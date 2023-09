Ingénieure en computer vision : fiche métier complète

Un métier atypique, l’ingénieur en computer vision est un poste particulier, qui nécessite des études spécialisées, ainsi que des compétences clés.

Le numérique entre un peu plus dans la vie quotidienne. Depuis quelques années, certaines entreprises utilisent la haute technologie pour améliorer leurs stratégies. Les données informatiques interprétées, et transformées en action. Cette procédure nécessite l’intervention d’un ingénieur en computer vision (vision par ordinateur). Un poste clé pour le bon déroulement des missions dans une entreprise.

Les autres appellations du métier

Ingénieur en computer vision, c’est la dénomination la plus connue du grand public. Cependant, il existe des variations, en fonction du pays, de l’entreprise et du secteur d’exercice. L’ingénieur en vision industrielle est aussi un nom du métier. Il se peut que ce professionnel soit appelé ingénieur en vision assistée. Toutefois, les formations, les missions et les compétences clés restent quasiment les mêmes.

Quelles sont les formations nécessaires pour devenir ingénieur en computer vision ?

Le métier d’ingénieur en computer vision est très exigeant en termes d’étude. Effectivement, la majorité des recruteurs demandent un bac + 5 (master II) spécialisé en intelligence artificielle (IA). En alternative, le candidat avec un diplôme en apprentissage automatique (machine learning) pourra accéder à ce poste.

Certaines entreprises ne sont accessibles qu’à partir d’un Bac + 8 (doctorat) en traitement du signal ou IA. Cette situation concerne les multinationales dans le secteur de l’informatique. Cependant, ce profil est assez rare, et garantit une rémunération conséquente. Le candidat aura accès à une évolution de carrière rapide avec ce diplôme. De plus, il pourra exercer dans plusieurs pays, grâce à sa formation poussée. Néanmoins, les compétences et les expériences comptent pour atteindre cet objectif.

Les compétences clés d’un ingénieur en computer vision

Mathématique appliquée

Comme tous les professionnels de l’informatique, ce métier requiert une connaissance poussée en mathématiques appliquées. On peut dire que c’est la compétence de base pour œuvrer dans ce secteur. En effet, l’ingénieur en computer vision sera tenu de travailler sur des algorithmes. Ces outils sont des incontournables pour développer un programme spécifique.

Programmation

Pour transformer les données en stratégie, à l’aide de l’intelligence artificielle, l’ingénieur en computer vision doit passer par la programmation. Il devrait ainsi maîtriser plusieurs langages informatiques : JAVA, Python, ou C++ sont les indispensables. Cependant, la connaissance de langages supplémentaires serait un grand atout. C’est aussi un moyen de se distinguer des autres candidats.

Analyse des données spécialisées

Cette compétence est assez particulière. En effet, l’ingénieur en computer vision doit maîtriser et utiliser des outils peu connus des autres professionnels de l’informatique. Pour faire simple, l’ingénieur doit surtout employer dofférentes méthodes(filtre de Kalman, feature extraction, encore structure for motion, …).

Les aptitudes incontournables pour un ingénieur en computer vision

Ce métier nécessite un sens du travail d’équipe optimal. En effet, l’ingénieur en computer vision doit collaborer avec les spécialistes data. Dans certains cas, il participe aussi aux réunions pour présenter ses programmes, ainsi que les interprétations imagées. En plus, il doit écouter les attentes des autres services afin de monter une stratégie efficace.

Cependant, un sens de l’autonomie sera de mise. L’ingénieur sera tenu d’œuvrer seul durant les explications et analyses des informations, et lors du développement des programmes.

Une capacité d’adaptation est exigée tout au long de la carrière de ce professionnel. Effectivement, les collaborateurs ont tous des profils diversifiés. De plus, les données changent en temps réel, ainsi que les interprétations.

Et pour terminer, l’ingénieur doit avoir une curiosité intellectuelle. Avec l’innovation et l’exploit d’IA, ce spécialiste doit se former tout au long de sa carrière.

Quelles sont les missions d’un ingénieur en computer vision ?

L’ingénieur en computer vision œuvre surtout avec l’intelligence artificielle. Il a pour objectif d’innover un programme existant, ou d’en créer un nouveau. Le tout pour améliorer la performance d’une entreprise et des services.

Ce professionnel se focalise alors sur l’interprétation imagée. Il utilise donc ses compétences pour arriver à la fin de cette mission. Tout commence par la conception d’algorithmes et de programmes de vision assistée par ordinateur.

Une fois faite, l’ingénieur passe par des tests. Il assure ensuite les suivis à long terme de son œuvre. En cas de bug, il se concentrera sur les procédures de réparations. Si le système n’est plus efficace, il s’occupera des mises à jour.

L’intelligence artificielle est donc le cœur des missions de l’ingénieur computer vision. Cependant, il devra collaborer avec les spécialistes de data pour arriver à un objectif commun.

Les secteurs d’activités d’un ingénieur en computer vision

La vision par ordinateur est le cœur des stratégies de plusieurs secteurs. Un ingénieur spécialisé dans ce domaine pourra ainsi œuvrer dans plusieurs types d’entreprises.

L’imagerie médicale est un des secteurs clés. Les algorithmes et programmes de l’ingénieur computer vision contribueront à la détection des lésions invisibles à l’œil nu.

Ce professionnel pourra aussi travailler dans le service transport et logistique d’une entreprise. Ici, il se focalise davantage sur la détection des failles dans la chaîne de fabrication. Ses interprétations imagées seront ensuite transformées en stratégie efficace pour corriger les erreurs. Une activité de haute importance pour améliorer le chiffre d’affaires d’une entreprise.

Certains laboratoires recrutent un ingénieur computer vision. Il sera alors un membre considérable des recherches scientifiques au sein de ces firmes. Ses missions se focaliseront davantage sur l’interprétation des données.

Et pour terminer, ce professionnel pourra collaborer avec les services de sécurité. Ici, il adoptera des stratégies efficaces pour contrer les éventuelles menaces. Dans ce cas, l’ingénieur pourra même œuvrer au sein de l’État et des organismes gouvernementaux.

Les évolutions de carrière

Comme la majorité des métiers, l’ingénieur en computer vision pourra occuper un poste de direction. Il se concentrera alors sur l’encadrement des jeunes professionnels, ainsi que des équipes dans d’autres services.

Les rémunérations

Ce poste est assez exigeant en termes de formations, de compétences, et d’aptitudes. La rémunération est donc assez lucrative, même pour un ingénieur en computer vision junior.

Un débutant gagne alors 32 000 euros à 40 000 euros à l’année. Le salaire précis sera défini en fonction des atouts et des aptitudes clés du candidat. Les grandes villes sont aussi enclines à payer à prix fort un profil rare. À Paris, par exemple, un junior dans le métier pourra passer au-delà des 40 000 euros.

Après quelques années d’expérience, une augmentation sera de mise. La rémunération sera alors de 37 000 euros à 45 000 euros. Comme toujours, il existe des variations en fonction de plusieurs paramètres.

Et les plus expérimentés avec 5 ans d’exercice minimum gagnent 43 000 à 60 000 euros à l’année.