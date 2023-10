Ils font du SEO | Matthieu Danielou (CEO & co-fondateur, Trajaan)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Matthieu Danielou, CEO & co-fondateur de Trajaan, a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Matthieu Danielou (Trajaan) : Matthieu Danielou, CEO et co-fondateur de Trajaan. Trajaan est le leader européen du search listening, i.e. de l’analyse des recherches faites sur les moteurs de recherche. Notre technologie permet aux équipes marketing et e-commerce de détecter en continu les dernières tendances du marché, de créer des contenus et de lancer des offres qui correspondront exactement aux attentes des consommateurs.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Découvrir la longue traîne des recherches de plus en plus précises et diverses réalisées par les internautes est un nouvel enjeu pour les sites de e-commerce et retailers.

Sous la pression d’une hausse continue des coûts d’acquisition payants (social ads, paid search…), ces marques voient le SEO revenir sur le devant de la scène comme un levier à fort retour sur investissement (ROI). Cependant, la diversité croissante de la concurrence oblige ces acteurs à se différencier également par le contenu, en acceptant de ne pas cibler uniquement quelques dizaines de mots-clés génériques à fort volume — mais à forte concurrence.

La bonne nouvelle ? 15 % des requêtes réalisées en ligne chaque heure sont inédites, et offrent constamment de nouvelles opportunités. Bien sûr, l’idée n’est pas de répondre à chaque question posée, mais bien d’être capable de les cartographier en continu pour mieux comprendre la sémantique du consommateur et les sujets qui les intéressent vraiment.

À l’heure où les IA génératives comme Bard ou ChatGPT amplifient la capacité des internautes à poser des questions, il est crucial pour les marques de s’équiper des bonnes technologies pour capter cette longue traîne de questions, et y répondre avec une offre adaptée en produits, services et bien sûr en contenu.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Le contenu de faible qualité : Le contenu publié doit être informatif, engageant et pertinent pour le public cible.

L’excès de mots-clés : Évitez la sur-optimisation en utilisant trop de mots-clés dans votre contenu, cela apparaîtra comme artificiel par un moteur de recherche.

Les liens de mauvaise qualité : Évitez les liens provenant de sites de spams ou de mauvaise réputation. Les backlinks de qualité sont essentiels pour un SEO optimal.

L’ignorance des mises à jour d’algorithmes : Restez informé des mises à jour d’algorithmes des moteurs de recherche (comme Google). Les modifications majeures peuvent avoir un impact sur votre classement.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Un nouveau média qui souhaite fonctionner dans le paysage digital actuel se doit de publier régulièrement du contenu ciblé et pertinent pour ses consommateurs et booster la visibilité de ce dernier via une stratégie de marketing content.

Il est également essentiel que les nouveaux médias soient optimisés pour une utilisation mobile puisque la plupart des utilisateurs consomment ce contenu en déplacement (dans les transports, en marchant, dans une salle d’attente, etc.).

Par ailleurs, il est crucial d’exploiter les relais de visibilité offerts par des portails comme Google News ou Yahoo News, et ainsi de faire en sorte de rendre le média éligible aux critères donnés par ces organisations.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Pour s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche, il est nécessaire de suivre autant que possible l’activité présente sur les réseaux/médias sociaux et les annonces officielles par tous les moteurs de recherche tels que Google afin d’être prévenu au plus tôt au sujet de ses mises à jour. Il est également important de bien se renseigner sur les détails de cette mise à jour, pour savoir quels points précis vont changer l’algorithme.

Selon ces mises à jour, certaines évolutions semblent pertinentes :

– L’algorithme pourrait favoriser certains contenus plus que d’autres, il peut donc être intéressant d’adapter son contenu en conséquence — Un site optimisé pour mobile, puisque beaucoup de recherches sont effectuées sur mobile

– L’inclusion de balises sémantiques pour structurer le site et permettre au moteur de recherche de comprendre sa hiérarchie

– Améliorer la vitesse de chargement du site – Soyez cohérent avec vos efforts de référencement

– Surveillez vos performances : Utilisez des outils d’analyse web pour suivre vos classements dans les moteurs de recherche, le trafic organique et d’autres métriques pertinentes. Cela vous permettra de voir l’impact des mises à jour et d’ajuster votre stratégie en conséquence.

– Concentrez-vous sur la qualité : Les moteurs de recherche tendent de plus en plus à favoriser le contenu de haute qualité. Assurez-vous que votre contenu est informatif, utile et pertinent pour votre public cible.

– Soyez attentif à l’expérience utilisateur : Une expérience utilisateur positive est essentielle.

– Assurez-vous que votre site est facile à naviguer, que le contenu est bien structuré, et que les visiteurs peuvent trouver rapidement ce qu’ils cherchent.

En fin de compte, s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche implique de rester flexible, de suivre les meilleures pratiques du référencement et de fournir une expérience utilisateur de qualité sur votre site web. Cela contribuera à maintenir ou à améliorer votre visibilité dans les résultats de recherche.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Les outils populaires pour suivre et analyser le SEO : Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Moz, Ahrefs, et bien d’autres.

Pour mesurer le retour sur investissement (ROI), il faut suivre les conversions, le trafic organique, les taux de rebond, et d’autres indicateurs de performance. En comparant ces données avec les dépenses faites pour le SEO, il est possible d’évaluer l’efficacité de votre stratégie. Il faut également souligner l’importance de stratégies visant à créer du contenu dédié à la visibilité sur les moteurs de recherche : guides d’achat, carnets de tendance, blog posts… En suivant les conversions générées à partir de ces contenus spécifiques, il est possible de mesurer précisément l’impact de la stratégie SEO sur le revenu.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning ont un impact significatif sur le SEO, en aidant les moteurs de recherche à comprendre le contenu et les intentions des utilisateurs. Les technologies émergentes comme la recherche vocale, la recherche visuelle et l’indexation mobile-first influencent la façon dont le SEO est pratiqué. Étant dans un monde où la technologie avance de plus en plus vite, il est vital pour les experts SEO de continuellement s’adapter aux nouvelles technologies et tendances afin de suivre l’évolution du domaine.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Pour démarrer une carrière dans le domaine du SEO, il est essentiel de :

Apprendre les bases du SEO, les meilleures pratiques et les dernières tendances à partir de, par exemple, ressources en ligne, de livres, de cours, etc.

Mettre en pratique vos connaissances en travaillant sur des projets personnels ou en effectuant des stages pour acquérir de l’expérience.

Toujours rester informé, le SEO est en constante évolution, alors restez à jour avec les dernières nouvelles, les mises à jour d’algorithmes et les meilleures pratiques.

Développer vos compétences en analyse et en utilisation d’outils d’intelligence artificielle, car le SEO nécessite une analyse approfondie des données qui dépasse souvent la capacité humaine — pour trouver de réelles opportunités.

Établir des contacts dans l’industrie et participer à des forums, des conférences et des groupes de discussion pour élargir vos connaissances et vos opportunités professionnelles.

Propos recueillis par Mathilde Flory.