[CES] – Minitailz raconte comment vont les chats et chiens avec l’IA

Invoxia, leader mondial des trackers GPS, présente au CES 2024 son dernier bijou technologique : Invoxia Minitailz. Minitailz est un tracker GPS miniaturisé doté d’une intelligence artificielle (IA) générative. Primé au CES Innovation Award pour l’IA, Invoxia Minitailz combine des analyses de santé cardiaque, un suivi d’activités ainsi qu’une géolocalisation en temps réel. Ce dispositif transformera la manière dont nous prenons soin de nos animaux de compagnie.

La santé des animaux sous les projecteurs

Le tracker intelligent Invoxia Minitailz intègre une technologie biométrique révolutionnaire, la Heartprint Technology. Cette dernière analyse la santé cardiaque des chiens et des chats. Avec une précision de 97 % à 99 %, le dispositif offre une vision détaillée des signes vitaux respiratoires et cardiaques. L’utilisation de l’IA générative garantit des rapports de santé personnalisés générés hebdomadairement. Cela fournit aux propriétaires des informations claires et exploitables.

Une IA qui veille sur nos amis à quatre pattes

Les données de santé recueillies par Minitailz prennent vie dans une application dédiée, où l’IA d’Invoxia communique l’état de santé de l’animal. Des analyses détaillées, couvrant le sommeil, l’alimentation, ainsi que les éventuelles pathologies, sont mises à disposition des propriétaires. Par conséquent, ces derniers peuvent partager ces données facilement avec leur vétérinaire. Cette approche proactive vise toutefois à identifier rapidement les problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques qui touchent jusqu’à 75 % des chiens âgés, selon l’Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA).

Des biomarqueurs numériques pour un suivi complet

Avec l’aide d’un conseil scientifique, Invoxia a développé de nouveaux biomarqueurs numériques évaluant le stress, le vieillissement, ainsi que les risques de pathologies chez les animaux de compagnie. La détection de la fibrillation auriculaire (AFib), est une avancée significative dans la surveillance cardiaque des chats et chiens. Actuellement en essai clinique, la technologie Heartprint Technology promet de révolutionner la détection précoce des affections cardiaques.

Technologie GPS de pointe pour la géolocalisation précise

Minitailz intègre une carte SIM à une technologie GPS de pointe. Cette carte permet aux propriétaires de suivre en temps réel les déplacements de leurs animaux. Au-delà du suivi basique, le dispositif propose aussi des détections d’activités variées, allant des promenades aux jeux quotidiens. Ce qui permet de générer des alertes en temps réel. Après le succès du Pet Tracker en 2018 et du Smart Dog Collar en 2023, Invoxia consolide sa position avec une technologie perfectionnée basée sur des millions de journées d’activités enregistrées.

Design unique et système de fixation innovant

Le Minitailz d’Invoxia se distingue par son design miniaturisé et léger. Il s’adapte à tous les colliers du marché grâce à un mécanisme d’anneau réglable. Avec une autonomie de 15 jours, le dispositif garantit également le confort et la sécurité des animaux de compagnie. Clément Moreau, DG d’Invoxia, souligne l’engagement de l’entreprise à fournir aux propriétaires des outils complets pour surveiller la santé, l’activité ainsi que bien-être de leurs animaux de compagnie.

Disponibilité et prix

Le Minitailz d’Invoxia sera disponible sur petcare.invoxia.com à partir du 8 janvier 2024 pour la version destinée aux chiens, et en mars 2024 pour celle destinée aux chats. Avec un prix de 99 euro ou 99 dollars, le Minitailz offre une solution complète de surveillance. Mais l’abonnement mensuel à partir de 8,3 euro assure un suivi continu des données de santé et de géolocalisation. Invoxia vise à révolutionner la manière dont nous prenons soin de nos animaux de compagnie avec ce dispositif intelligent. L’Invoxia Minitailz fusionne toutefois technologie de pointe et design fonctionnel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.