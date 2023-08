Lidl : cette console à moins de 20 euros fera le bonheur de vos enfants

Le vrai prix des bonnes choses, c’est encore confirmé chez Lidl avec cette console de moins de 20 €, idéalement conçue pour le bonheur des enfants.

Disposant déjà d’une excellente réputation, Lidl frappe fort avec la sortie de sa console portable. Pour certains, c’est une opportunité tandis que pour d’autres, dont les magasins de jouets, c’est une menace. Néanmoins, ces articles sont disponibles chez le commerçant à un prix très attractif, menaçant ainsi les grandes enseignes de jouets et de divertissement numérique.

La nouvelle console de Lidl : 19,99 € pour 150 jeux gratuits

Cette nouvelle console de Lidl s’adresse principalement à un public jeune. Il s’agit également d’un produit qui affiche un excellent rapport qualité-prix. Le dispositif ressemble davantage à des consoles portables classiques, avec des marques associées à quatre licences différentes : Reine des Neiges, Cars, Pyjamasques et Pat’Patrouille. Chacun trouvera sûrement sa part de bonheur.

En ce qui concerne les caractéristiques, l’appareil Lexibook est équipé d’un écran LCD de 2,5 pouces. Et grâce à la technologie graphique 16 bits, on peut profiter d’un affichage à haute résolution. L’appareil fonctionne grâce de piles pour une utilisation sans fil et mobile (nécessite 3 piles AAA 1,5V vendues séparément). Chaque version de la console propose 140 jeux classiques intégrés, ainsi que 10 jeux exclusifs en lien avec le thème choisi, offrant ainsi une sélection de 150 jeux au total pour les vacances d’été.

Le cadeau par excellence pour les enfants

Lidl se démarque par son attention au design, en utilisant des couleurs vives qui s’adaptent à chaque licence. Les enfants seront ravis, rien qu’en se rappelant de leurs films favoris ou de leurs dessins animés préférés représentés dans chaque licence.

Le prix de lancement de cette nouvelle console de jeux vidéo de Lidl est de seulement 19,99 €. Bien sûr, les jeux vidéo que propose Lexibook sont encore loin de pouvoir rivaliser avec les titres AAA développés de nos jours. Mais à ce prix là, Lidl facilité l’accès à un appareil plus complet, la console idéale pour occuper les enfants pendant les vacances. Et cela sans avoir à leur prêter votre smartphone.

Quant aux jeux proprement dit, ils sont principalement de style arcade, susceptibles de plaire également aux nostalgiques d’une génération antérieure.

Quelques jours après son lancement, cette nouvelle console de jeu Lidl rencontre un grand succès en magasin. Il est donc recommandé de faire vite si vous souhaitez obtenir un exemplaire pour vos enfants. Les ruptures de stock sont signalées dans tout le pays, surtout à l’approche de certaines périodes de vacances. Cela peut également constituer un excellent cadeau en vue de la rentrée scolaire pour les parents.