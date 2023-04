MacGPT : la solution ultime pour utiliser ChatGPT sur MacOS

Les utilisateurs de macOS peuvent désormais tirer pleinement parti de ChatGPT grâce à MacGPT. Cette solution ultime offre une expérience transparente et fluide pour exploiter toutes les capacités de ChatGPT sur les ordinateurs Mac.

MacGPT offre une expérience utilisateur fluide et efficace. Il permet aux utilisateurs d’Apple de bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées de ChatGPT. En outre, il est possible de l’utiliser sans avoir à prendre en compte les spécificités techniques. Grâce à l’intégration transparente de cette extension dans un système d’exploitation MacOS, les utilisateurs peuvent facilement accéder à ChatGPT sans avoir à installer de logiciel tiers.

MacGPT : description de l’outil ChatGPT sur MacOS

MacGPT est un outil développé par le programmeur indépendant Jordi Bruin. Il permet aux utilisateurs des ordinateurs Apple d’interagir avec ChatGPT, le célèbre chatbot basé sur l’IA conversationnelle. Cette application gratuite offre une alternative pratique à la navigation sur le site Web de ChatGPT en fournissant une interface dédiée sur votre bureau Mac.

MacGPT 1.17 is available now which lets you use GPT4 if you have access to the API.https://t.co/Dr6MRQW1G9 pic.twitter.com/AVowUMJizQ — Jordi Bruin (@jordibruin) March 20, 2023

Depuis l’interface de l’outil, vous pouvez lancer de nouvelles conversations avec ChatGPT et reprendre celles précédemment enregistrées. L’application offre également des options pour personnaliser l’interface. Par exemple, elle permet de définir la fenêtre de chat pour qu’elle reste en haut de toutes les autres fenêtres et d’enregistrer un raccourci clavier pour lancer rapidement l’application.

De plus, l’application ajoute une icône « cerveau » dans la barre de menu de l’appareil Apple. Cela aide l’utilisateur à avoir un accès rapide à l’application tout en travaillant sur d’autres tâches en mode plein écran.

Bien que l’application soit actuellement gratuite, Bruin accepte les dons pour soutenir son travail. Une fois la version bêta terminée, le programme sera disponible sur l’App Store au prix de 5 dollars. MacGPT offre une solution pratique pour ceux qui souhaitent interagir avec ChatGPT sans avoir à naviguer sur le site Web.

Pour installer MacGPT, vous pouvez le télécharger sur la page Gumroad de Bruin : https://goodsnooze.gumroad.com/l/menugpt. Une fois que vous avez choisi « Je veux ceci », il suffit de saisir votre adresse e-mail et de cliquer sur « Get » pour commencer le téléchargement. Un reçu confirmant votre achat sera envoyé par e-mail, que vous ayez donné ou non. Notez que l’application est adaptée avec MacOS Monterey et Ventura.

MacGPT est une version de ChatGPT conçue pour Mac. Alors, quand vous démarrez l’application, l’interface ressemble beaucoup à celle du navigateur Safari d’Apple, mais avec les fonctionnalités de ChatGPT. Vous pouvez vous connecter ou vous inscrire via la fenêtre de bienvenue.

Si vous possédez déjà un compte OpenAI préexistant ou un abonnement à ChatGPT Plus, l’accès est possible en s’authentifiant avec vos informations d’identification. Vous pouvez également utiliser votre compte Google ou Microsoft pour vous connecter.

En revanche, il est possible que ces méthodes de connexion nécessitent une authentification à deux facteurs. Dans ce cas, vous devrez recourir à un jeton de sécurité ou à une application spécifique pour vous authentifier. Toutefois, même en l’absence d’un compte, il est possible de s’inscrire rapidement en utilisant l’application.

MacGPT utilise l’algorithme GPT-4 pour intégrer ChatGPT dans les MacOS

La version 3.0 de l’application MacGPT, dotée de l’algorithme avancé GPT-4, est maintenant disponible. Les utilisateurs de Mac peuvent désormais bénéficier d’une assistance IA complète grâce aux nouveaux outils proposés par l’application. La fonction Global permet aux utilisateurs d’accéder facilement à ChatGPT de n’importe où sur leur Mac. La fonction Inline intègre ChatGPT de manière transparente dans les champs de texte. L’application native simple pour Mac permet un accès rapide à ChatGPT depuis la barre de menu.

Pour initier une conversation avec l’IA, il suffit aux utilisateurs de cliquer sur l’icône se trouvant dans la barre de menu. L’application peut être téléchargée gratuitement avec la possibilité de soutenir le travail du développeur.

Seules les personnes ayant un abonnement actif peuvent bénéficier de l’utilisation de la clé API OpenAI. Par contre, la version web de ChatGPT est accessible aux utilisateurs gratuits ou ChatGPT Plus. Les configurations nécessaires doivent être effectuées pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de la version API.

Quelles sont les fonctionnalités de GPT-4 ?

GPT-4 est une version avancée de la série de modèles linguistiques de traitement automatique du langage naturel GPT de la société OpenAI. Il possède des fonctionnalités avancées, notamment des capacités de vision, de génération de code et de débogage. En plus, l’IA démontre un niveau supérieur de raisonnement et de créativité par rapport à son prédécesseur, GPT-3.5.

Avec une capacité de traitement allant jusqu’à 25 000 mots par requête, GPT-4 peut répondre à des questions complexes et aborder des sujets vastes. Pour l’instant, il n’est pas encore possible d’utiliser la fonctionnalité visuelle/image. Cependant, la démonstration a montré que GPT-4 est assez puissant pour l’exécuter. Cette fonctionnalité pourrait être utilisée pour aider les personnes malvoyantes en numérisant le contenu écrit.

La sécurité des données sur GPT-4

OpenAI a indiqué que GPT-4 est doté d’un système de sécurité améliorée pour résister aux messages malveillants, ce qui en fait un modèle linguistique plus sûr que son prédécesseur. En plus des tâches décrites ci-dessus, cette mise à jour peut aussi transcrire instantanément des procès. L’IA peut même créer une nouvelle langue avec un vocabulaire riche et fonctionner comme un générateur ASCII sophistiqué.

En outre, elle peut maintenant accéder à Internet via Bing Chat et d’autres plug-ins approuvés par OpenAI pour le chatbot. Toutes ces fonctionnalités ouvrent de nouvelles perspectives pour les interactions avec des sources d’information externes.

Quelles sont les mesures de sécurité et de confidentialité de MacGPT ?

Cette version personnalisée de ChatGPT permet de protéger la confidentialité et la sécurité de son utilisateur. L’application utilise l’apprentissage fédéré pour stocker les données de formation sur l’appareil de l’utilisateur. Cela le différencie des modèles traditionnels qui envoient ces données à des serveurs centraux. Ainsi, les conversations avec MacGPT sont plus confidentielles et moins vulnérables aux violations de données.

De plus, l’extension utilise des techniques de cryptographie avancées pour protéger les informations sensibles de l’utilisateur stockées dans le trousseau iCloud. Il est à noter que ces données sont chiffrées de bout en bout. En outre, l’outil offre une expérience utilisateur plus personnalisée grâce à l’apprentissage automatique, qui permet à l’assistant virtuel de s’adapter aux préférences et habitudes de chaque utilisateur pour fournir des réponses plus précises et pertinentes.

Pour ceux qui utilisent un Mac, l’application MacGPT est une solution pratique et efficace pour profiter des fonctionnalités de chatGPT. Grâce à cette alternative, vous pourrez vivre une expérience améliorée de chatGPT. Le développeur de cette application travaille également sur Text Wizard, une application GPT plus sophistiquée, qui vous permettra de sauvegarder les requêtes les plus fréquentes pour une utilisation rapide.

Si vous souhaitez utiliser l’application, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants OpenAI, puis cliquer sur l’icône dans la barre de menu pour débuter une conversation. Il est aussi possible d’attribuer un raccourci clavier pour activer l’application. Ce chatbot à base d’intelligence générative peut répondre à diverses requêtes, telles que des événements historiques, des actualités, de la programmation, ou encore fournir des conseils.

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il peut y avoir des erreurs, cela signifie que vous devriez vérifier les réponses. Enfin, l’auteur de l’application met en garde les utilisateurs sur les possibles erreurs liées aux restrictions de MacOS qui pourraient empêcher l’utilisation des clés de sécurité. Bien que MacGPT soit gratuite pour le moment, les utilisateurs ont la potentialité de coopérer s’ils veulent.

Quelles sont les fonctionnalités exclusives de MacGPT ?

MacGPT est une application offrant des fonctionnalités exclusives, dont la possibilité de l‘ouvrir via un raccourci clavier et l’option « Toujours en haut ». Ces options sont accessibles dans les préférences situées dans la partie en haut à droite de l’écran. Bien qu’elle soit essentiellement une version abrégée du ChatGPT basé sur le navigateur, elle présente l’avantage d’avoir une icône visible sur le bureau.

En outre, cette application propose des fonctionnalités qui ne sont pas toutes présentes sur ChatGPT. En effet, elle offre notamment la possibilité d’acheter ChatGPT Plus directement depuis l’interface utilisateur, sans avoir à se rendre sur le site officiel du chatbot.

Vous pouvez également vous connecter à votre compte prémium existant en saisissant vos informations d’identification. Contrairement à l’application Web ChatGPT qui est uniquement accessible depuis un navigateur Web, l’icône de MacGPT sera visible sur votre Mac. De plus, MacGPT dispose d’un mode sombre