L’IA chasse le développeur : Vraiment ?

Une récente analyse de 5 millions d'offres d'emploi freelance sur Upwork montre que les développeurs ne figurent pas parmi les professionnels remplacés par l'intelligence artificielle.

Les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle (IA) soulèvent de nombreuses interrogations, notamment sur son impact potentiel sur l'emploi des développeurs. Certains redoutent que ces derniers soient remplacés par des machines. Cependant, une analyse approfondie de la situation suggère que cette inquiétude est largement infondée, du moins pour le moment.

Des chiffres rassurants

Une étude récente menée sur la plateforme Upwork, spécialisée dans le travail freelance, a examiné 5 millions d'offres d'emploi. Contre toute attente, les résultats montrent une augmentation de la demande pour les développeurs, en particulier dans les domaines du développement web (front-end et back-end). De plus, les offres liées au développement d'agents IA, à l'intégration d'API comme ChatGPT et à la création de chatbots sont également en hausse.

Ces constats sont renforcés par les résultats d'une recherche menée à l'université de Princeton. Les chercheurs ont évalué les performances des modèles de langage les plus avancés, tels que Claude 2 d'Anthropic et GPT-4 d'OpenAI, sur près de 2300 problèmes courants de génie logiciel. Résultat ? Ces modèles n'ont pu résoudre qu'une infime partie des problèmes (moins de 5%). Même un modèle spécialement entraîné, SWE-Llama, n'a pu résoudre que les tâches les plus simples.

L'IA, une aide précieuse

Ces résultats confirment l'avis de nombreux experts du secteur. Linus Torvalds, le créateur de Linux, considère l'IA comme un outil plutôt qu'un remplaçant des développeurs. Le CEO de GitHub souligne que les développeurs restent les experts, capables de comprendre le code et de vérifier la pertinence des propositions de l'IA. Même Google, lors du lancement de son assistant Bard pour coder dans Google Sheets, met en garde contre les potentielles inexactitudes et erreurs de l'IA, insistant sur la nécessité d'une vérification humaine.

Loin d'être un danger, l'IA semble être une aide précieuse pour les développeurs. En accélérant certaines tâches, comme la complétion de code, elle peut leur permettre de se concentrer sur les aspects les plus complexes et créatifs de leur travail. Cependant, l'expertise humaine reste indispensable pour garantir la fiabilité et la qualité du code final.

Bien que prometteuse, l'IA actuelle ne menace donc pas les développeurs. Au contraire, elle ouvre de nouvelles perspectives pour les aider dans leur travail, à condition qu'ils restent maîtres du processus de développement.





