La quête technologique de la Chine freinée par l’étau idéologique

La Chine affiche ouvertement son ambition de devenir la puissance technologique phare à l'échelle mondiale, notamment dans le domaine prometteur de l'intelligence artificielle (IA). Cependant, cette quête se heurte à un obstacle de taille : le carcan idéologique imposé par le régime communiste. Le contrôle strict des idées et contenus diffusés représente un frein significatif au développement d'IA véritablement novatrices et compétitives.

L'exemple révélateur de « ChatXiPT »

L'annonce récente du chatbot baptisé « ChatXiPT » par l'Académie chinoise du cyberespace illustre cette contradiction. Conçu initialement pour un usage interne, ce système d'IA ne diffuse que la doctrine officielle du président Xi Jinping, intégrée dans la Constitution en 2018. Loin d'être une prouesse technologique, « ChatXiPT » reflète les limites imposées par la censure idéologique omniprésente.

Pour les entreprises technologiques chinoises désireuses de se lancer dans l'IA, le chemin est semé d'embûches réglementaires. Elles doivent impérativement intégrer les directives de censure dès la phase de conception, un processus long et fastidieux. De plus, aucune défaillance politique n'est tolérée, sous peine de lourdes sanctions. Cette épée de Damoclès entrave considérablement la prise de risques et l'esprit d'innovation, pourtant essentiels dans ce domaine.

Un isolement technologique croissant

Les tensions géopolitiques exacerbées avec les États-Unis, à la pointe de l'innovation en IA, aggravent la situation. L'embargo américain sur les puces électroniques de pointe pénalise directement les capacités chinoises. De même, la volonté de Pékin de se détacher de Wall Street prive le pays d'un vivier de financement et d'un écosystème propice à la prise de risque technologique.

Face à ces défis, la Chine devra résoudre une équation complexe : concilier son ambition légitime de puissance technologique avec les exigences du contrôle idéologique prôné par le régime. Une chose est sûre : le statu quo actuel compromet gravement les chances de succès du pays dans la course effrénée à l'IA, au risque de le voir s'éloigner définitivement du peloton de tête.

