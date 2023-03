Cette IA imite vos proches pour vous escroquer : déjà des milliers de victimes

La technologie d’IA vocale est en train de se transformer en outil malveillant pour escroquer les gens. Cette situation souligne l’importance de sensibiliser le public aux risques potentiels de cette technologie.

L’intelligence artificielle a atteint des niveaux de sophistication étonnants ces dernières années. Elle permet notamment d’imiter la voix humaine avec une précision remarquable. Cependant, une nouvelle menace se profile : des escrocs utilisent des algorithmes pour imiter les proches des victimes et les tromper. Ces escroqueries à l’IA sont en augmentation rapide et ont déjà touché des milliers de personnes, causant des pertes financières importantes.

Comment l’IA imitant la voix humaine sert à escroquer les gens en ligne

Selon une enquête menée par le Washington Post, la technologie de l’intelligence artificielle peuvent imiter la voix d’une personne de manière convaincante. Malheureusement, certains individus mal intentionnés utilisent l’IA pour élaborer des stratagèmes afin d’escroquer les gens en ligne. Certains modèles d’apprentissage arrivent à reproduire exactement la voix d’une personne avec seulement quelques phrases ou quelques secondes d’enregistrement vocal.

Ces modèles sont de plus en plus répandus et peuvent être utilisés pour cibler des personnes âgées et d’autres personnes vulnérables qui sont souvent plus enclines à croire les appels d’urgence.

Le scénario typique implique un appel téléphonique d’un proche ou d’un ami en détresse. Ce dernier se confie en disant qu’il a besoin d’aide financière pour couvrir des frais juridiques ou des soins médicaux. La personne à l’autre bout du fil est généralement convaincante. Il utilise des mots clés et un ton émotionnel similaire à celui de la personne imitée. Cela augmente la stratégie de persuasion pour que la victime soit tentée de transférer de l’argent.

Les escrocs peuvent ainsi utiliser des noms et des informations personnelles volées pour renforcer l’illusion de légitimité. Les victimes ont signalé avoir été traumatisées par ces arnaques. En effet, ce genre d’acte malveillant peut les laisser avec des pertes financières importantes et une détresse émotionnelle considérable.

IA : Les escroqueries à l’imposteur en constante augmentation

L’IA est devenue un outil de choix des criminels afin d’escroquer les personnes vulnérables. Les escroqueries à l’imposteur sont un exemple flagrant de l’utilisation abusive de l’IA pour tromper les gens. Ces escroqueries sont en constante augmentation aux États-Unis selon la Federal Trade Commission. Elles sont les plus fréquemment signalées, entraînant des pertes considérables pour les victimes.

En 2022, plus de 5 000 personnes ont été escroquées de 11 millions de dollars par téléphone sur un total de 36 000 signalements. Les escroqueries à l’imposteur organisées à partir de n’importe quel endroit du monde grâce à l’IA sont particulièrement insidieuses et difficiles à traquer pour les autorités.

Les escrocs utilisent souvent des numéros de téléphone frauduleux pour masquer leur véritable identité et leur emplacement. Cela rend leur arrestation et la récupération des fonds presque impossible. En outre, ces escrocs sont de plus en plus sophistiqués et utilisent des techniques d’ingénierie sociale pour obtenir des informations personnelles et financières de leurs victimes.