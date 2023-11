Quels jeux vidéo offrir à vos enfants pour Noël ? Le guide complet

Les jeux vidéo restent des cadeaux à offrir aux enfants pour Noël. Pour cela, il y a toujours les titres de la Switch qui assurent de bons moments en famille.

On entre dans la période où les parents se demandent quels jeux vidéo offrir à leurs enfants pour Noël. Choisir les bons titres n’est pas toujours évident, surtout si l’enfant est trop jeune et n’a aucune expérience de ce qui lui ferait vraiment plaisir. Voici notre guide complet des nouveaux jeux à offrir à vos enfants.

D’abord, la question de la console

Une question qui revient souvent – surtout de la part de parents ne connaissant rien aux jeux vidéo – est de savoir quelle console donner à l’enfant. Il n’y a pas de mauvaise réponse en soi. Cependant, si vous recherchez la solution la plus simple, la Nintendo Switch reste la meilleure option.

La Switch est une très bonne première console pour diverses raisons, en particulier pour les plus jeunes. La console hybride bénéficie d’un catalogue aussi riche que varié, avec notamment des jeux pour toute la famille. D’autre part, la Switch est beaucoup plus abordable que les consoles de salon telles que la PS5 et la Xbox Series X/S.

Les consoles de salon sont plus puissantes et proposent souvent des titres plus matures. Elles conviennent mieux aux enfants en pleine adolescence ou sur le point d’en sortir.

Si vous avez manqué les grosses réductions du Black Friday, restez quand même à l’affût. À l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, il peut toujours y avoir des promotions.

Ces jeux vidéo Switch sont parfaits pour vos enfants à Noël

Si vos enfants ont la Switch ou si vous comptez leur en faire cadeau, Super Mario Bros. Wonder est le titre à ne pas manquer. Cette nouvelle entrée de la licence Super Mario Bros. est l’une des sensations de la console hybride de Nintendo cette année.

En plus d’être très divertissant, SMBW est facile à prendre en main. Vous pourrez y jouer à quatre en même temps. Le jeu ne manque pas de personnes riches en couleurs. Certains sont même invulnérables aux attaques pour permettre à vos enfants de bien en profiter.

Toujours dans la même licence, WarioWare: Move It! et Yoshi’s Crafted World sont des jeux vidéo parfaits pour les enfants comme cadeau de Noël.

WarioWare: Move It! est un titre qui fera bouger toute la famille. Attendez-vous à beaucoup de fous rires quand vous y jouerez. Pour une ambiance plus posée, contrôlez le petit dinosaure de la licence Super Mario dans Yoshi’s Crafted World.

Nous recommandons aussi ces autres titres de la Switch pour offrir à vos enfants :

Pikmin 4 , un jeu de stratégie en temps réel

, un jeu de stratégie en temps réel Disney Illusion Island pour les amateurs de l’univers Disney

pour les amateurs de l’univers Disney Bluey: The Videogame , si vos enfants sont passionnés du dessin animé

, si vos enfants sont passionnés du dessin animé Just Dance 2024 pour ceux qui veulent de l’ambiance et du rythme

pour ceux qui veulent de l’ambiance et du rythme Lil Gator Game , un très bon jeu de plateforme et d’aventure

, un très bon jeu de plateforme et d’aventure Sonic Superstars pour les fans du hérisson bleu aux baskets

Et pour les plus grands ?

Si votre enfant a environ dix ans ou plus, vous aurez moins de mal à trouver son super cadeau de Noël. Les adolescents savent déjà à peu près ce dont ils ont envie de jouer. À cet âge, ils aiment généralement les grosses sorties.

Pour ceux qui jouent sur la Switch, il y a évidemment SMBW. Mais il y a aussi l’autre grosse sortie de cette année sur la console hybride, à savoir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Les enfants qui rêvent d’aventure dans des galaxies lointaines apprécieront de découvrir sous le sapin Star Wars: Jedi Survivor. Ce gros titre, développé par Respawn Entertainment, est disponible sur la PS4 et la PS5, ainsi que sur les Xbox One, Xbox Series X/S. À noter que le jeu est aussi disponible sur PC.

Si votre adolescent joue à la PS5, ce jeu, en cadeau de Noël, lui donnera des larmes de bonheur. Il s’agit ni plus ni moins de Marvel’s Spider-Man 2. Le titre est disponible depuis octobre dernier.