Ils font la CyberSécurité | Slim Trabelsi (SAP)

Les cyber attaques militaires ou commanditées par des états existent déjà et ont déjà ciblé la France. Qu’elles soient encore plus virulentes, probablement ! Elle seront aussi plus insidieuse et moins bruyantes.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans la cybersécurité ?

Les métiers de la cyber sécurité ne sont pas limités a une « élite » qui a fait une formation technique dans le hacking. Elle comprend aussi d’autres expertises, mathématiques, statistiques, humaines, psychologiques, linguistiques, etc. Donc si on est passionnés par ce domaine et qu’on n’a pas fait des études d’informatiques, il faut foncer et s’informer sur comment exploiter son expertise.