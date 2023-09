Intel Meteor Lake : pourquoi ce CPU va changer le marché du laptop ?

Face à la concurrence (notamment AMD), Intel doit continuer à innover. Lors de l’Intel Innovation 2023 (un événement annuel dédié à la tech) qui s’est tenu ce mois de septembre, le fabricant de microprocesseurs américain présente officiellement Meteor Lake. Quels changements cette gamme de processeurs de 14e génération va-t-elle apporter ?

De nouveaux E-Cores plus efficaces et à faible consommation

Après des années passées à concevoir des puces axées sur les performances, Intel inverse enfin la vapeur. Avec ces puces de 14e génération à venir (le lancement est prévu pour le mois de décembre prochain), Intel mise sur une conception davantage axée sur l’efficacité que sur les performances.

Tout comme les puces Raptor Lake de 13e génération d’Intel, les puces Meteor Lake sont constituées de noyaux de performance (P-Cores) et de cœurs d’efficacité (E-Cores). Avec ces puces de 14e génération, Intel a mis en œuvre des P-Cores Redwood Cove plus rapides et des E-Cores Crestmont encore plus efficaces.

Les puces Meteor Lake introduisent également de nouveaux E-Cores à faible consommation baptisés E-Cores Low Power Island. Intel exploite les technologies de Machine Learning et d’IA pour réduire la consommation d’énergie de 20 %. Les noyaux E basse consommation sont implémentés dans le SoC, séparés des noyaux P et des autres cœurs E sur le CPU.

Concrètement, cela signifie que si vous utilisez principalement votre portable pour des tâches simples (naviguer sur Internet, rédiger un texte, regarder des vidéos 4K), les cœurs E à faible consommation fonctionnent sans problème. Cela maintient les noyaux les plus exigeants en dormance et prolonge l’autonomie de votre ordinateur portable.

Meteor Lake introduit une nouvelle conception pour les processeurs Intel

Meteor Lake est conçu avec plusieurs chiplets (tuiles), plutôt qu’un seul morceau monolithique de silicium. Il est livré avec quatre tuiles pour le CPU, le GPU, le SoC et les E/S. Les 4 chiplets sont reliés entre eux par une interconnexion haut débit. Ce processeur a été en partie fabriqué par Intel et en partie par la société technologique taïwanaise TSMC.

La tuile SoC contient le nouveau NPU d’Intel pour accélérer l’IA, ainsi que les cœurs E de l’îlot à faible consommation. Cela inclut également le Silicon Security Engine. Ce dernier garantit que les données de l’utilisateur sont protégées lorsqu’il utilise la plateforme d’IA sur l’appareil alimenté par le NPU.

Meteor Lake introduit également le Wi-Fi 7, apportant une nouvelle norme de connectivité qui augmente la fiabilité et la vitesse en plus de réduire la latence. Sans entrer dans les détails, Intel annonce plusieurs variantes pour cette nouvelle architecture. La société américaine évoque plusieurs variantes de base et d’autres variantes Ultra, plus rapides.

L’ordinateur portable Acer Swift sera doté de la nouvelle puce Intel de 14e génération. D’autres marques intégreront bientôt ce nouveau processeur. Les utilisateurs auront le plaisir de les découvrir rapidement après le déploiement de Meteor Lake prévu le 14 décembre prochain.