. Les plateformes et applications éducatives qui utilisent l’IA peuvent également s’adapter au style d’apprentissage unique de chaque enfant, en proposant des parcours d’apprentissage personnalisés.

Par ailleurs, les assistants virtuels et les plateformes de chat peuvent fournir un soutien émotionnel et une interaction sociale essentiels aux enfants, en particulier à ceux souffrant de maladies neurodiverses. Ces compagnons IA peuvent améliorer les compétences sociales et la compréhension émotionnelle des enfants. Ce qui crée un impact positif sur leur développement.

D’un autre côté, le contenu fourni via les outils et plateformes d’IA n’est actuellement pas modéré. Ce qui présente une multitude de dangers potentiels, en particulier pour les jeunes. Les contenus non réglementés pourraient potentiellement mettre les enfants en contact avec des contenus préjudiciables ou inappropriés, voire biaisés ou discriminatoires.

Par ailleurs, la capacité de l’IA à générer des deepfakes, il devient de plus en plus difficile d’identifier des sources crédibles et de savoir si le contenu est authentique ou manipulé. Les deepfakes peuvent être utilisés à des fins malveillantes, pour manipuler et tromper les enfants, les exposant aux agresseurs.

L’IA peut aussi rendre le Web moins dangereux pour les enfants

La technologie est à l’origine du problème. Néanmoins, les progrès de l’IA permettent de développer des solutions intelligentes pour la protection des enfants. L’IA peut aider à détecter et poursuivre les crimes de manière plus efficace et efficiente, en aidant les ressources humaines dans la détection précoce du danger.

Les outils d’analyse d’images, par exemple, aident à détecter les images et vidéos abusives. Ces mêmes outils peuvent également notifier les parents que leur enfant a reçu un contenu inapproprié. De même, les outils d’analyse textuelle scannent le langage pour identifier d’éventuels comportements suspects, de harcèlement ou d’abus sexuels notamment.

Childsafe par exemple observe automatiquement les conversations et intercepte celles contenant des éléments pédopornographiques. Parfois, les applications elles-mêmes intègrent des fonctionnalités de sécurité alimentées par l’IA, à l’instar de Yubo. Cette application de médias sociaux utilisée principalement par la génération Z, utilise l’IA pour notifier l’utilisateur s’il s’apprête à partager des informations et contenus sensibles.

L’IA peut également aider à suivre l’empreinte numérique d’un enfant, en fournissant des informations sur son comportement et ses habitudes en ligne. Cela permettrait aux parents d’adapter le contrôle parental en conséquence (filtrer les contenus nuisibles, envoyer des alertes sur des situations potentiellement dangereuses…). Toutes ces avancées prouvent que l’IA restera un outil essentiel dans nos efforts visant à garantir la sécurité des enfants à l’ère numérique.