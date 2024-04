Shadow lance le Steam français, et vend les derniers jeux PC 2x moins cher !

Après le lancement de son service Cloud, Shadow va s'attaquer au marché du gaming. La plateforme a annoncé son catalogue de jeux. Afin d'attirer de nouveaux abonnés, elle va casser les prix. Oui, vos jeux PC préférés à moindre coût. Que demander de plus ?

Mistral AI n'est pas la seule entreprise française à briller dans le monde du high-tech. Il existe une autre plateforme qui fait la fierté du pays. Shadow, le service de stockage virtuel va s'aventurer dans le domaine des jeux vidéo. Comme Microsoft et Nvidia, la France aura aussi sa propre plateforme de cloud gaming. À noter que Shadow a récemment conçu un ordinateur Windows complet, basé entièrement sur le cloud. Avec sa lancée, cette entreprise high-tech made in France sera bientôt une référence dans son domaine.

Shadow Game Store: la plateforme à petit prix

Créer une plateforme de cloud gaming, c'est bien. Mais en proposer une qui casse les prix, c'est encore mieux. Shadow a entièrement compris ce concept.

Elle a alors lancé le Shadow Game Store le jeudi 11 avril dernier. C'est une plateforme complète, capable de rivaliser avec les géants du milieu. Les abonnées bénéficient actuellement de plus de 45 jeux dernier cri.

Vous pourrez désormais explorer les limites de l'univers avec Starfield, ou vous aventurer dans un monde mystique avec Dragon's Dogma 2. Ce ne sont que des exemples. Ce magasin de jeu en ligne aura aussi les titres les plus attendus comme Elden Ring : Shadow of the Erdtree.

Afin d'attirer les abonnées, la plateforme made in France fait actuellement des réductions. Par exemple, le jeu Starfield est à 33,49 euros. C'est une promotion de -50 % par rapport à la concurrence. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Les titres classiques, comme God of War est à -54 % (22,99 euros). Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous aventurer dans le monde de Kratos, c'est le moment. Pour les amoureux des jeux de stratégie, Age of Empire IV est à 15,99 euros sur le Shadow Game Store.

La sécurité et la fiabilité seront au rendez-vous

En plus des réductions, Shadow mise aussi sur la sécurité et la fiabilité de son service pour attirer les abonnées. Les joueurs peuvent acheter leurs jeux favoris sur la plateforme, peu importe le studio de développement. Ubisoft, Rockstar, ou autres.

Ils règlent ensuite leurs achats par l'intermédiaire des moyens habituels. Une fois la transaction bouclée, le jeu sera entièrement à disposition du joueur. Il pourra y accéder via son compte Shadow PC, ou sur son ordinateur personnel. C'est un grand atout par rapport aux autres plateformes.

De plus, les jeux ne seront pas effacés après une résiliation de l'abonnement. En effet, Shadow s'est associé à Gamesplanet. Si un joueur stoppe son abonnement, il pourra toujours accéder aux jeux achetés sur la plateforme. Il va alors utiliser les clés légales de Gamesplanet pour continuer à jouer.

Selon vous, Shadow Game Store est-il capable de rivaliser avec Steam ? Je pense que cette plateforme est en bonne voie pour atteindre cet objectif. Mais elle doit encore développer ses catalogues. Réagissez en commentaire.

