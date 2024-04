Japon : cette machine à sous Intel distribue des CPU, il a eu un i7-8700 pour 3$ !

En jouant sur une machine « gacha » vous pouvez désormais gagner un CPU qui vous sera encore peut-être utile comme ce fameux Youtubeur au Japon.

Le Japon est réputé pour ses distributeurs de jouets à capsules. Ces machines appelées aussi « gacha » sont utilisées pour la distribution des objets de collection aléatoires ou encore des jouets à bas prix. On y trouve différents objets comme les jouets de dinosaures, des jouets à l'effigie de Hello Kitty ou encore des outils simples, etc. La liste est longue, mais on peut dire qu'on y trouve tout, d'autant plus qu'une personne vient de découvrir une machine à capsule distribuant des processeurs Intel aléatoires.

Une machine à sous qui distribue des CPU pour une somme modique

LaurieWired a publié récemment sur X un gagnant d'exception à des machines à sous. Le lien et le clip YouTube qu'il a posté montrent Sawara-San qui a reçu un processeur Intel Corei7-8700.

Intel CPU-dispensing vending machine game spotted in Japan — one user got a Core i7-8700 for $3 https://t.co/Dl3EoLQAy8 — PC Gamesplay 1 (@PCGamesPlay1) April 23, 2024

Ce YouTuber japonais a tenté sa chance et a décroché par miracle ce CPU pour une petite somme de 500 yens, soit environ 3$ USD sur la machine CPU Gacha.

Le principe est simple comme toutes les machines à sous. Il suffit d'insérer une pièce et de faire pivoter la manivelle. Après, il ne reste plus qu'à attendre que l'objet sorte de la machine.

Une fois qu'il a constaté que la machine a distribué un processeur, le gagnant avait quelques doutes. Il rentre précipitamment pour vérifier. Effectivement, il semble que le CPU est bien fonctionnel.

Une manière unique de désencombrer un magasin ?

Au moment de jouer avec une machine « gacha », on s'attend généralement à acquérir des jouets comme des petites voitures, des peluches, etc. Mais cette fois, les joueurs ont obtenu ce fameux i7-8700.

Rappelons que la scène se déroule devant un magasin d'informatique connu sous le nom 1's PC. La boutique vend des logiciels, des appareils photo, des pièces de PC neuves et d'occasion ou encore des supports, etc.

Intel CPU-dispensing vending machine game spotted in Japan — one user got a Core i7-8700 for $3 https://t.co/h41XE8Px6N pic.twitter.com/BCKgjZN9zN — Tom's Hardware (@tomshardware) April 23, 2024

Comme toutes les autres boutiques, disposer une machine gacha devant son enseigne se révèle être une manière intéressante de proposer un moment ludique aux clients. En outre, il peut s'agir aussi d'une technique originale pour se débarrasser des processeurs défectueux ou obsolètes.

Un test qui se révèle être satisfaisant

Une fois rentrée, Sawara-San a fait un montage rapide du CPU sur une carte mère d'occasion. Après un premier boot, il ne s'est rien passé. C'était le noir total sur l'écran. Il a alors pensé que le CPU était mort.

Quelque temps après, il s'est rendu compte que le problème vient du fait qu'il a oublié le branchement du câble d'alimentation du GPU. Après ce petit détail corrigé, il a enfin pu allumer la machine.

Ensuite, il a examiné les infos CPU et c'est là qu'il a détecté que c'est réellement un Core i7-8700. Malgré quelques problèmes graphiques, l'appareil est bien fonctionnel. Finalement, il était content d'avoir un CPU à ce prix.

Et vous, aimeriez-vous avoir des CPU à petit prix ? Si oui, vous pouvez toujours vous rendre dans ce magasin lors d'une visite au Japon. Mais avant, vous pouvez laisser vos commentaires pour nous faire connaître vos avis.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.