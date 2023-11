Agacé par les influenceuses, il crée un mannequin IA et gagne une fortune

Des cheveux roses, un regard perçant, et un visage d’ange. Ce mannequin IA a trompé tout le monde sur les réseaux sociaux. Actuellement, Aitana Lopez a 120 000 abonnés sur Instagram. Et elle gagne des milliers d’euros par mois.

Tout le monde a été surpris par cette nouvelle prouesse de l’intelligence artificielle. Rubén Cruz, designer et fondateur de l’agence TheClueless, a créé un mannequin IA. Le résultat a surpris les internautes. Aitana Lopez ressemble parfaitement à une star des réseaux sociaux. D’ailleurs, elle est déjà une vraie célébrité sur Instagram. Les marques, et les personnalités publiques inondent sa messagerie. Toute cette histoire affirme encore une fois l’évolution fulgurante de l’IA.

Une solution d’urgence pour sauver l’entreprise

L’agence de Rubén Cruz, TheClueless a connu les caprices des influenceurs. Ces stars des réseaux sociaux annulaient les projets de partenariats à leur guise. Cette situation impacte considérablement les finances de l’agence. En effet, TheClueless a perdu de nombreux clients en quelques semaines.

Il n’y avait alors qu’une seule solution : remplacer les services de ces influenceuses par un mannequin IA.

« Nous avons créé Aitana pour pouvoir mieux vivre et ne pas dépendre d’autres personnes qui ont un ego, qui ont des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d’argent en posant » Rubén Cruz.

Cette déclaration annonce la fin du marché de l’influence. Ce secteur florissant sera désormais le terrain de jeu de l’IA. Et Aitana Lopez est la pionnière sur cette voie inconnue.

Déjà une célébrité sur les réseaux sociaux

Aitana Lopez a 120,000 followers sur Instagram. Elle est déjà une concurrence considérable pour les influenceuses humaines. Ce mannequin IA compte aussi 2000 abonnées sur TikTok, et 6000 sur X (anciennement Twitter).

Les fans sont très engagés, et mettent beaucoup de commentaires sur les photos et les publications d’Aitana Lopez. Certains tentent même de la séduire par messages privés. Et à la surprise totale, il y a des stars qui déclarent leur flamme à ce mannequin IA.

« Un jour, un célèbre acteur latino-américain lui a envoyé un texto pour lui proposer un rendez-vous (…). Il n’avait aucune idée qu’Aitana n’existait pas Rubén Cruz.

Et cette stratégie rapporte des bénéfices considérables. En moyenne, Aitana Lopez empoche 3000 euros par mois. Les gains peuvent s’élever jusqu’à 10 000 euros dans les meilleurs des cas. Ces rémunérations proviennent principalement des partenariats avec l’entreprise Big. De temps en temps, Aitana poste aussi des photos sur Fanvue, un équivalent d’Onlyfans.

Une équipe de choc pour donner vie à une IA

Des designers, des experts en Photoshop, et des professionnels de la mode se réunissent pour imaginer la vie d’Aitana. Ces spécialistes décident des photos, des publications, et les partenariats de ce mannequin IA.

Aitana Lopez a alors une personnalité bien définie. C’est une jeune fille de 25 ans avec un caractère assez complexe. Elle est extravertie, et possède un petit côté gamer. C’est aussi une vraie passionnée de fitness. Cette image de femme déterminée plaît à tout le monde sur les réseaux.

Ensuite, l’intelligence artificielle intervient pour donner vie à ces imaginations. Cet outil conçoit le visage, la mimique, et la morphologie de ce mannequin IA. Il ne reste plus qu’à affiner le résultat avec Photoshop pour avoir un rendu réaliste.