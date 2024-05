Cloud souverain européen : Amazon pose 8 milliards € dans ce pays de l’UE

Amazon s'engage fortement en Allemagne avec un investissement de 7,8 milliards d'euros d'ici à 2040. Ce financement est destiné à établir une infrastructure de cloud souverain européen.

Mercredi dernier, Amazon, via sa filiale AWS, a révélé un engagement financier jusqu'en 2040. Ce fonds sera utilisé pour établir une infrastructure de cloud en Allemagne. Cela dit, ce projet vise à renforcer la souveraineté des données européennes. En effet, ces données resteront sous la législation européenne, plus stricte comparée à celle des États-Unis.

La nécessité de cet investissement s'explique par le contrôle américain sur environ 80% du cloud européen. AWS, Google et Microsoft dominent le marché, laissant peu de place aux acteurs européens. Par conséquent, ce cloud souverain est stratégiquement essentiel pour l'Europe.

L'engagement d'Amazon : « construction d'une infrastructure indépendante et sécurisée »

Le projet envisagé par AWS promet de mettre en place une structure de serveurs entièrement indépendante, spécifiquement conçue pour les besoins de l'Europe.

Max Peterson, vice-président de la branche cloud souverain chez AWS, a souligné que « cet investissement renforce notre engagement à offrir à nos clients le respect de la souveraineté, la protection des données privées et toutes les options de sécurité disponibles sur le cloud ».

Cette infrastructure permettra de répondre aux exigences rigoureuses en matière d'autonomie opérationnelle et de résidence des données. Cela garantira, en retour, que les opérations soient gérées de manière indépendante au sein de l'UE, distinctement des autres régions.

Ce développement est important pour les organisations du secteur public et les industries très réglementées. Elles nécessitent un contrôle absolu sur la localisation et la gestion de leurs données.

En mettant en place une solution entièrement localisée et indépendante, Amazon Web Services réagit à une demande accrue. De ce fait, les clients européens profitent d'une gestion plus contrôlée et sécurisée de leurs données.

Notons que ce n'est pas le premier investissement majeur d'AWS en Europe. Moins d'une semaine avant, l'Élysée a salué un investissement de 1,2 milliard d'euros en France.

Cet investissement, annoncé lors du sommet Choose France à Versailles, vise également l'infrastructure cloud et l'intelligence artificielle, avec 3 000 emplois directs à la clé.

Le soutien de la Commission européenne

L'annonce d'Amazon coïncide avec des initiatives de la Commission européenne. En effet, fin 2023, la Commission a lancé un projet d'investissement européen.

Elle a alloué 1,2 milliard d'euros de financement public pour stimuler 1,4 milliard d'euros d'investissements privés. Ces efforts cherchent à développer des infrastructures de cloud qui hébergent des données sensibles.

Les projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC) facilitent ce type de développement. Ils permettent aux États membres de l'UE, comme l'Allemagne et la France, de collaborer. Ensemble, ils financent des industries essentielles tout en respectant les règles européennes.

Des entreprises telles que Orange, Siemens et Capgemini participent également. Elles contribuent à ce regroupement européen, démontrant une collaboration intersectorielle.

Alors, quels impacts pensez-vous que l'investissement d'Amazon en Allemagne aura sur la souveraineté des données européennes ? Partagez vos opinions ci-dessous !

