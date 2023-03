Les 12 Meilleures crypto-monnaies à acheter dès maintenant en 2023

Les experts prévoient que 2023 sera l’année où les conditions du marché des crypto-monnaies seront meilleures après une année 2022 difficile qui a vu un marché baissier s’installer. Ce marché baissier a effacé des milliards de dollars de la valeur des monnaies dans tous les domaines.

Bien qu’un retour au marché haussier comme 2021 soit peu probable en 2023, la reprise du bitcoin (BTC) au-dessus des 20 000 $ a permis à plusieurs autres actifs cryptos d’enregistrer des gains au début de l’année 2023. En effet, les prix de nombreuses crypto-monnaies sont encore suffisamment bas pour que les fans de crypto-monnaies puissent réaliser des gains significatifs au cours des prochains mois et avant le prochain événement de réduction par 2 du bitcoin l’année prochaine.

Voici les 12 meilleurs tokens de monnaie numérique à acheter maintenant en 2023 pour réaliser des gains significatifs d’ici la fin de l’année et au-delà :

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Binance Coin (BNB)

Cardano (ADA)

Ripple (XRP)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

Polygon (MATIC)

Dogecoin (DOGE)

Chainlink (LINK)

Uniswap (UNI)

Metacade (MCADE) – La meilleure nouvelle coin GameFi

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est l’un des tout nouveaux projets cryptos les plus excitants visant à rassembler les fans de jeux et de crypto-monnaies au même endroit. Cette arcade virtuelle en ligne est un projet basé sur Ethereum qui accueillera la gamme la plus étendue de titres d’arcade classiques aux côtés des titres les plus récents et les plus innovants qui utilisent entièrement la technologie Web3 accompagnés de mécanismes inégalés de play-to-earn (P2E).

Metacade a récemment lancé son événement de presale, qui a attiré beaucoup d’attention au début de 2023, levant $14,1m en seulement 18 semaines, et les investisseurs se dépêchent pour acheter sa coin MCADE native à des prix attrayants.

En plus de sa grande gamme de titres de jeux et son mécanisme exceptionnel, Metacade place la communauté au cœur de ses plans pour se positionner au premier plan de la communauté crypto GameFi. Les détenteurs de tokens MCADE auront la possibilité d’accéder à diverses opportunités de gagner des récompenses, telles que Create2Earn, Compete2Earn et Work2Earn. Chaque initiative permet aux utilisateurs d’interagir avec le hub de différentes manières et de gagner des récompenses en crypto-monnaie.

Pourquoi investir dans le token MCADE ?

Le token MCADE de Metacade est une opportunité d’investissement intéressante. Actuellement disponible à un bon prix de $0,020 dans la première phase de l’événement de presale, l’excellente tokenomic de la coin et ses niveaux élevés d’utilité intégrée en font un ajout attrayant à tout portefeuille de crypto-monnaies.

De même, son programme révolutionnaire Metagrants, qui offre un financement aux développeurs pour créer de nouveaux titres exclusivement pour Metacade, va potentiellement stimuler la croissance de la plateforme et l’ensemble de l’industrie du crypto-jeu.

Les développeurs peuvent également soumettre des demandes de financement qui sont soumises au vote de la communauté. Les idées qui obtiennent le plus de soutien ont la possibilité d’entrer en développement, ce qui signifie que la communauté a le pouvoir de voir les jeux auxquels elle veut jouer devenir une réalité. MCADE est donc une crypto-monnaie passionnante et unique à acheter.

Les risques liés à l’investissement de MCADE

Le prix actuel du MCADE passera à 0,02 $ à la fin de l’événement de presale. Ensuite, le token sera mis en vente sur des marchés boursiers tels que UNISWAP et sera disponible sur le marché général des crypto-monnaies.

Avec une offre fixe de tokens et les nombreux avantages de Metacade avec son un public plus large, la demande pour le token MCADE pourrait augmenter ainsi que son prix. Bien entendu, Metacade, comme beaucoup d’autres actifs cryptos, est affecté par les fluctuations générales du marché, et les investisseurs devraient faire des recherches avant d’investir dans une crypto-monnaie.

>>> Vous pouvez participer à la presale Metacade ici <<<

AltSignals – Le leader des signaux de trading utilise le pouvoir de l’IA

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un fournisseur de signaux de trading important dans l’industrie. Il développe la technologie d’IA la plus avancée pour fournir aux utilisateurs des analyses de marché afin de maximiser leur efficacité et leurs résultats de trading.

L’indicateur AltAlgo™ de la plateforme sera fonctionnera avec la nouvelle série d’outils de trading basés sur ActualizeAI qui combine plusieurs des dernières technologies avec l’IA et permet aux utilisateurs d’accéder aux signaux de trading les plus récents. ActualizeAI utilisera l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive et le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et fournir aux utilisateurs les meilleures informations possibles en matière de trading.

AltSignals renforce son offre avec le lancement de son token ASI et de son club de membres IA. Le token ASI fournira aux membres un accès exclusif et précoce aux opportunités lucratives de presale et de vente privée dans le secteur Web3. Ce n’est là qu’un des nombreux avantages offerts aux détenteurs de tokens ASI.

Les raisons pour lesquelles il faut envisager l’achat d’ASI

La presale du token ASI est l’une des plus intéressantes de 2023. Avec la presale de tokens lancée à un prix de seulement 0,0012 $ par token, l’ASI offre un potentiel massif, tout comme AltSignals elle-même en tant que premier fournisseur de signaux de trading basés sur l’IA sur le marché.

La communauté ASI bénéficiera du soutien important d’une plateforme bien implantée et fiable, ce qui permettra de faire passer le prix du token de 0,012 $ à 0,02274 $ pendant la presale, et les experts prédisent qu’il pourrait connaître une augmentation significative lorsqu’il atteindra des marchés boursiers telles que Uniswap.

Les risques liés à l’investissement dans ASI

Il y a évidemment des risques à investir dans de nouveaux projets de crypto-monnaies comme ASI au cours de la phase de presale. Cependant, en tant que nouveau token d’un indicateur de signaux de trading déjà implanté, le marché a un impact beaucoup plus faible, ce qui signifie que toute condition de marché baissier aura surement un effet négligeable sur les prix par rapport à des projets moins importants.

>>> Vous pouvez participer à la presale AltSignals ici <<<

Ethereum (ETH) – Le géant de la blockchain avec de nouvelles mises à jour passionnantes

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum est la crypto la plus populaire en termes de valeur de marché en dehors du Bitcoin et reste le premier fournisseur de blockchain au monde. Il s’agit d’une chaîne décentralisée open source dotée d’une super fonctionnalité de smart contacts, qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications décentralisées (dApps).

Ethereum a vu sa position de premier fournisseur de blockchain menacée par de nouvelles blockchains de niveau 1, car son consensus original proof of work (PoW) de niveau 1 s’avère coûteux, inefficace et lent par rapport à des plateformes plus récentes et plus modernes. Les développeurs d’Ethereum ont résolu bon nombre de ces problèmes en 2022 avec la mise à jour de Shanghai, qui a permis une transition vers le mécanisme de proof of stake (PoS), beaucoup moins complexe.

Les raisons d’investir dans ETH

La récente augmentation de la valeur d’’ETH reflète une amélioration générale des marchés mondiaux des crypto-monnaies, mais peut également être due au déploiement réussi d’Ethereum 2.0. Ethereum affirme que la transition vers un mécanisme de consensus par proof of stake réduit la consommation énergétique d’environ 99,95 % par rapport à l’ancien consensus PoW, ce qui fait d’ETH une proposition beaucoup plus attrayante par rapport à d’autres crypto-monnaies. Les frais restent toutefois élevés.

D’autres développements sont prévus pour 2023 et 2024, comme un nouveau mécanisme de partage qui augmentera la capacité de stockage de données du réseau Ethereum. Cela accroîtra l’évolutivité et réduira les frais de transaction. Ces nouvelles fonctionnalités devraient consolider l’écosystème Ethereum comme l’un des principaux actifs cryptos au monde pour les années à venir.

Les risques liés à l’investissement dans l’ETH

Le fait que l’écosystème d’Ethereum soit lié à celui du bitcoin en fait l’une des monnaies les plus résistantes aux fluctuations générales du marché, ce qui signifie que le prix d’ETH est moins affecté par les conditions actuelles du marché baissier. Plusieurs gouvernements mondiaux envisagent de réglementer les marchés des crypto-monnaies. Toute réglementation qui affecterait la liberté dont profitent les plus grandes crypto-monnaies autres que le bitcoin, comme l’Ethereum, pourrait avoir un impact négatif sur le prix d’ETH.

Binance Coin (BNB) – Une smart chain soutenue par un géant de l’échange centralisé

Qu’est-ce que Binance Coin ?

Binance est surtout connue pour être le principal marché de crypto-monnaies centralisée, hébergeant le plus grand volume de transactions mondiales. Toutefois, parallèlement à la bourse, Binance a consacré des sommes importantes au développement de son écosystème afin de produire sa propre blockchain, la Binance Smart Chain. La crypto-monnaie créée par Binance s’appelle BNB, qui est le token natif de la blockchain.

Avec le soutien d’un géant de la cryptographie comme Binance, la smart chain de Binance a évolué rapidement. Elle est nettement plus centralisée que d’autres, comme Ethereum, mais elle offre des frais de transaction bas de 0,02 $ et des temps de blocage rapides. Cela a rendu la technologie blockchain de Binance extrêmement populaire auprès de plusieurs nouveaux projets, qu’il s’agisse de marchés décentralisés de crypto-monnaies ou de tokens non fongibles.

Pourquoi envisager d’acheter la BNB

La smart chain de Binance dispose d’une excellente fonctionnalité pour soutenir les smart contracts, que plusieurs projets existants ont déjà utilisés. Cependant, avec ses frais peu élevés, la chaîne devrait devenir de plus en plus populaire pour les nouveaux projets dans les années à venir.

Les détenteurs de tokens BNB ont également la possibilité de staker leurs coins BNB, ce qui leur offre la possibilité de gagner des récompenses lorsque leurs coins soutiennent des transactions sur la plateforme. Cet accès au marché peu coûteux, efficace et sûr pour les développeurs pourrait offrir d’excellents rendements aux investisseurs de BNB. Bien que la BNB ait déjà une valeur boursière élevée, il existe un potentiel important pour des rendements supérieurs, en particulier parce que la smart chain de Binance stimule la croissance des industries cryptos.

Les risques liés à l’investissement dans la BNB

La forte valeur boursière de Binance et sa marge de croissance en font une perspective intéressante pour les investisseurs qui préfèrent acheter une crypto bien implantée. Cependant, l’offre à plusieurs niveaux de Binance l’expose à un risque de dévaluation, non seulement lorsque des conditions baissières affectent les marchés cryptos, mais aussi si une partie de son écosystème échoue. La confiance dans l’ensemble de l’écosystème de Binance en serait fortement affectée.

Cardano (ADA)—Un réseau de blockchain hautement évolutif

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est une blockchain conçue par l’ancien cofondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson. Cardano veut résoudre certaines des limites d’Ethereum mentionnées ci-dessous. Hoskinson et l’équipe de développement ont mené des recherches approfondies lors de la conception de Cardano, qui ont toutes été examinées par des universitaires afin de garantir la qualité du codage et des fonctionnalités de la plateforme.

Deux des limites importantes d’Ethereum auxquelles Cardano offre des alternatives sont la vitesse et le coût de validation des transactions via son mécanisme de consensus par proof of stake, comparé au consensus par proof of work d’’ETH, qui est peu évolutif. De plus, l’architecture en niveaux de Cardano comprend le règlement Cardano (CSL) et le calcul Cardano (CCL). Ils permettent de répartir le traitement des transactions et l’hébergement des applications décentralisées sur différents réseaux.

Cette approche à plusieurs niveaux offre aux développeurs une évolutivité et une flexibilité nettement supérieures, tout en réduisant la puissance de calcul nécessaire pour miner des blocs, ce qui conduit à un plus grand contrôle décentralisé du réseau.

Pourquoi envisager l’achat d’ADA

La nature révolutionnaire de la technologie blockchain de Cardano a rapidement construit un public fidèle et dévoué, ce qui en fait l’une des plates-formes de niveau 1 les plus actives pour le développement de dApp. Avec des projets de crypto-monnaies allant des tokens non fongibles aux solutions financières décentralisées, les développeurs font confiance à la plateforme Cardano comme l’une des plus sûres et des plus flexibles, malgré les nouvelles versions récentes d’Ethereum.

Cette réputation attire de plus en plus de développeurs vers la plateforme pour créer de nouveaux projets, ce qui pourrait entraîner un changement radical du nombre de transactions effectuées sur la plateforme et une augmentation du prix de l’ADA.

Les risques liés à l’investissement dans ADA

Quelques menaces visibles se profilent à l’horizon pour Cardano, malgré sa notoriété et la qualité de son offre. Le réseau Ethereum travaillant à un rythme soutenu pour développer de nouvelles fonctionnalités, et les développeurs pourraient se détourner de Cardano en faveur du géant de la blockchain.

De plus, la valeur boursière totale élevée d’ADA pourrait limiter les rendements que les investisseurs reçoivent, surtout si de nombreux projets qu’elle héberge en sont aux premiers stades de leur développement.

Ripple (XRP) – La meilleure crypto bancaire

Qu’est-ce que Ripple ?

Ripple est une solution financière décentralisée très connue, créée en 2012, qui utilise sa propre plateforme RippleNet pour faciliter les paiements transfrontaliers internationaux. Le token XRP fait fonctionner le système en liquidités et sert de monnaie de transition pour générer des revenus. En fait, Ripple cherche à s’attaquer au système SWIFT, relativement coûteux et chronophage.

XRP est en train de se hisser parmi les 10 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière. Plusieurs bailleurs de fonds de renom, tels que de grandes banques mondiales, tirent parti de Ripple pour faire fonctionner les paiements internationaux à des coûts nettement inférieurs et avec des délais de transaction de quelques secondes au lieu de plusieurs jours.

Pourquoi envisager d’acheter XRP

De nombreux investisseurs ont été découragés par le procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple, qui conteste la validité des tokens XRP en tant que crypto-monnaie décentralisée et la question de savoir s’il s’agit d’une valeur mobilière. Cependant, les géants financiers mondiaux continuent d’affluer vers Ripple, en fournissant la plateforme qui permet aux développeurs d’avoir un accès inégalé à certains des géants bancaires les plus importants du monde.

Ce soutien, ainsi que la communauté loyale et dévouée de Ripple, ont convaincu de nombreuses personnes que le procès se déroulera en faveur de Ripple. Si c’est le cas, les analystes s’attendent à ce que le prix du XRP explose, car de plus en plus de clients se tournent vers Ripple comme alternative au statu quo.

Les risques liés à l’investissement dans le XRP

La plus grande force potentielle de Ripple est aussi son risque le plus important. Bien que sa valeur boursière élevée puisse limiter les rendements des investisseurs, la menace la plus importante est celle que les retombées du procès intenté à Ripple pourraient provoquer sur le prix du XRP.

Avec une décision attendue plus tard en 2023, cet impact pourrait se concrétiser plus tôt que tard.

Solana (SOL) – Un protocole de niveau 1 exceptionnel qui continue sa lancée

Qu’est-ce que Solana ?

Solana est un fournisseur de blockchain proof of stake de niveau 1 développé de manière similaire à Cardano pour défier le monopole d’Ethereum en tant que fournisseur de protocoles décentralisés. Il veut offrir des solutions à certains des problèmes rencontrés par les développeurs lors de l’utilisation de la blockchain Ethereum.

La différence significative entre Solana et Cardano est son utilisation révolutionnaire d’un mécanisme de consensus par proof of history, en plus du proof of stake, pour offrir une excellente évolutivité et flexibilité tout en se révélant moins cher, plus rapide et avec une capacité transactionnelle largement supérieure à celle d’Ethereum. Solana est l’un des plus grands défis à la domination d’Ethereum sur l’espace blockchain.

Pourquoi envisager l’achat de SOL

Le réseau de Solana fonctionne avec le token natif (SOL) et est devenu la chaîne de choix pour de nombreux projets de crypto-monnaies au cours des dernières années. L’une des plus grandes utilisations de Solana a été l’immobilier numérique, un domaine dans lequel Ethereum domine toujours, mais où l’évolutivité supplémentaire de Solana constitue une alternative convaincante pour les développeurs.

SOL est une coin qui semble avoir une marge importante pour augmenter sa valeur boursière dans les années à venir et défier Cardano, en particulier si elle continue d’attirer un nombre croissant de nouveaux projets et de développeurs sur sa plateforme. Au fur et à mesure que ces nouveaux projets arriveront à maturité, la valeur de SOL augmentera, ce qui en fera un excellent investissement à long terme.

Les risques liés à l’investissement dans SOL

Bien que Solana innove le domaine de la blockchain, il s’est parfois avéré être son pire ennemi. À plusieurs reprises, le réseau a été contraint de s’arrêter pour permettre la résolution complète de pannes. L’incapacité à long terme de résoudre ces problèmes et de fournir aux développeurs un réseau stable finira par se retourner contre eux, et les projets se tourneront vers d’autres sources pour obtenir le consensus sur leurs smart contracts.

Shiba Inu (SHIB) – La meilleure coin pour la monnaie meme ETH-20

Qu’est-ce que Shiba Inu ?

Shiba Inu est un projet de blockchain de monnaies memes qui s’inspire du Dogecoin. Il a développé une communauté de fans passionnés grandissante. En conséquence, le token natif SHIB a fonctionné au-delà des attentes. Il gagne maintenant de l’ampleur en tant que token de gouvernance après avoir développé une plateforme permettant aux utilisateurs de participer à sa solution financière décentralisée.

Bien que les monnaies memes aient souvent un attrait limité pour les fans de crypto-monnaies et manquent parfois d’utilité dans le monde réel, SHIB a tenu bon pendant le marché baissier de 2022. Il a su tenir malgré les fluctuations du marché baissier pour rester fermement dans le top 20 des crypto-monnaies par valeur boursière tout au long de l’année.

Pourquoi acheter SHIB

De nombreux investisseurs cryptos restent sceptiques quant à l’utilité offerte par la crypto-monnaie native de SHIB, la plaçant aux côtés d’autres cryptos de faible valeur, et les fans maintiennent que SHIB est une excellente coin disponible à un prix considérablement réduit, en particulier maintenant que Shiba Inu a créé une solution DeFi pour combler le vide des tokens d’utilité.

De plus, SHIB bénéficie de son implémentation sur la blockchain Ethereum, qui offre sécurité, stabilité et fonctionnalités accrues grâce à la transition d’Ethereum vers un consensus par proof of stake.

Les risques liés à l’investissement dans SHIB

Contrairement à l’optimisme affiché par les fans de SHIB, les sceptiques soulignent la fluctuation des monnaies memes sur les marchés des crypto-monnaies, avec des sommets et des creux significatifs dans la performance des prix. Bien que Shiba Inu cherche à stabiliser cette volatilité avec sa solution DeFi, il n’a aucune garantie de succès.

Polygon (MATIC) – La technologie blockchain innovante permet l’interopérabilité

Qu’est-ce que Polygon ?

Polygon, anciennement Matic Network, est une solution blockchain de niveau 2 bénéficiant du soutien des grands noms de la crypto que sont Coinbase et Binance. Elle a été créée pour favoriser l’adoption des crypto-monnaies en résolvant les problèmes d’évolutivité qui se posent actuellement sur les blockchains. Polygon y parvient en combinant le Plasma Framework et le mécanisme de consensus proof of stake.

En conséquence, Polygon affirme qu’il est possible d’effectuer jusqu’à 65 000 transactions par seconde sur l’une de ses side chaînes et que le temps de confirmation des blocs est inférieur à 2 secondes. Cette capacité de side chaîne permet l’interopérabilité et la possibilité d’héberger un nombre illimité d’applications décentralisées sur leurs réseaux sans compromettre les performances de ces derniers.

Pourquoi envisager l’achat de MATIC

La monnaie native MATIC de Polygon est bien implantée dans la liste des 10 premières monnaies par valeur boursière. Elle devrait y rester dans un avenir proche, car Polygon a formé des partenariats avec des noms influents, dont Disney.

De plus, la publication d’une nouvelle solution puissante conçue pour améliorer l’évolutivité de la blockchain Ethereum fait de MATIC une perspective encore plus intéressante pour les investisseurs cryptos à la recherche de bons rendements en 2023 et au-delà.

Les risques liés à l’investissement dans MATIC

Comme pour toute solution de mise à l’échelle de la blockchain, investir dans MATIC comporte quelques risques. Tout d’abord, il a déjà une valeur boursière assez élevée, bien que la plupart des analystes voient encore un bon potentiel de croissance. De plus, le marché des solutions de mise à l’échelle de la blockchain est de plus en plus concurrentiel, de sorte que la pression est intense sur Polygon pour rester leader avec ses options de mise à l’échelle. Cependant, l’équipe de Polygon a l’avantage d’être la première à proposer des solutions de niveau 2.

Dogecoin (DOGE) – Le meilleur investissement dans les monnaies memes

Qu’est-ce que le Dogecoin ?

Le Dogecoin est rare dans les communautés cryptos, c’est un projet avec un certain humour. Initialement conçu comme une alternative amusante au très connu bitcoin, le dogecoin s’est construit une réputation de point d’entrée accessible et agréable pour les débutants en crypto-monnaies. Au cours des dernières années, le DOGE a gagné un grand nombre de fans dévoués, dont Elon Musk.

Bien que le projet ait peu évolué au cours de cette période, nombreux sont ceux, dont Elon Musk, qui pensent que le dogecoin pourrait être utilisé dans les années à venir. Ces options incluent une alternative à la monnaie fiat et la fourniture de smart contracts.

Pourquoi acheter DOGE

Si le soutien d’Elon Musk ne te suffit pas pour obtenir du DOGE, l’une des coins les moins chères en termes de valeur mais qui figure dans le top 10 en termes de valeur boursière, les rumeurs selon lesquelles Dogecoin pourrait passer au proof of stake à l’avenir, ce qui aiderait ceux qui ont des préoccupations environnementales et donnerait une aide à la crypto.

De plus, le Dogecoin continue d’être un excellent point d’entrée pour les nouveaux fans de crypto-monnaies, tout en conservant son statut de projet solide, ce qui signifie qu’il sera présent à long terme.

Les risques liés à l’investissement dans DOGE

Les cryptos comme DOGE sont très instables et réagissent davantage aux fluctuations du marché que d’autres projets.De plus, la forte valeur du marché et la vaste allocation de coins contribuent à maintenir le prix du DOGE à un niveau plus bas que ne le ferait une offre fixe. Ce facteur, ainsi que la faible utilité du Dogecoin, limite les gains possibles pour ceux qui investissent dans le DOGE.

Chainlink (LINK) – La sécurisation des données on-chain

Qu’est-ce que Chainlink ?

Chainlink est un projet qui utilise son token natif (LINK) pour mettre en place des incitations économiques qui permettent la recherche de données sans confiance via son réseau d’oracle décentralisé (DON) et apporte une solution à ce que l’on appelle le problème de l’oracle. Bien que Chainlink soit hébergé sur la blockchain Ethereum, il est agnostique à la blockchain, ce qui permet aux applications décentralisées et aux smart contracts d’accéder aux données en dehors de la blockchain.

Cette solution à un énorme problème de technologie blockchain comme Chainlink a formé de nombreux partenariats, en particulier à travers les investisseurs DeFi et les échanges financiers décentralisés, qui ont rapidement repéré les opportunités offertes par l’exploitation de cette technologie.

Pourquoi envisager l’achat de LINK

Le token LINK joue un rôle important dans l’opérabilité de Chainlink, ce qui signifie qu’il s’agit d’une crypto qui fournit à ses propriétaires certains des niveaux d’utilité les plus importants de toutes les crypto-monnaies. Des essais avec le géant des paiements internationaux SWIFT ont donné des résultats positifs, ce qui pourrait permettre à Chainlink de jouer un rôle important dans les paiements financiers mondiaux dans les années à venir.

De plus, les demandes de données relatives à la blockchain ne feront qu’augmenter dans les années à venir. Les premières opérations de Chainlink dans ce secteur auront probablement un effet intéressant sur la valeur de LINK à mesure que ce besoin continuera de croître. Cela fait de LINK une excellente crypto à investir cette année.

Les risques liés à l’investissement dans LINK

En tant que projet bien implanté, dont les avantages sont déjà bien connus, Chainlink dépend d’un nombre toujours croissant de partenariats de haut niveau pour poursuivre sa croissance. Si le partenariat avec SWIFT constitue un bon point de départ, d’autres solutions pourraient menacer Chainlink avec l’arrivée sur le marché d’autres institutions financières mondiales.

Uniswap (UNI) – Le principal marché de crypto-monnaies décentralisé

Qu’est-ce qu’Uniswap ?

Uniswap est un marché décentralisé hébergé par la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger d’autres crypto-monnaies sans les limites d’une bourse centralisée. La plateforme permet des transferts en utilisant la méthodologie de trading des automated market maker (AMM).

Les utilisateurs fournissent de la liquidité à Uniswap en déposant l’un des 2 tokens de crypto-monnaie dans des pools de liquidité en échange d’une partie des frais de transaction générés par le marché. Les utilisateurs ont ainsi accès à une source de revenus passifs, ce qui permet à leur investissement de travailler pour eux sans intervention de leur part. De plus, les autres utilisateurs ont accès à la liquidité de la bourse, ce qui leur permet d’échanger d’autres coins.

Pourquoi envisager l’achat d’UNI

Le token natif (UNI) a bénéficié de manière significative du rôle joué par Uniswap dans la cotation des monnaies émergentes qui n’ont pas encore atteint les bourses les plus connues. Ses origines basées sur l’Ethereum ont donné à Uniswap une plateforme hautement sécurisée et stable, qui, combinée à l’influence d’Uniswap sur les projets émergents, pourrait voir une montée en puissance lorsque davantage de sociétés TradFi commenceront à s’impliquer dans le domaine crypto, faisant du token UNI une excellente crypto dans laquelle investir.

Les risques liés à l’investissement dans l’UNI

Uniswap est confronté aux mêmes défis que la plupart des autres projets importants. Ses services risquent de faire l’objet d’une concurrence accrue au sein de l’espace des crypto-monnaies de la blockchain de niveau 1. De plus, Uniswap pourrait avoir besoin d’aide pour maintenir son rôle de leader des échanges décentralisés au cours des mois et des années à venir.

Conclusion : Quelle est la meilleure crypto à acheter en 2023 ?

Plusieurs actifs cryptos semblent prêts à générer des rendements significatifs en 2023, en particulier avec l’atténuation prévue des conditions du marché baissier au fur et à mesure que l’année avance. Metacade est l’un des nouveaux favoris des experts et analystes du secteur. Il devrait offrir d’énormes opportunités à l’investisseur avisé qui s’impliquera lors de la presale.

Un excellent token utilitaire avec d’excellentes tokenomics aux côtés d’une gamme de fonctions attrayantes, MCADE est le choix évident pour les investisseurs précoces à la recherche de la meilleure crypto à acheter en 2023.

FAQ sur les cryptomonnaies

C’est quoi des crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui utilisent la technologie de cryptage pour vérifier les transactions dans des conditions sécurisées à l’aide de la cryptographie.Cette technologie est fournie par les blockchains, un système de grand registre distribué qui permet des transactions validées par un réseau d’ordinateurs.

Certaines crypto-monnaies sont décentralisées et beaucoup d’autres ont cette aspiration, ce qui signifie qu’une banque centrale, un gouvernement ou une autre autorité centrale ne les contrôle pas.

Que sont les presales de crypto-monnaies ?

Les presales de crypto-monnaies sont une méthode que les crypto-monnaies utilisent pour lever des fonds avant d’offrir leurs coins au public sur les marchés de crypto-monnaies.

Lors de la presale, un projet offre un nombre limité de coins à un groupe sélectionné d’investisseurs en crypto-monnaies à un prix fixe, souvent avec une réduction importante. Les fonds collectés soutiennent le développement du projet et récompensent les investisseurs précoces en leur offrant un meilleur rendement potentiel lorsque la coin sera cotée en bourse.

Quelle crypto-monnaie explosera en 2023 ?

Il est toujours difficile de prédire l’avenir. Cependant, les actifs crypto en presale avec un plan innovant, une utilité élevée des tokens et un excellent potentiel pour devenir un leader dans le secteur choisi sont généralement sélectionnés par les investisseurs à la recherche de la croissance exponentielle des actifs cryptos qui s’ensuivra. Metacade est l’un de ces projets qui semble prêt à devenir un projet GameFi majeur dans les années à venir.

Quelle est la meilleure crypto à acheter aujourd’hui pour le court terme ?

Metacade est l’un des projets cryptos qui devrait produire d’excellents rendements à court terme grâce à son faible prix de presale et à son offre fixe de tokens. L’ASI d’AltSignals, qui proposera bientôt une autre presale de crypto-monnaie, semble également être une option parfaite à court terme avec le lancement du token ASI, grâce à sa technologie d’IA et au soutien d’une plateforme importante.

Quelle crypto-monnaie présente le meilleur potentiel d’investissement à long terme ?

Le monde des crypto-monnaies évolue rapidement et il est difficile de prédire quelle sera la meilleure crypto-monnaie à long terme. Cependant, le secteur GameFi devrait croître au cours des prochaines années. Cela offre aux nouvelles plateformes de gaming blockchain d’excellentes perspectives d’investissement à long terme.

La plateforme multi-titres de Metacade se distingue déjà de nombreux concurrents, qui s’appuient sur un seul titre ou une expérience de jeu limitée. En combinaison avec ses nombreuses autres fonctions passionnantes, Metacade pourrait dominer le secteur GameFi pendant de nombreuses années et pourrait bien être la meilleure crypto à acheter pour les investisseurs à long terme en ce moment.

Quelle est la meilleure crypto à acheter en 2023 ?

La clé pour trouver les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir cette année est la même que chaque année. Il est essentiel de trouver les projets au potentiel le plus élevé et à la valeur la plus faible. Les projets qui permettent aux développeurs de développer et de faire évoluer l’écosystème favoriseront une croissance continue au cours des prochaines années. Toute crypto-monnaie qui intègre des plans de croissance réguliers dans sa stratégie sera presque toujours l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter.

Vous pouvez participer à la presale Metacade ici.

Vous pouvez participer à la presale AltSignals ici.