Cloud Computing et cryptomonnaies : quelle importance ?

Les cryptomonnaies sont devenues l’une des industries les plus florissantes d’aujourd’hui, et ce, grâce à leur capacité à faciliter les transactions sécurisées et anonymes entre les parties du monde entier. Étant donné que les cryptomonnaies ne comportent aucun composant physique, chaque transaction est effectuée sur une base de pair à pair (P2P). Cela signifie qu’aucun serveur central n’est requis pour tout aspect d’une transaction en cryptomonnaie – tout le travail est effectué par des personnes disposant d’ordinateurs connectés à Internet.

Les cryptos, facilitatrices de transactions

Les cryptomonnaies sont une forme d’argent virtuel qui repose sur les méthodes de la cryptographie pour rendre sûres toutes les transactions. Elles ne sont pas émises par une autorité centrale, telle qu’une banque centrale, mais s’appuient plutôt sur un réseau décentralisé de pair à pair. Les cryptomonnaies sont basées sur un contrôle décentralisé. Il marche grâce à une technologie de blockchain, qui regroupe toutes les données sur les transactions financières et que l’on peut consulter publiquement.

La première cryptomonnaie a été le Bitcoin qui a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto (pseudonyme). Aujourd’hui, il existe plus de 2 000 cryptomonnaies, dont plus de 1 300 sont cotées sur coinmarketcap.com. Leurs cours varient continuellement, et peuvent atteindre des sommes faramineuses. Ainsi, le cours du bitcoin a déjà passé le cap des 20 000 $ une première fois en 2019, avant de l’atteindre une seconde fois en janvier 2023.

Le Cloud Computing, une révolution

On ne saurait trop insister sur l’importance de l’informatique dématérialisée pour les entreprises. Cette technologie a révolutionné la façon dont les entreprises font des affaires et a conduit au développement de nouveaux modèles commerciaux.

Le Cloud computing, ou informatique en nuage, est un type d’informatique basé sur Internet qui permet aux utilisateurs d’accéder aux applications et aux données depuis n’importe quel endroit et sur n’importe quel appareil. Il s’agit d’un terme générique utilisé par de nombreux fournisseurs de services, notamment Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Oracle Cloud/Softlayer, IBM SoftLayer, etc. On peut accéder à ces plates-formes à l’aide d’un navigateur Web ou d’appels API spéciaux directement par le biais d’une interface de programmation d’applications (API) telle que JSON ou XML.

Le réseau peer-to-peer, nouveau modèle de cloud

Étant donné qu’aucun composant physique n’est impliqué dans la cryptomonnaie, chaque transaction est effectuée sur une base peer-to-peer (P2P). Cela signifie qu’aucun serveur central n’est requis pour tout aspect d’une transaction en cryptomonnaie – tout le travail est effectué par des personnes disposant d’ordinateurs connectés à Internet.

Les bitcoins sont produits en les « minant », ce qui implique de résoudre des problèmes mathématiques complexes sur des ordinateurs grâce à un algorithme qui crée de nouvelles pièces. Ce minage requiert beaucoup d’énergie et de puissance de traitement informatique, ce qui signifie que plus le nombre de personnes qui minent des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies comme l’Ethereum ou le Litecoin (mais surtout des bitcoins) augmente, moins il y en a à acheter sur les exchanges.

En ce qui concerne le cloud computing, il est difficile d’exagérer l’importance qu’il revêt pour les entreprises. Cette technologie a révolutionné la façon dont les entreprises font des affaires et a conduit au développement de nouveaux modèles commerciaux et des cryptomonnaies.