Lightricks LTX, une IA pour créer un film entier : script, storyboard, vidéo…

Non, l’IA générative ne s’arrête pas aux textes. Grâce à Lightricks LTX, les utilisateurs peuvent passer à un niveau supérieur. Il sera désormais possible de créer un film entier, en se basant principalement sur l’intelligence artificielle.

L’entreprise high-tech, Lightricks Ltd vient d’annoncer son outil révolutionnaire. Dorénavant, vous pourrez compter sur Lightricks LTX Studio pour constituer un film. Certes, l’outil se repose sur un invite commande pour générer le script et le scénario. Toutefois, vous pourrez aussi concevoir le clip vidéo à l’aide de ce studio IA. Comme quoi, l’intelligence artificielle va transformer à tout jamais le 7e art.

Rehausser le niveau du cinéma, telle est la promesse de Lightricks LTX Studio

Lightricks Ltd a surpris le monde d’internet le 28 février dernier. Avec son outil, l’entreprise s’engage à concurrencer avec les géants du secteur. En effet, elle a Emu Video , et Google Lumiere en face.

Pourtant, Lightricks LTX Studio se distingue parmi ces innovations. L’utilisateur aura un contrôle total des rendus, même si l’IA intervient tout au long du processus. Cette opportunité de personnalisation est déjà un grand atout.

Et ce n’est pas fini. Ce studio IA adopte aussi l’approche des réalisateurs les plus célèbres. L’utilisateur commence par exposer son storyboard, ses acteurs, et les intrigues. L’algorithme examine ensuite ces contenus pour créer des plans visuels. Il ne reste plus qu’à affiner le résultat, et le tout est joué.

Quels sont les atouts de cet outil révolutionnaire ?

L’interface est l’avantage majeur de Lightricks LTX Studio. En effet, l’utilisateur peut y présenter ses idées. L’IA procède à une analyse approfondie avant de fournir le résultat. Quelques modifications s’imposent ensuite pour avoir un scénario unique.

Par ailleurs, l’utilisateur peut affiner l’apparence et la mimique des personnages. Cette étape est essentielle, surtout si l’outil veut défier l’art cinématographique. Ici, l’apprenti réalisateur peut ajuster les récits de base et les scripts des acteurs. Ces fonctionnalités sont disponibles dans l’outil Storyboarding.

Il est aussi plus facile de planter le décor en modifiant l’arrière-plan. L’utilisateur peut se baser sur les propositions de l’IA, ou imaginer un background tout à fait unique. C’est l’outil de planification de scène.

Et ce n’est pas tout. Durant la création du film, l’utilisateur peut changer l’apparence des acteurs, les vêtements, les effets sonores, l’angle de vue, etc. Un contrôle total, qui n’existe que chez Lightricks Ltd.

À quand le lancement pour le grand public ?

Lightricks LTX Studio a été annoncé le 28 février dernier. Cependant, l’outil n’est accessible que par quelques spécialistes du secteur. Le but est d’évaluer la performance du studio IA avant de le lancer pour le grand public.

« Les histoires visuelles réalisées par les cinéastes et les créateurs que nous avons sélectionnées pour tester LTX Studio en premier sont profondément inspirantes et démontrent les puissantes capacités de notre nouveau produit », déclarait Zeev Farbman, co-fondateur et directeur général de Lightricks LTD.

L’entreprise va étendre son outil au grand public le 27 mars prochain. En attendant, on peut toujours admirer les vidéos réalisées par cette merveille de la high-tech. Faites-vous plaisir.

