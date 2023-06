Ils font du SEO | Jean-Eric Blas-Châtelain (Global Head SEO, Vestiaire Collective)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Jean-Eric Blas-Châtelain (Global Head of SEO et Principal Engineer chez Vestiaire Collective) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Jean-Eric Blas-Châtelain (Vestiaire Collective) : Je suis Jean-Eric Blas-Châtelain, expert en SEO avec 20 ans d’expérience dans le domaine. J’occupe actuellement les fonctions de Global Head of SEO et Principal Engineer chez Vestiaire Collective, où je travaille à améliorer la visibilité et la qualité de nos plateformes dans 88 pays, tout en soutenant et en éduquant les équipes concernées.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Les enjeux du SEO en 2023 sont nombreux, parmi lesquels :

– L’importance croissante de l’expérience utilisateur (UX) : Les moteurs de recherche accordent une importance accrue à l’UX, ce qui signifie que les sites web doivent offrir une navigation fluide, un contenu pertinent et un design attrayant.

– L’adoption du mobile-first indexing : Avec l’augmentation du trafic mobile, les sites web doivent être optimisés pour les appareils mobiles et offrir une expérience utilisateur de qualité sur ces supports.

– Le rôle de l’IA et du machine learning : Les algorithmes de recherche deviennent de plus en plus intelligents et capables d’analyser le contenu de manière approfondie. Les sites web doivent donc être conçus en tenant compte de ces technologies pour rester compétitifs.

– L’importance du contenu de qualité : Les moteurs de recherche favorisent de plus en plus les contenus de qualité et pénalisent les sites proposant du contenu dupliqué ou de faible valeur.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Voici quelques pièges à éviter en matière de référencement naturel :

– La sur-optimisation : Il est important de ne pas en faire trop en matière d’optimisation, car cela peut entraîner des pénalités de la part des moteurs de recherche. Il est essentiel de se concentrer sur la création d’un contenu de qualité et sur l’amélioration de l’expérience utilisateur plutôt que sur des tactiques de référencement trompeuses.

– Le choix des mauvais mots-clés : Choisir des mots-clés trop compétitifs ou peu pertinents pour votre public cible peut nuire à votre classement dans les résultats de recherche. Il est important de mener une recherche approfondie sur les mots-clés pour sélectionner ceux qui conviennent le mieux à votre contenu et à votre audience.

– Ignorer les mises à jour des algorithmes : Les moteurs de recherche mettent régulièrement à jour leurs algorithmes pour améliorer la qualité des résultats de recherche. Il est crucial de rester informé de ces mises à jour et d’adapter votre stratégie en conséquence.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Pour les nouveaux médias, je recommanderais :

– De se concentrer sur la création de contenu de qualité et pertinent pour leur public cible

– D’optimiser leur site pour les appareils mobiles, en gardant à l’esprit que de plus en plus d’utilisateurs accèdent au contenu via leur smartphone ou leur tablette

– De bien structurer leur site, en utilisant un balisage sémantique approprié et en organisant le contenu de manière logique

– D’investir dans une stratégie de promotion de contenu sur les réseaux sociaux, le marketing par e-mail et d’autres canaux pour attirer des visiteurs et générer des backlinks de qualité

– De suivre les performances de leur site en utilisant des outils analytiques pour identifier les opportunités d’amélioration et ajuster leur stratégie en conséquence

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Pour s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche, il est important de :

– Se tenir informé des dernières mises à jour des algorithmes et comprendre comment elles affectent le référencement

– Être prêt à ajuster sa stratégie SEO en conséquence, en mettant l’accent sur la création de contenu de qualité et l’amélioration de l’expérience utilisateur

– Utiliser des outils de suivi et d’analyse pour surveiller les performances du site et détecter tout changement significatif dans le classement ou le trafic

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Parmi les outils permettant de suivre et d’analyser les résultats du SEO, on peut citer :

– Google Analytics : pour analyser le trafic, les sources de trafic, les taux de conversion et d’autres indicateurs clés de performance

—Google Search Console: pour surveiller l’indexation, les erreurs de crawl, les mots-clés et les performances du site dans les résultats de recherche

– SEMrush, Ahrefs ou Moz : pour analyser les backlinks, les mots-clés, le contenu et les performances des concurrents

– Des outils d’analyse de la vitesse du site, tels que PageSpeed Insights ou GTmetrix, pour évaluer la performance technique du site.

Pour mesurer le retour sur investissement, il est important de définir des objectifs clairs et de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) pertinents, tels que le trafic organique, les conversions, les taux de rebond et le temps passé sur le site.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies pourraient transformer le SEO de plusieurs façons :

– Des algorithmes de recherche plus sophistiqués capables de mieux comprendre le contenu et les intentions des utilisateurs, ce qui rendra la qualité du contenu et l’expérience utilisateur encore plus cruciales

– L’utilisation de l’IA pour améliorer l’analyse des données et la prise de décision en matière de stratégie SEO

– L’automatisation de certaines tâches SEO, telles que l’optimisation du contenu, la recherche de mots-clés et l’analyse des backlinks, permettant aux experts en référencement de se concentrer sur des aspects plus stratégiques

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Pour ceux qui souhaitent débuter une carrière dans le référencement naturel, voici quelques conseils :

– Apprenez les bases du SEO : Familiarisez-vous avec les concepts clés du référencement, tels que l’optimisation des mots-clés, le maillage interne, le balisage sémantique, la création de contenu et le link building.

– Suivez des formations et des cours en ligne : Il existe de nombreuses ressources en ligne gratuites et payantes pour apprendre le SEO, telles que les blogs, les vidéos, les webinaires et les cours en ligne proposés par des experts et des institutions reconnues.

– Pratiquez vos compétences : Créez votre propre site web ou blog pour mettre en pratique ce que vous avez appris et expérimenter différentes stratégies SEO.

– Restez informé des dernières tendances et mises à jour : Le monde du SEO évolue constamment. Suivez les blogs et les forums spécialisés, assistez à des conférences et des webinaires, et rejoignez des groupes de discussion pour vous tenir au courant des dernières évolutions.

– Développez un réseau professionnel : Rejoignez des associations professionnelles, participez à des événements de l’industrie et interagissez avec d’autres professionnels du SEO pour échanger des idées, des conseils et des opportunités.

– Acquérir de l’expérience professionnelle : Que ce soit en travaillant pour une agence de référencement, en tant que consultant indépendant ou en interne pour une entreprise, acquérir de l’expérience pratique est essentiel pour développer vos compétences et votre expertise en SEO.

En suivant ces conseils et en vous investissant dans l’apprentissage et le développement continu de vos compétences, vous serez bien préparé pour réussir dans le domaine passionnant et en constante évolution du référencement naturel.

Propos recueillis par Mathilde Flory.