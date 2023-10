Ce jeu vidéo du futur mélange AR et IA : les militaires vont s’y entraîner

Selon les dires d’un ancien pilote de F-22, rapporté par Fox News, un simulateur d’entraînement de type jeu vidéo mélangeant AR et IA représente un avantage majeur dans les opérations de combat réelles,

Le concept de métaverse militaire englobe un espace virtuel où les militaires interagissent et s’entraînent en utilisant plusieurs technologies. À savoir le jeu video, l’intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (AR). Il va ensuite superposer des éléments numériques sur le monde réel. Dan Robinson, un ancien pilote de l’US Air Force, a souligné que son entreprise, Red 6, travaille sur le développement de technologies de formation en réalité augmentée. Cette technologie permet de simuler des opérations de combat sur des écrans numériques que les pilotes peuvent voir pendant leurs vols, offrant ainsi une préparation plus réaliste et immersive pour les missions réelles.

Jeu AR et IA : la solution contre le coût exorbitant de la formation des pilotes de chasse

Pendant de nombreuses années, la formation numérique des soldats, y compris l’utilisation de jeux vidéo, fait partie intégrante de la formation militaire. Les simulations informatiques ont été reconnues comme un moyen d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’entraînement militaire conjoint, comme l’indiquait un rapport du Government Accountability Office américain en 1994. Ce rapport soulignait également qu’elles pouvaient permettre de réaliser des économies significatives en termes de temps et d’argent.

À titre d’information, le coût de la formation des pilotes de chasse est considérable. Une analyse réalisée en 2019 par la RAND Corporation a révélé que ce coût variait de près de 6 millions de dollars à plus de 10 millions de dollars par pilote.

Par ailleurs, l’exploitation des avions de chasse représente également une dépense importante pour l’Air Force. Et d’après le Ministère de la défense, le coût horaire peut vite atteindre les 33 000 dollars pour un vol en F-22, 28 000 dollars pour un F-35 et 8 000 dollars pour un F-16.

Dans ce contexte, l’utilisation de simulateurs de formation numérique peut contribuer à réduire ces coûts tout en offrant un entraînement de haute qualité aux pilotes.

Du positif et du concret

« Les simulations de réalité augmentée jouent un rôle crucial dans la formation des aviateurs. Ils permettent aux pilotes de tirer rapidement des leçons des conséquences de leurs actions militaires », a souligné Robinson.

Il ajoute : « vous partez et vous effectuez une mission dès le premier jour, vous exercez un effet. L’ennemi, entre guillemets, s’adapte. Et maintenant, vous effectuez la deuxième mission ». Cette approche permet aux pilotes de bénéficier d’un apprentissage continu et en temps réel. E cela tout en intégrant les leçons apprises de chaque mission dans la suivante.

Robinson a également fait remarquer qu’avec les méthodes d’entraînement traditionnelles, les pilotes montent en vol, effectuent leur mission, puis reviennent pour un débriefing. Le lendemain, ils répètent le processus avec une nouvelle mission.

En revanche, les simulations de réalité augmentée offrent un cycle d’entraînement plus fluide et adaptatif. Cela devrait permettre aux pilotes de perfectionner leurs compétences de manière plus rapide et plus efficace.

Des retards à rattraper chez l’Air Force

900, c’est le nombre d’aviateurs en attente d’entrée en formation du côté de l’Air Force. Ce qui prouve qu’elle est aujourd’hui en retard par rapport à la date prévue pour la formation de ses pilotes.

C’est justement pour résoudre ce problème que les responsables de l’Air Force ont reconnu l’efficacité des jeux vidéo. Mais aussi celle des simulations numériques dans la formation des pilotes. Ils se sont alors associés à une société de sécurité nationale à but non lucratif. Cela afin d’organiser des tournois d’e-sports sur des installations militaires. Cette approche permettrait de combler le fossé dans la formation des pilotes et d’offrir une expérience d’apprentissage plus interactive.

Le général Robinson, responsable de la formation de l’Air Force, envisage même un avenir où tous les combattants, quelle que soit leur spécialité, seront connectés dans un environnement d’entraînement synthétique commun en plein air.

Cette vision s’inscrit dans le cadre de ce qu’il appelle le « métaverse militaire ». En d’autres termes, d’une extension de la formation virtuelle qui pourrait révolutionner la manière dont les militaires sont formés et préparés à leurs missions.