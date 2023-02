Ils font la CyberSécurité | Philippe Loudenot (Blue Files)

Dans le cadre de notre dossier “Ils font la cybersécurité”, Philippe Loudenot (Cyber Security Strategist chez Blue Files) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur de la cybersécurité de ce début d’année.

LeBigData.fr : La cybersécurité en France : de quoi parle-t-on ?

Philippe Loudenot(Blue Files) : La cybersécurité englobe tous les moyens qui permettent d’assurer la protection des données, sensibles ou non, au sein d’une infrastructure sur les volets disponibilité, intégrité et confidentialité. Cependant avec le terme « Cyber » la tendance est malheureusement de ne plus voir que les attaques externes.

Quels sont les principaux défis à relever pour la Cybersécurité en France ?

Maintenir une capacité à prévenir et, le cas échéant d’intervenir. La promotion de solution maîtrisées, Française ou Européenne, déjà existante mais qui malheureusement sont confrontées à un manque de promotion par les acteurs étatiques

Quels sont les nouveaux enjeux de la Cybersécurité pour 2023 ?

Faire de la sécurité des informations un vrai sujet de COMEX. A l’instar de la santé, « la prévention coûte moins cher que le curatif ». Proposer des dispositifs de sécurité transparents pour les utilisateurs finaux, gage d’une meilleure appropriation. Enfin, promouvoir la sensibilisation au risques numériques dès le plus jeune âge.

Quels sont vos conseils à destination des entreprises pour mieux se protéger ?

La sécurité des systèmes d’information est un vrai sujet de gouvernance ! COMEX, appropriez vous le sujet. Dans le contexte géopolitique actuel, faut-il craindre des cyberattaques militaires à l’encontre de la France ? En matière de risque cela est fort probable. Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans la cybersécurité ? De vouloir devenir le vrai relai entre les « métiers » et les directions en charge du numérique. Propos recueillis par Mathilde Flory.