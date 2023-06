Ils font du SEO | Audrey Goffoz Jargot (Fondatrice, The Words)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Audrey Goffoz Jargot (Fondatrice de l’agence The Words) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Audrey Goffoz Jargot (The Words) : Je m’appelle Audrey, je suis rédactrice web SEO, copywriter et fondatrice de l’agence de rédaction The Words. Mon objectif est d’aider les entreprises à générer un trafic qualifié vers leur site Internet grâce aux moteurs de recherche, puis à convertir ces prospects en clients.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Comme pour beaucoup de professionnels du secteur, je pense que l’enjeu principal pour le SEO en 2023 est de faire face au développement des IA (de type ChatGPT). À l’heure actuelle, certaines entreprises ont tendance à penser que le contenu SEO rédigé par une IA est parfaitement en mesure de répondre aux différents critères de référencement de Google. Or, la plupart du temps, ce n’est pas le cas. Contenu dupliqué, informations erronées… L’IA n’est pas encore en mesure de remplacer un être humain pour accomplir cette tâche. Plus que jamais, les rédacteurs SEO doivent donc relever le défi et apporter cette valeur ajoutée « humaine » (à la fois technique et émotionnelle) en proposant des textes réellement uniques et parfaitement optimisés qui sauront faire la différence sur le long terme.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Je pense que le plus gros piège en référencement naturel est d’attendre des résultats probants au bout de quelques semaines seulement. Malheureusement, de nombreuses entreprises renoncent à exploiter ce canal d’acquisition justement parce qu’il repose sur une stratégie de long terme et que leur besoin d’obtenir des résultats immédiats est essentiel. Or, selon Hubspot, près de 60 % des experts en marketing estiment que le SEO est le levier le plus efficace pour générer des leads qualifiés sur le long terme. Pour moi, le défi récurrent à relever dans le monde du SEO est donc d’éduquer et de convaincre les acteurs du e-commerce de l’ensemble des avantages du référencement naturel, ainsi que de son importance pour assurer la visibilité et la notoriété d’un site dans le temps.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Si je devais conseiller les nouveaux médias, je leur dirais tout d’abord de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Pour construire une stratégie digitale sur le long terme, il est primordial d’utiliser différents leviers d’acquisition : réseaux sociaux, influence, mailing, SEO… Chacun de ces éléments doit soutenir les autres. Ne miser que sur un seul d’entre eux, c’est partir avec un gros handicap pour assurer la pérennité de son entreprise en ligne.

Le deuxième conseil que je donnerais est de construire l’ensemble de sa stratégie autour de sa cible. Si ce critère de réussite est assez généraliste, il est primordial pour construire une stratégie SEO performante. Analysez votre persona, ses attentes, ses besoins, ses craintes, son âge, sa façon de parler… Ce sont toutes ces indications qui vous permettront, entre autres, de sélectionner les mots-clés les plus pertinents à exploiter dans le cadre de votre stratégie de référencement naturel.

Enfin, un dernier conseil : ne figez pas votre stratégie SEO dans le temps. Pour réussir, restez flexibles et analysez concrètement les résultats de chacune des actions que vous menez. La croissance d’une entreprise en ligne dépend en grande partie de la flexibilité de ses stratégies et des optimisations que vous pourrez effectuer au quotidien !

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Les mises à jour des moteurs de recherche peuvent avoir un impact significatif sur la position d’un site dans la SERP. Toutefois, il est essentiel de ne pas réagir n’importe comment à l’annonce de ce type d’événement.

Tout d’abord, la qualité d’un site se travaille régulièrement et sur le long terme. Il n’est donc pas très pertinent de vouloir améliorer tout son site juste avant une mise à jour des algorithmes de Google. C’est même assez contreproductif, à mon sens.

Si votre site Internet bénéficie d’un suivi régulier en termes de SEO, les périodes de mise à jour de Google ne devraient pas vous inquiéter outre mesure. Je vous recommande simplement d’analyser les performances de vos différents contenus avant et après la mise à jour annoncée (notamment via la Search Console). Si vous observez une baisse de trafic ou une perte de position, attendez quelque temps encore avant de procéder à vos optimisations : les phases de mise à jour de Google peuvent parfois prendre plusieurs jours !

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Personnellement, j’utilise la Google Search Console et Google Analytics pour suivre les performances des pages et le ROI d’une stratégie de référencement naturel. Une très bonne connaissance des principes du SEO et une capacité d’analyse pointue des contenus sont également des qualités indispensables (propres à un rédacteur SEO) pour suivre les performances de la stratégie au quotidien.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Je pense que l’intelligence artificielle peut être un très bon outil complémentaire pour les professionnels du SEO. Il pourrait, par exemple, aider à concevoir des briefs ou trouver des idées de mots-clés de manière assez rapide. En revanche, je pense que l’IA présente des limites infranchissables qui feront toujours de l’humain l’expert numéro 1 pour résoudre les problématiques SEO.

Comme je l’ai évoqué précédemment, la cible doit être au centre de l’élaboration des actions de référencement naturel. Or, actuellement, une IA n’est pas en mesure de comprendre émotionnellement parlant l’intention de recherche réelle d’un internaute, lorsque celui-ci navigue sur un moteur de recherche. En ce sens, les outils comme ChatGPT ne sont donc pas encore en mesure de remplacer un rédacteur SEO pour obtenir des textes optimisés à la fois pour Google, mais aussi (et surtout) pour les internautes.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Si vous souhaitez vous lancer dans le SEO, je vous recommande de commencer par les bases, cela va de soi. Entraînez-vous à comprendre le fonctionnement de Google et formez-vous aux différentes techniques (on-page et off-page). Si vous le pouvez, lancez votre propre site Internet, afin de mettre en application vos connaissances et tester de nouvelles choses.

Enfin, si vous n’êtes pas familier avec le reste de l’univers gigantesque du marketing digital, je vous recommande également de vous pencher sur les différents leviers stratégiques à disposition. Comprendre leur fonctionnement et leur importance vous permettra d’avoir une vision plus concrète de la stratégie globale d’une entreprise et de les aiguiller au mieux pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Propos recueillis par Mathilde Flory.