On sait enfin ce qui se cache à l’intérieur de la Lune ! Révélation des scientifiques

Contrairement à la Terre (et à Vénus), la Lune manque d’activité tectonique et sa structure interne est donc bien préservée depuis sa formation. Cela donne aux scientifiques l’occasion de comprendre comment se forme l’intérieur des planètes. Maintenant qu’on sait ce qui se cache à l’intérieur de la Lune, les scientifiques disposent de plus d’indices sur l’origine de la Lune et de notre planète.

Pourquoi nous explorons la lune ?

En étudiant la Lune, les scientifiques peuvent reconstituer l’histoire de l’origine de la Terre et de la formation du système solaire. La Lune et la Terre se sont toutes deux formées lors de la création de notre système solaire, il y a environ 4,6 milliards d’années.

Contrairement à la Terre, dont la surface est constamment recyclée en raison de la tectonique des plaques, la surface de notre Lune est restée relativement inchangée depuis cette époque. Ce qui en fait une capsule temporelle qui préserve l’histoire de l’origine de la Terre.

Les résultats d’une enquête approfondie portant sur la structure interne de la Lune ont dévoilé ce que cache cet astre. Les chercheurs espèrent que ces nouvelles découvertes contribuent à une meilleure compréhension de l’histoire de la Lune, et par extension, celle de la Terre.

Des recherches effectuées à partir des données sismiques

Les investigations ont été menées par une équipe de chercheurs dirigée par l’astronome Arthur Briaud du Centre national de la recherche scientifique (France). Ils ont sondé la composition intérieure de la Lune grâce aux données sismiques.

Les chercheurs expliquent que les ondes acoustiques générées par les tremblements de terre varient en fonction des matériaux présents à l’intérieur d’une planète ou d’une lune. Cela donne des indications sur la nature probable de ces matériaux.

Ces données permettent ainsi de cartographier de façon détaillée l’intérieur de l’astre. L’équipe a collecté des données provenant de diverses missions spatiales et d’expériences de télémétrie laser lunaire pour dresser un profil des caractéristiques de la Lune.

L’intérieur de la Lune, c’est du fer

Les conclusions révèlent des similitudes entre la composition du noyau de la Terre et celui de la Lune. Selon les chercheurs, elle dispose d’une couche externe fluide et d’un noyau interne solide.

Le noyau externe a un rayon d’environ 362 kilomètres et le noyau interne a un rayon de 258 kilomètres à peu près. Cela représente environ 15 % du rayon total de la Lune, expliquent les chercheurs.

L’équipe a également analysé la densité du noyau interne de la Lune, estimée à 7 822 kg/m³. C’est très proche de la densité du fer. Ces résultats ont des implications intéressantes sur l’évolution de la Lune, et intrinsèquement, celle de la Terre.